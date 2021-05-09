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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7259726072617262> Додано: Нед 09 тра, 2021 21:13 Shaman написав: давайте добавим еще один лозунг ко Дню Победы - "победили немецкий фашизм, победим и русский"... давайте добавим еще один лозунг ко Дню Победы - "победили немецкий фашизм, победим и русский"...

И в завершение зиганите И в завершение зиганите Аlександр Повідомлень: 3627 З нами з: 10.04.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 22:11 Hotab написав: pesikot , у меня об этом празднике такие мысли.



Если считать , что красная армия положила 19-21 млн солдат по разным оценкам (мирных ещё около 20), а немцы 3? Или 6? млн солдат, то победа очень пирова.

По сути СССР был уничтожен, раздавлен, обескровлен. , у меня об этом празднике такие мысли.Если считать , что красная армия положила 19-21 млн солдат по разным оценкам (мирных ещё около 20), а немцы 3? Или 6? млн солдат, то победа очень пирова.По сути СССР был уничтожен, раздавлен, обескровлен.

Если бы Красная армия столько потеряла, то в конце войны некому было бы воевать.

Если просто подсчитать население СССР с одной стороны, и население подконтрольной Гитлеру Европы (а ведь воевали против нас не только немцы, но и итальянцы, румыны, венгры, даже французов на стороне немцев воевало в разы больше, чем партизанило в Сопротивлении), то любому станет понятна абсурдность мифа про "забросали мясом". И все помнят кадры осажденного Берлина, когда Гитлеру пришлось мобилизовать в Фольксштурм детей и стариков.

СССР же не только не был обескровлен, но и оставался весомой силой, с которой были вынуждены считаться союзники, отдавшие восток Европы в его сферу влияния.



На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.

Остальные жертвы - это гражданские. Евреи, погибшие в ходе холокоста. Цыгане и другие "расово неполноценные". Расстрелянные жители деревень (Хатынь, Корюковка и др.) Погибшие от бомбежек, голода, эпидемий. Десятки миллионов погибших гражданских за 4 года войны - это к вопросу о том, как нацистский режим относился к восточнославянским народам, был ли смысл отчаянно сопротивляться оккупации или же стоило сдаться, чтобы потом "пить баварское". Если бы Красная армия столько потеряла, то в конце войны некому было бы воевать.Если просто подсчитать население СССР с одной стороны, и население подконтрольной Гитлеру Европы (а ведь воевали против нас не только немцы, но и итальянцы, румыны, венгры, даже французов на стороне немцев воевало в разы больше, чем партизанило в Сопротивлении), то любому станет понятна абсурдность мифа про "забросали мясом". И все помнят кадры осажденного Берлина, когда Гитлеру пришлось мобилизовать в Фольксштурм детей и стариков.СССР же не только не был обескровлен, но и оставался весомой силой, с которой были вынуждены считаться союзники, отдавшие восток Европы в его сферу влияния.На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.Остальные жертвы - это гражданские. Евреи, погибшие в ходе холокоста. Цыгане и другие "расово неполноценные". Расстрелянные жители деревень (Хатынь, Корюковка и др.) Погибшие от бомбежек, голода, эпидемий. Десятки миллионов погибших гражданских за 4 года войны - это к вопросу о том, как нацистский режим относился к восточнославянским народам, был ли смысл отчаянно сопротивляться оккупации или же стоило сдаться, чтобы потом "пить баварское". Tegularius Повідомлень: 1469 З нами з: 11.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 22:45 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Десятки миллионов погибших гражданских за 4 года войны - это к вопросу о том, Десятки миллионов погибших гражданских за 4 года войны - это к вопросу о том,

что в отсутствии не только тракторов, но и коней, одни женщины без мужиков не могли прокормить страну. И она голодала. Что-то дали по ленд-лизу (но то на фронт), тушонка знаменитая, но остальным есть было нечего. Тем более Украина под немцем,целину ещё никто не разработал, а Поволжье в огне от сталинградской битвы.

Tegularius написав: был ли смысл отчаянно сопротивляться оккупации или же стоило сдаться, чтобы потом "пить баварское". был ли смысл отчаянно сопротивляться оккупации или же стоило сдаться, чтобы потом "пить баварское".

Был. О баварском говорят с иронией.



Но немцев во Львове встречали с цветами не от любви к немцам. А от ненависти к зверям,которые пришли туда в сентябре 39 года.



абсурдность мифа про "забросали мясом".



В кацапстане, где любят приуменьшить свои потери от стыда, официально заявляют об общих потерях СССР 42 млн. Лично ваш друг путен. Из них 23 гражданского населения. Потому узбагойтесь. В отдельных битвах, даже выигранных, соотношение потерь было 16:1.



Захват 120 тыс пленных немцев 6 армии под Сталинградом считается грандиозным успехом. Но в 41-м попадание в плен вследствие котлов по 300-600 тыс советских солдат было обычным делом. И в 42-м это продолжилось. И только после ноября 42 года больше чем по 50 тыс уже не попадали. Но потери не уменьшились. В наступательных операциях ложили все те же сотни тысяч. Шеренгами на пулеметы. А все потому, что командиров судили и расстреливали за пленных (они перестали попадать в конце 42-го) , и за невзятие рубежей и городов. Но за погибших никогда не судили. что в отсутствии не только тракторов, но и коней, одни женщины без мужиков не могли прокормить страну. И она голодала. Что-то дали по ленд-лизу (но то на фронт), тушонка знаменитая, но остальным есть было нечего. Тем более Украина под немцем,целину ещё никто не разработал, а Поволжье в огне от сталинградской битвы.Был. О баварском говорят с иронией.Но немцев во Львове встречали с цветами не от любви к немцам. А от ненависти к зверям,которые пришли туда в сентябре 39 года.В кацапстане, где любят приуменьшить свои потери от стыда, официально заявляют об общих потерях СССР 42 млн. Лично ваш друг путен. Из них 23 гражданского населения. Потому узбагойтесь. В отдельных битвах, даже выигранных, соотношение потерь было 16:1.Захват 120 тыс пленных немцев 6 армии под Сталинградом считается грандиозным успехом. Но в 41-м попадание в плен вследствие котлов по 300-600 тыс советских солдат было обычным делом. И в 42-м это продолжилось. И только после ноября 42 года больше чем по 50 тыс уже не попадали. Но потери не уменьшились. В наступательных операциях ложили все те же сотни тысяч. Шеренгами на пулеметы. А все потому, что командиров судили и расстреливали за пленных (они перестали попадать в конце 42-го) , и за невзятие рубежей и городов. Но за погибших никогда не судили. Hotab

Повідомлень: 3760 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 23:02 Hotab написав: Но немцев во Львове встречали с цветами не от любви к немцам. А от ненависти к зверям,которые пришли туда в сентябре 39 года. Но немцев во Львове встречали с цветами не от любви к немцам. А от ненависти к зверям,которые пришли туда в сентябре 39 года.

Во Львове были определенные сантименты в отношнении немцев, точнее австрийцев, которые владели им до первой мировой. Немцев считали естественными союзниками не только против русских, но и против поляков и евреев. Ведь еще в межвоенный период Германия поддерживала бандеровское движение, которое должно было ослабить враждебную Германии Польшу.



В кацапстане, где любят приуменьшить свои потери от стыда, официально заявляют об общих потерях СССР 42 млн. Лично ваш друг путен. Из них 23 гражданского населения. Потому узбагойтесь. В отдельных битвах, даже выигранных, соотношение потерь было 16:1.

Но в 41-м попадание в плен вследствие котлов по 300-600 тыс советских солдат было обычным делом. И в 42-м это продолжилось. И только после ноября 42 года больше чем по 50 тыс уже не попадали. Но потери не уменьшились. В наступательных операциях ложили все те же сотни тысяч. Шеренгами на пулеметы.

Я не слежу за высказываниями вашего друга Путина, что он там заявляет. Знаю, что население СССР на момент начала войны составляло 200 млн. (из которых большой процент в первые месяцы оказался за линией фронта). Население Германии составляло более 70 млн., союзной ей Италии 45, оккупированной Франции 40, добавьте сюда Румынию, Венгрию, Голландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Словакию, Финляндию. Как по-вашему могло получиться, что Гитлеру в конце войны пришлось призывать детей и стариков, а советской армии еще вполне "хватило" на войну с Японией в Маньчжурии и на послевоенный контроль центрально-восточной Европы? Во Львове были определенные сантименты в отношнении немцев, точнее австрийцев, которые владели им до первой мировой. Немцев считали естественными союзниками не только против русских, но и против поляков и евреев. Ведь еще в межвоенный период Германия поддерживала бандеровское движение, которое должно было ослабить враждебную Германии Польшу.Я не слежу за высказываниями вашего друга Путина, что он там заявляет. Знаю, что население СССР на момент начала войны составляло 200 млн. (из которых большой процент в первые месяцы оказался за линией фронта). Население Германии составляло более 70 млн., союзной ей Италии 45, оккупированной Франции 40, добавьте сюда Румынию, Венгрию, Голландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Словакию, Финляндию. Как по-вашему могло получиться, что Гитлеру в конце войны пришлось призывать детей и стариков, а советской армии еще вполне "хватило" на войну с Японией в Маньчжурии и на послевоенный контроль центрально-восточной Европы? Tegularius Повідомлень: 1469 З нами з: 11.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 23:11 МАРШАЛ - МАРОДЁР ЖУКОВ

у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:

· Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями – 13 штук

· Часы золотые – 9 штук

· Серьги золотые с бриллиантами – 2 пары

· Другие золотые изделия (браслеты, цепочки и другое) – 9 штук

· Украшения из серебра, в том числе под золото – 5 штук

· Металлические украшения (имитация под золото) с драгоценными камнями (кулоны, цепочки, кольца) – 14 штук

· Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие предметы) – 713 штук

· Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы, подносы и другое) – 14 штук

· Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, фланель и другое – 3.420 метров

· Меха (скунс, норка, выдра, нутрии, чёрно-бурые лисы, каракульча) – 323 штуки

· Шевро и хром – 32 кожи

· Дорогостоящие ковры и дорожки больших размеров – 31 штука

· Гобелены больших размеров художественной выделки – 5 штук

· Художественные картины в золочёных рамах, часть из которых представляет музейную ценность – 60 штук

· Дворцовый золочёный гарнитур гостиной мебели – 10 предметов

· Художественно выполненные антикварные вазы с инкрустациями – 22 штуки

· Бронзовые статуи и статуэтки художественной работы – 29 штук

· Часы каминные антикварные и напольные – 9 штук

· Дорогостоящие сервизы столовой и чайной посуды (частью некомплектные) – 820 предметов

· Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы, кувшины и другое) – 45 предметов

· Охотничьи ружья заграничных фирм – 15 штук

· Баяны и аккордеоны художественной выделки – 7 штук

· Пианино, рояль, радиоприёмники, фарфоровая и глиняная посуда и другие предметы, согласно прилагаемых поштучных описей.

В Ягодинской таможне (вблизи г.Ковель) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит Маршалу Жукову.

всего 197 предметов мебели светлого и красного дерева, ореха, вишни и карельской берёзы.

- среди этой мебели спальня из карельской березы, стол круглый "Рафаэль" с инкрустацией под кожу, гостиная из красного дерева с оббивкой из золотистого плюша

при "тайном обыске" на московской квартире Жукова и на его даче обнаружено большое количество награбленного имущества. Конкретно в числе прочего перечислялись: 24 золотых часов, 15 золотых ожерелий с подвесками, золотые кольца и другие украшения, 4000 метров шерстяных и шелковых тканей, более 300 соболиных, лисьих и каракулевых шкурок, 44 ценных ковра и гобелена, частично из Потсдамского и других замков, 55 дорогостоящих картин, а также ящики с фарфоровой посудой, 2 ящика со столовым серебром и 20 охотничьих ружей. Жуков, который 12.01.48г в письме члену Политбюро Жданову признал это мародерство и в конце дал "честное слово большевика", "что подобные глупости и ошибки не повторятся", едва избежал ареста.

ЕЩЕ О ПОСЛЕВОЕННОМ МАРОДЕРСТВЕ:

- генерал-лейтенанта Телегина, который умудрился отправить к себе в Новосибирск 25 вагонов с награбленным добром, отсидел за мародерство 6 лет в лагере. Не простили и главного маршала авиации Новикова, генерал-лейтенантов Минюка и Крюкова, а генерал-полковника Гордова, генерал-лейтенанта Кулика и генерал-майора Рыбальченко расстреляли за любовь к награбленному немецкому имуществу

государственные трофеи из советской зоны оккупации составили 400 тыс. вагонов, в которых уместились 2 885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1,335 млн. голов скота, 2,3 млн. тонн зерна, 1 млн. тонн картофеля и овощей, по 0,5 млн. тонн жиров и сахара, 20 млн. литров спирта, а также 60 тыс. роялей, 460 тыс. радиоприемников, 190 тыс. ковров, 940 тыс. предметов мебели, 265 тыс. настенных и настольных часов, которые в основном были проданы по дешевке советским номенклатурным чинам и старшим офицерам. В документах трофейного ведомства числятся также 1,2 млн. мужских и женских пальто, 1 млн. головных уборов и 186 вагонов вина.

- около 1000 промышленных предприятий по окончании 2МВ было перевезено в СССР из Манчжурии и Кореи Ukrainian

Повідомлень: 9788 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 678 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 23:27 Ukrainian написав: МАРШАЛ - МАРОДЁР ЖУКОВ

у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:

· Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями – 13 штук МАРШАЛ - МАРОДЁР ЖУКОВу Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:· Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями – 13 штук

По правде говоря, большинство наших дошедших до Германии вернулись из Германии не с пустыми руками. Чем выше ранг, тем больше как правило привозили. Такова суровая реальность войн. Немцы грабили наших во время оккупации, наши потом частично это "компенсировали". Как правило, это были дома и квартиры, брошенные в спешке бежавшими хозяевами. Геббельс всю войну и особенно в конце её внушал немцам, что красноармейцы монстры и лучше умереть, чем попасться им в руки. Поэтому жители восточных областей Германии бежали не думая об имуществе.

Особо рьяные и неумеренные мародеры из высших чинов действительно попали в лагеря, на более мелкое закрывали глаза. По правде говоря, большинство наших дошедших до Германии вернулись из Германии не с пустыми руками. Чем выше ранг, тем больше как правило привозили. Такова суровая реальность войн. Немцы грабили наших во время оккупации, наши потом частично это "компенсировали". Как правило, это были дома и квартиры, брошенные в спешке бежавшими хозяевами. Геббельс всю войну и особенно в конце её внушал немцам, что красноармейцы монстры и лучше умереть, чем попасться им в руки. Поэтому жители восточных областей Германии бежали не думая об имуществе.Особо рьяные и неумеренные мародеры из высших чинов действительно попали в лагеря, на более мелкое закрывали глаза. Tegularius Повідомлень: 1469 З нами з: 11.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 00:20 Суворов: Маршал Жуков — виновник самой страшной военной катастрофы в мире

Ukrainian

Повідомлень: 9788 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 678 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 00:26 Tegularius написав: На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.

На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.

Чушь конечно. Эти данные Кривошеина неоднократно подвергались обоснованной критике историками. Чушь конечно. Эти данные Кривошеина неоднократно подвергались обоснованной критике историками. unicdima

Повідомлень: 1432 З нами з: 10.06.19 Подякував: 57 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 00:48 unicdima написав: Tegularius написав: На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.

На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.

Чушь конечно. Эти данные Кривошеина неоднократно подвергались обоснованной критике историками. Чушь конечно. Эти данные Кривошеина неоднократно подвергались обоснованной критике историками.

Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны было меньше суммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать.

Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин?

При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния.

Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале? Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны былосуммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать.Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин?При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния.Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале? Tegularius Повідомлень: 1469 З нами з: 11.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 00:55 НТВ і Суворов я прозрів.

Ukrainian

Повідомлень: 9788 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 678 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7259726072617262> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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