Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7260726172627263 Додано: Вів 11 тра, 2021 08:20 unicdima написав: Вкладчик1234 написав: Если это принципиально - то наверно можно его найти и спросить.

Даже если бы там была пустая улица - зигование - это уже нормально? Если это принципиально - то наверно можно его найти и спросить.Даже если бы там была пустая улица - зигование - это уже нормально?

Не было там зигования, похоже на фак. Не было там зигования, похоже на фак.



Геббельсовщина делает своё дело.

Разговор подслушанный на базаре:

- Грё..ные скоты, нужно что-то делать с правительством, - работы нет, нас уничтожают - а они ходят и зигуют по Киеву!

- Это призывы к антисемитизму!

- Ну ведь полная ж...па!

- Ты бывал там? На Западной?

- Да, так они работают!

- Вот они и ходят, что и ты работал!

............................



- Это разговор простых, не образованных людей.

Работы по факту - не початый край, только кто за это будет платить деньги?

Варианты для простых, но "высококлассных специалистов":

1. Совок - рабский, но сытый труд.

2. То, что сейчас происходит - рабский но голодный труд, с перспективой побега в другие страны. Начинать жизнь с "0", там где есть цивилизация, но нет... . Геббельсовщина делает своё дело.Разговор подслушанный на базаре:- Это разговор простых, не образованных людей.Работы по факту - не початый край, только кто за это будет платить деньги?Варианты для простых, но "высококлассных специалистов":1. Совок - рабский, но сытый труд.2. То, что сейчас происходит - рабский но голодный труд, с перспективой побега в другие страны. Начинать жизнь с "0", там где есть цивилизация, но нет... . Kudrjavuy

Повідомлень: 8797 З нами з: 20.09.12 Подякував: 706 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 08:31 Tegularius написав: Investor_K написав: Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро? Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

В биткойн и эфириум В биткойн и эфириум

Потратил неделю....

Просчитал в наших условиях, бизнес на коммерческий электротранспорт(5% годовых).

С уже готовым луганским проектом, и некоторыми своими системными доработками.

При условии 100% работы страховых, наличии дорог, и пр...пр...

Стоимость коммерческой аренды

1й машины, в городских условиях - 500 евро./сутки

С аккумуляторами заявленными немцами с гарантией в 25 лет. (если не подводит память проданная технология нашими...)

100% моей системы зарядки по городу, с дальностью 1й поездки не более 25 км. При чём, если замкнуть всё на себя - производство отечественных автомобилей, строительство зарядных, генерация электроэнергии, сдачу в аренду, Т/О, и пр.пр.пр.



Пришёл к тем же высновкам, что и Маск, но с другой стороны: строить нужно систему ОТ максимально исключив человеческий фактор(водителей).

- На это "наши" пойтить не могут - воровать негде.

И мзду здирать не с кого.



- По поводу Амеров - там, другой технический регламент, В Латинской Америке уже на порядок лучше и перспективнее - отсюда и "ОТ Куритиба", метро Каракаса,... .

"Шило, на мыло." Потратил неделю....Просчитал в наших условиях, бизнес на коммерческий электротранспорт(5% годовых).С уже готовым луганским проектом, и некоторыми своими системными доработками.При условии 100% работы страховых, наличии дорог, и пр...пр...Стоимость коммерческой аренды1й машины, в городских условиях - 500 евро./суткиС аккумуляторами заявленными немцами с гарантией в 25 лет. (если не подводит память проданная технология нашими...)100% моей системы зарядки по городу, с дальностью 1й поездки не более 25 км. При чём, если замкнуть- производство отечественных автомобилей, строительство зарядных, генерация электроэнергии, сдачу в аренду, Т/О, и пр.пр.пр.Пришёл к тем же, что и Маск, но с другой стороны: строить нужно систему ОТ максимально исключив человеческий фактор(водителей).- воровать негде.И мзду здирать не с кого.- По поводу Амеров - там, другой технический регламент, В Латинской Америке уже на порядок лучше и перспективнее - отсюда и "ОТ Куритиба", метро Каракаса,... ."Шило, на мыло." Kudrjavuy

Повідомлень: 8797 З нами з: 20.09.12 Подякував: 706 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 09:16 Schmit написав: Ukrainian написав: Той самий легендарний стерненко? Той самий легендарний стерненко?

Ага, легендарний "убійца".

Ага, легендарний "убійца".

- А есть, хоть что-то, или "кто-то", кого или что клоуны, за последние пару лет, с идейным реанинированным Кравчуком не успели продать? - А есть, хоть что-то, или "кто-то", кого или что клоуны, за последние пару лет, с идейным реанинированным Кравчуком не успели продать? Kudrjavuy

Повідомлень: 8797 З нами з: 20.09.12 Подякував: 706 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7260726172627263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостейМодератори: Ірина_