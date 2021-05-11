Ukrainian написав:
С позволения, выскажу мнение.
Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии.
Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!
Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше?
Помните у Шарикова "душили мы их душили"?
Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить!
Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?
Вернёмся к стрелку казанскому.
Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр.
Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!
Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.
Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами.
Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела.
Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил.
Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?
Теперь основное.
Причины казанского расстрела.
Отсутствие смысла жизни.
Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится.
Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни.
Нет никакой перспективы!
Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?
Просто, посмотри вперёд.
Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо!
Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы!
А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас.
То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).
Вот он, ответ.
Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание!
Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии?
Не греет.
Нет никакого желания жить, чтобы не сдохнуть
, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США, живут- чтобы Жить
!
Вот такие вот расклады в игре.
Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти.
Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин.
И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя".