Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не пришла ли теперь моя очередь обвинять Вас в антисемитизме и предвзятом отношении к сексуальным меньшинствам? Или действительно с "политикой" в Украине "проблемы"? Хочу Вас опровергнуть, среди "большой семьи", случаются и честные Люди: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51671557 При чём, их не мало.