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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:54

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Schmit
detroytred
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не пришла ли теперь моя очередь обвинять Вас в антисемитизме и предвзятом отношении к сексуальным меньшинствам? :shock:
Или действительно с "политикой" в Украине "проблемы"?
Хочу Вас опровергнуть, среди "большой семьи", случаются и честные Люди: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51671557
При чём, их не мало.
Kudrjavuy
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