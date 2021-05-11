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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:21
Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.
Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —
это 813,9 тыс. грн в месяц.
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