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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7259726072617262 Додано: Пон 10 тра, 2021 01:20 Tegularius написав: Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны было меньше суммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать.

Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин?

При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния.

Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале? Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны былосуммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать.Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин?При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния.Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале?

Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии. Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии. unicdima

Повідомлень: 1432 З нами з: 10.06.19 Подякував: 57 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 01:31 unicdima написав: Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии. Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии.

Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских.

Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям.

С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии. Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских.Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям.С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии. Tegularius Повідомлень: 1469 З нами з: 11.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 тра, 2021 01:42 Tegularius написав: unicdima написав: Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии. Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии.

Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских.

Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям.

С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии. Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских.Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям.С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии.

Немцы даже в Италии держали войска, это вам для ликбезу.)))

В результате этих возней потери л\с Люфтваффе превысили потери на Восточном фронте. Немцы даже в Италии держали войска, это вам для ликбезу.)))В результате этих возней потери л\с Люфтваффе превысили потери на Восточном фронте. unicdima

Повідомлень: 1432 З нами з: 10.06.19 Подякував: 57 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7259726072617262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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