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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7260726172627263
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:21

Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.

Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —

это 813,9 тыс. грн в месяц.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:51

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:01

Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58

  Вкладчик1234 написав:
Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.

Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —

это 813,9 тыс. грн в месяц.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.
Но и тут во всем виноват Порошенко.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:58

  Ukrainian написав:


С позволения, выскажу мнение.

Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии.
Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!

Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше?
Помните у Шарикова "душили мы их душили"?

Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить!
Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?

Вернёмся к стрелку казанскому.
Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр.
Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!

Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.

Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами.
Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела.
Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил.
Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?

Теперь основное.
Причины казанского расстрела.
Отсутствие смысла жизни.
Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится.
Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни.
Нет никакой перспективы!
Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?

Просто, посмотри вперёд.
Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо!
Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы!
А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас.
То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).

Вот он, ответ.
Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание!
Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии? :D

Не греет.
Нет никакого желания жить, чтобы не сдохнуть, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США, живут- чтобы Жить!
Вот такие вот расклады в игре.
Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти.
Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин.
И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя". :(
Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 тра, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:04

Schmit Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Глубже копайте
Были эти "товарищи"(именно товарищи) и при Порошенко и при Ющенко.
Обычные карьеристы, которые нашли "востребованную нишу для самореализации".
Если бы эти "товарищи", жили при Сталине, были бы ярыми коммунистами, участвовали бы в расстрелах "куркулей", конфисковывали бы зерно до последнего зёрнышка и Клеймили бы "врагов савецкага народа" с трибун ЦК КПСС!

Понимаете ли, но если посмотреть на их "творчество", оно никакое.
Явно просматривается отсутствие Способностей, Дара, Креативных мыслей... но ясно прослеживается Жадность.

Неполноценные "товарищи" - хотят хорошо жить!
Вот и весь ответ.
Чем ты тупее, тем ты наглее и более жесток, т.к. понимаешь свою неполноценность.
Ну и... "тобой - легче управлять, тебя легче купить".
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:59

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
‎12.‎05.‎2021

России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.


Состоянием на 23-00 ‎11.‎05.‎2021 никаких ориентировок на задержание или отслеживание перемещения Виктора Медведчука службами пограничного и таможенного контроля не передавалось. ‎

11.‎05.‎2021

"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев.
Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:04

Re: Політичні дискусії

Прошу отдельно обратить внимание на даты!

Это о современном рабстве, где "для далёких" сегодняшние "новости" https://interfax.com.ua/news/economic/743252.html
несут суть - а по факту это плевок в углекопов.
Kudrjavuy
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