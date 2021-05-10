Геббельсовщина делает своё дело.
Разговор подслушанный на базаре:
- Грё..ные скоты, нужно что-то делать с правительством, - работы нет, нас уничтожают - а они ходят и зигуют по Киеву!
- Это призывы к антисемитизму!
- Ну ведь полная ж...па!
- Ты бывал там? На Западной?
- Да, так они работают!
- Вот они и ходят, что и ты работал!
............................
- Это разговор простых, не образованных людей.
Работы по факту - не початый край, только кто за это будет платить деньги?
Варианты для простых, но "высококлассных специалистов":
1. Совок - рабский, но сытый труд.
2. То, что сейчас происходит - рабский но голодный труд, с перспективой побега в другие страны. Начинать жизнь с "0", там где есть цивилизация, но нет... .