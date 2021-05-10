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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7260726172627263
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:20

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Если это принципиально - то наверно можно его найти и спросить.
Даже если бы там была пустая улица - зигование - это уже нормально?

Не было там зигования, похоже на фак.

:mrgreen:
Геббельсовщина делает своё дело.
Разговор подслушанный на базаре:
- Грё..ные скоты, нужно что-то делать с правительством, - работы нет, нас уничтожают - а они ходят и зигуют по Киеву!
- Это призывы к антисемитизму!
- Ну ведь полная ж...па!
- Ты бывал там? На Западной?
- Да, так они работают!
- Вот они и ходят, что и ты работал!
............................

- Это разговор простых, не образованных людей.
Работы по факту - не початый край, только кто за это будет платить деньги?
Варианты для простых, но "высококлассных специалистов":
1. Совок - рабский, но сытый труд.
2. То, что сейчас происходит - рабский но голодный труд, с перспективой побега в другие страны. Начинать жизнь с "0", там где есть цивилизация, но нет... .
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:31

  Tegularius написав:
  Investor_K написав:Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

В биткойн и эфириум

Потратил неделю....
Просчитал в наших условиях, бизнес на коммерческий электротранспорт(5% годовых).
С уже готовым луганским проектом, и некоторыми своими системными доработками.
При условии 100% работы страховых, наличии дорог, и пр...пр...
Стоимость коммерческой аренды
1й машины, в городских условиях - 500 евро./сутки
С аккумуляторами заявленными немцами с гарантией в 25 лет. (если не подводит память проданная технология нашими...)
100% моей системы зарядки по городу, с дальностью 1й поездки не более 25 км. При чём, если замкнуть всё на себя - производство отечественных автомобилей, строительство зарядных, генерация электроэнергии, сдачу в аренду, Т/О, и пр.пр.пр.

Пришёл к тем же высновкам, что и Маск, но с другой стороны: строить нужно систему ОТ максимально исключив человеческий фактор(водителей).
- На это "наши" пойтить не могут - воровать негде. :cry:
И мзду здирать не с кого.

- По поводу Амеров - там, другой технический регламент, В Латинской Америке уже на порядок лучше и перспективнее - отсюда и "ОТ Куритиба", метро Каракаса,... .
"Шило, на мыло."
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:16

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Той самий легендарний стерненко?

Ага, легендарний "убійца".

- А есть, хоть что-то, или "кто-то", кого или что клоуны, за последние пару лет, с идейным реанинированным Кравчуком не успели продать?
Kudrjavuy
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