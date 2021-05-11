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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7260726172627263 Додано: Вів 11 тра, 2021 22:21 Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.



Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —



это 813,9 тыс. грн в месяц. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14582 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7963 раз. Подякували: 3844 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 05:51 Ukrainian

Повідомлень: 9796 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 679 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 07:01 Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ

Ukrainian

Повідомлень: 9796 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 679 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58 Вкладчик1234 написав: Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.



Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —



это 813,9 тыс. грн в месяц.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Но и тут во всем виноват Порошенко.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.Но и тут во всем виноват Порошенко. Schmit

Повідомлень: 2145 З нами з: 08.09.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 08:58 Ukrainian написав:



С позволения, выскажу мнение.



Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии.

Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!



Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше?

Помните у Шарикова "душили мы их душили"?



Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить!

Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?



Вернёмся к стрелку казанскому.

Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр.

Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!



Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.



Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами.

Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела.

Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил.

Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?



Теперь основное.

Причины казанского расстрела.

Отсутствие смысла жизни.

Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится.

Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни.

Нет никакой перспективы!

Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?



Просто, посмотри вперёд.

Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо!

Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы!

А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас.

То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).



Вот он, ответ.

Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание!

Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии?



Не греет.

Нет никакого желания жить, чтобы не сдохнуть, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США, живут- чтобы Жить!

Вот такие вот расклады в игре.

Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти.

Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин.

И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя". С позволения, выскажу мнение.Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии.Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше?Помните у Шарикова "душили мы их душили"?Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить!Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?Вернёмся к стрелку казанскому.Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр.Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами.Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела.Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил.Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?Теперь основное.Причины казанского расстрела.Отсутствие смысла жизни.Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится.Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни.Нет никакой перспективы!Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?Просто, посмотри вперёд.Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо!Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы!А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас.То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).Вот он, ответ.Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание!Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии?Не греет.Нет никакого желания, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США,Вот такие вот расклады в игре.Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти.Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин.И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя". Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 тра, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2250 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 09:04 Schmit Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Глубже копайте

Были эти "товарищи"(именно товарищи) и при Порошенко и при Ющенко.

Обычные карьеристы, которые нашли "востребованную нишу для самореализации".

Если бы эти "товарищи", жили при Сталине, были бы ярыми коммунистами, участвовали бы в расстрелах "куркулей", конфисковывали бы зерно до последнего зёрнышка и Клеймили бы "врагов савецкага народа" с трибун ЦК КПСС!



Понимаете ли, но если посмотреть на их "творчество", оно никакое.

Явно просматривается отсутствие Способностей, Дара, Креативных мыслей... но ясно прослеживается Жадность.



Неполноценные "товарищи" - хотят хорошо жить!

Вот и весь ответ.

Чем ты тупее, тем ты наглее и более жесток, т.к. понимаешь свою неполноценность.

Ну и... "тобой - легче управлять, тебя легче купить". Глубже копайтеБыли эти "товарищи"(именно товарищи) и при Порошенко и при Ющенко.Обычные карьеристы, которые нашли "востребованную нишу для самореализации".Если бы эти "товарищи", жили при Сталине, были бы ярыми коммунистами, участвовали бы в расстрелах "куркулей", конфисковывали бы зерно до последнего зёрнышка и Клеймили бы "врагов савецкага народа" с трибун ЦК КПСС!Понимаете ли, но если посмотреть на их "творчество", оно никакое.Явно просматривается отсутствие Способностей, Дара, Креативных мыслей... но ясно прослеживается Жадность.Неполноценные "товарищи" - хотят хорошо жить!Вот и весь ответ. Replay

Повідомлень: 2250 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 09:59 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

‎12.‎05.‎2021



России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.





Состоянием на 23-00 ‎11.‎05.‎2021 никаких ориентировок на задержание или отслеживание перемещения Виктора Медведчука службами пограничного и таможенного контроля не передавалось. ‎



11.‎05.‎2021



"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев.

Классическое отвлечение внимания.



22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского. Kudrjavuy

Повідомлень: 8796 З нами з: 20.09.12 Подякував: 706 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 10:04 Re: Політичні дискусії



Это о современном рабстве, где "для далёких" сегодняшние "новости" https://interfax.com.ua/news/economic/743252.html

несут суть - а по факту это плевок в углекопов. Прошу отдельно обратить внимание на даты!Это о современном рабстве, где "для далёких" сегодняшние "новости"несут суть - а по факту это плевок в углекопов. Kudrjavuy

Повідомлень: 8796 З нами з: 20.09.12 Подякував: 706 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7260726172627263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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