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unicdima написав:Германия в странах которые контролировала держала миллионы солдат и боевые действия на Западе и в Африке велись и до высадки в Нормандии.
Боевые действия в Африке - мышиная возня по сравнению с восточным фронтом. Общее число задействованых в них войск стран оси было 430 тыс, из них 130 тыс. германских. Держать миллионы войск в оккупированных странах немцам не было большого смысла. Число бойцов французского Сопротивления к открытию 2 фронта не превышало 100 тыс., что во много раз меньше числа французов, воевавших на стороне Вермахта. После войны де Голль с трудом добился причисления Франции к странам-победителям. С другой стороны, СССР должен был держать войска на Дальнем Востоке, где была угроза нападения Японии.
Немцы даже в Италии держали войска, это вам для ликбезу.))) В результате этих возней потери л\с Люфтваффе превысили потери на Восточном фронте.
Tegularius написав:На самом деле, в боях погибло 8 668 400 красноармейцев, что не слишком больше суммарных потерь стран Оси и их союзников на восточном фронте. Еще около 2 млн. погибло в плену.
Чушь конечно. Эти данные Кривошеина неоднократно подвергались обоснованной критике историками.
Не знаю насколько обоснованной, но сами посудите. Население СССР на начало войны было меньше суммарного населения стран, находившихся под контролем Германии, откуда она могла мобилизовать войска. Далее, в начале войны линия фронта быстро продвигалась к востоку. К концу 1942 года вся Украина, Белоруссия, юг и запад России были потеряны, и оттуда уже невозможно было дополнительно никого мобилизовать. Если, как они говорят, СССР воевал не считаясь с людскими потерями и эти потери были во много раз больше потерь противника, то нашим в конце войны не было бы кем воевать. Если бы, как тут называлось, погибло 40 миллионов, 1/5 населения СССР, причем в основном боеспособные молодые мужчины, то кто тогда освобождал восточную Европу и брал Берлин? При этом в конце войны у немцев фактичевски иссяк человеческий ресурс. Гитлеру для обороны Берлина приходилось призывать стариков и детей в Фольксштурм. А Советская армия после войны оставалась весьма боеспособной, раз с ней пришлось считаться западным союзникам, отдавшим центрально-восточную Европу в советскую сферу влияния. Второй фронт был открыт в июне 44 года, когда в войне уже наступил перелом, когда освободили Киев, Минск, большую часть Украины и Белоруссии. Как это могло быть, если бы наши боевые потери были в разы более высокими, при существенно более низком мобилизационном потенциале?
Це тому що ви перекручуєте факти. https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties Бойові втрати(смерті) СРСР - від 8,886 до 11,4. - ця цифра досить реальна. Це чоловіки. Бойові втрати(смерті) Германії(включаючи Австрію і "найманців") - від 4,44 до 5,318. Враховуючи що німці воювали на усіх фронтах, то бойові втрати йдуть приблизно 1:3(Германія:СРСР). Небойові(цивільні) втрати СРСР - від 15 до 20 мільйонів. Це в основному старики, діти, жінки. І плюс 15 мільйонів поранених - це чоловіки, звичайно. Сумарно 25-30 померлих, 15% населення. Хто брав Берлін: мобілізовано - 34,5, втрати - 10,7, поранені - 14,9 34,5-10,7-14,9=8,9 мільйонів - достатньо для Берліна? Гітлер призивав стариків і дітей не тому що не було людського ресурсу, а тому що не хотіли воювати! Почитайте мемуари. На супер-пупер круті Ягдтигри, які неможливо було знищити, садили зелені екіпажі, які просто тікали. І це фактично еліта, яка ще захищена бронею танка(САУ), а що говорити про піхоту, яка просто тікала масово.