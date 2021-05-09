И в завершение зиганите
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:13
Додано: Нед 09 тра, 2021 22:11
Если бы Красная армия столько потеряла, то в конце войны некому было бы воевать.
Если просто подсчитать население СССР с одной стороны, и население подконтрольной Гитлеру Европы (а ведь воевали против нас не только немцы, но и итальянцы, румыны, венгры, даже французов на стороне немцев воевало в разы больше, чем партизанило в Сопротивлении), то любому станет понятна абсурдность мифа про "забросали мясом". И все помнят кадры осажденного Берлина, когда Гитлеру пришлось мобилизовать в Фольксштурм детей и стариков.
СССР же не только не был обескровлен, но и оставался весомой силой, с которой были вынуждены считаться союзники, отдавшие восток Европы в его сферу влияния.
На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.
Остальные жертвы - это гражданские. Евреи, погибшие в ходе холокоста. Цыгане и другие "расово неполноценные". Расстрелянные жители деревень (Хатынь, Корюковка и др.) Погибшие от бомбежек, голода, эпидемий. Десятки миллионов погибших гражданских за 4 года войны - это к вопросу о том, как нацистский режим относился к восточнославянским народам, был ли смысл отчаянно сопротивляться оккупации или же стоило сдаться, чтобы потом "пить баварское".
Додано: Нед 09 тра, 2021 22:45
Re: Політичні дискусії
что в отсутствии не только тракторов, но и коней, одни женщины без мужиков не могли прокормить страну. И она голодала. Что-то дали по ленд-лизу (но то на фронт), тушонка знаменитая, но остальным есть было нечего. Тем более Украина под немцем,целину ещё никто не разработал, а Поволжье в огне от сталинградской битвы.
Был. О баварском говорят с иронией.
Но немцев во Львове встречали с цветами не от любви к немцам. А от ненависти к зверям,которые пришли туда в сентябре 39 года.
В кацапстане, где любят приуменьшить свои потери от стыда, официально заявляют об общих потерях СССР 42 млн. Лично ваш друг путен. Из них 23 гражданского населения. Потому узбагойтесь. В отдельных битвах, даже выигранных, соотношение потерь было 16:1.
Захват 120 тыс пленных немцев 6 армии под Сталинградом считается грандиозным успехом. Но в 41-м попадание в плен вследствие котлов по 300-600 тыс советских солдат было обычным делом. И в 42-м это продолжилось. И только после ноября 42 года больше чем по 50 тыс уже не попадали. Но потери не уменьшились. В наступательных операциях ложили все те же сотни тысяч. Шеренгами на пулеметы. А все потому, что командиров судили и расстреливали за пленных (они перестали попадать в конце 42-го) , и за невзятие рубежей и городов. Но за погибших никогда не судили.
Додано: Нед 09 тра, 2021 23:02
Во Львове были определенные сантименты в отношнении немцев, точнее австрийцев, которые владели им до первой мировой. Немцев считали естественными союзниками не только против русских, но и против поляков и евреев. Ведь еще в межвоенный период Германия поддерживала бандеровское движение, которое должно было ослабить враждебную Германии Польшу.
Я не слежу за высказываниями вашего друга Путина, что он там заявляет. Знаю, что население СССР на момент начала войны составляло 200 млн. (из которых большой процент в первые месяцы оказался за линией фронта). Население Германии составляло более 70 млн., союзной ей Италии 45, оккупированной Франции 40, добавьте сюда Румынию, Венгрию, Голландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Словакию, Финляндию. Как по-вашему могло получиться, что Гитлеру в конце войны пришлось призывать детей и стариков, а советской армии еще вполне "хватило" на войну с Японией в Маньчжурии и на послевоенный контроль центрально-восточной Европы?
Додано: Нед 09 тра, 2021 23:11
МАРШАЛ - МАРОДЁР ЖУКОВ
у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:
· Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями – 13 штук
· Часы золотые – 9 штук
· Серьги золотые с бриллиантами – 2 пары
· Другие золотые изделия (браслеты, цепочки и другое) – 9 штук
· Украшения из серебра, в том числе под золото – 5 штук
· Металлические украшения (имитация под золото) с драгоценными камнями (кулоны, цепочки, кольца) – 14 штук
· Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие предметы) – 713 штук
· Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы, подносы и другое) – 14 штук
· Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, фланель и другое – 3.420 метров
· Меха (скунс, норка, выдра, нутрии, чёрно-бурые лисы, каракульча) – 323 штуки
· Шевро и хром – 32 кожи
· Дорогостоящие ковры и дорожки больших размеров – 31 штука
· Гобелены больших размеров художественной выделки – 5 штук
· Художественные картины в золочёных рамах, часть из которых представляет музейную ценность – 60 штук
· Дворцовый золочёный гарнитур гостиной мебели – 10 предметов
· Художественно выполненные антикварные вазы с инкрустациями – 22 штуки
· Бронзовые статуи и статуэтки художественной работы – 29 штук
· Часы каминные антикварные и напольные – 9 штук
· Дорогостоящие сервизы столовой и чайной посуды (частью некомплектные) – 820 предметов
· Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы, кувшины и другое) – 45 предметов
· Охотничьи ружья заграничных фирм – 15 штук
· Баяны и аккордеоны художественной выделки – 7 штук
· Пианино, рояль, радиоприёмники, фарфоровая и глиняная посуда и другие предметы, согласно прилагаемых поштучных описей.
В Ягодинской таможне (вблизи г.Ковель) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит Маршалу Жукову.
всего 197 предметов мебели светлого и красного дерева, ореха, вишни и карельской берёзы.
- среди этой мебели спальня из карельской березы, стол круглый "Рафаэль" с инкрустацией под кожу, гостиная из красного дерева с оббивкой из золотистого плюша
при "тайном обыске" на московской квартире Жукова и на его даче обнаружено большое количество награбленного имущества. Конкретно в числе прочего перечислялись: 24 золотых часов, 15 золотых ожерелий с подвесками, золотые кольца и другие украшения, 4000 метров шерстяных и шелковых тканей, более 300 соболиных, лисьих и каракулевых шкурок, 44 ценных ковра и гобелена, частично из Потсдамского и других замков, 55 дорогостоящих картин, а также ящики с фарфоровой посудой, 2 ящика со столовым серебром и 20 охотничьих ружей. Жуков, который 12.01.48г в письме члену Политбюро Жданову признал это мародерство и в конце дал "честное слово большевика", "что подобные глупости и ошибки не повторятся", едва избежал ареста.
ЕЩЕ О ПОСЛЕВОЕННОМ МАРОДЕРСТВЕ:
- генерал-лейтенанта Телегина, который умудрился отправить к себе в Новосибирск 25 вагонов с награбленным добром, отсидел за мародерство 6 лет в лагере. Не простили и главного маршала авиации Новикова, генерал-лейтенантов Минюка и Крюкова, а генерал-полковника Гордова, генерал-лейтенанта Кулика и генерал-майора Рыбальченко расстреляли за любовь к награбленному немецкому имуществу
государственные трофеи из советской зоны оккупации составили 400 тыс. вагонов, в которых уместились 2 885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1,335 млн. голов скота, 2,3 млн. тонн зерна, 1 млн. тонн картофеля и овощей, по 0,5 млн. тонн жиров и сахара, 20 млн. литров спирта, а также 60 тыс. роялей, 460 тыс. радиоприемников, 190 тыс. ковров, 940 тыс. предметов мебели, 265 тыс. настенных и настольных часов, которые в основном были проданы по дешевке советским номенклатурным чинам и старшим офицерам. В документах трофейного ведомства числятся также 1,2 млн. мужских и женских пальто, 1 млн. головных уборов и 186 вагонов вина.
- около 1000 промышленных предприятий по окончании 2МВ было перевезено в СССР из Манчжурии и Кореи
Додано: Нед 09 тра, 2021 23:27
По правде говоря, большинство наших дошедших до Германии вернулись из Германии не с пустыми руками. Чем выше ранг, тем больше как правило привозили. Такова суровая реальность войн. Немцы грабили наших во время оккупации, наши потом частично это "компенсировали". Как правило, это были дома и квартиры, брошенные в спешке бежавшими хозяевами. Геббельс всю войну и особенно в конце её внушал немцам, что красноармейцы монстры и лучше умереть, чем попасться им в руки. Поэтому жители восточных областей Германии бежали не думая об имуществе.
Особо рьяные и неумеренные мародеры из высших чинов действительно попали в лагеря, на более мелкое закрывали глаза.
Додано: Пон 10 тра, 2021 00:20
Суворов: Маршал Жуков — виновник самой страшной военной катастрофы в мире
Додано: Пон 10 тра, 2021 00:26
Додано: Пон 10 тра, 2021 00:48
Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны было меньше суммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать.
Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин?
При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния.
Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале?
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