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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 тра, 2021 01:20
Tegularius написав:
Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны было меньше
суммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать.
Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин?
При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния.
Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале?
Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 01:31
unicdima написав:
Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии.
Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских.
Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям.
С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 01:42
Tegularius написав: unicdima написав:
Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии.
Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских.
Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям.
С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии.
Немцы даже в Италии держали войска, это вам для ликбезу.)))
В результате этих возней потери л\с Люфтваффе превысили потери на Восточном фронте.
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