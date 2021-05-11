Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии. Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!
Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше? Помните у Шарикова "душили мы их душили"?
Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить! Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?
Вернёмся к стрелку казанскому. Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр. Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!
Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.
Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами. Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела. Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил. Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?
Теперь основное. Причины казанского расстрела. Отсутствие смысла жизни. Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится. Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни. Нет никакой перспективы! Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?
Просто, посмотри вперёд. Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо! Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы! А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас. То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).
Вот он, ответ. Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание! Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии?
Не греет. Нет никакого желания жить, чтобы не сдохнуть, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США, живут- чтобы Жить! Вот такие вот расклады в игре. Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти. Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин. И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя".
Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 тра, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Schmit Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.
Глубже копайте Были эти "товарищи"(именно товарищи) и при Порошенко и при Ющенко. Обычные карьеристы, которые нашли "востребованную нишу для самореализации". Если бы эти "товарищи", жили при Сталине, были бы ярыми коммунистами, участвовали бы в расстрелах "куркулей", конфисковывали бы зерно до последнего зёрнышка и Клеймили бы "врагов савецкага народа" с трибун ЦК КПСС!
Понимаете ли, но если посмотреть на их "творчество", оно никакое. Явно просматривается отсутствие Способностей, Дара, Креативных мыслей... но ясно прослеживается Жадность.
Неполноценные "товарищи" - хотят хорошо жить! Вот и весь ответ. Чем ты тупее, тем ты наглее и более жесток, т.к. понимаешь свою неполноценность. Ну и... "тобой - легче управлять, тебя легче купить".
Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.
Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —
это 813,9 тыс. грн в месяц.
Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда. Но и тут во всем виноват Порошенко.
+1 Гарний ролік.
Але все ж не згоден з автором стосовно, що не треба дивитись когось. Навпаки, треба дивитись усіх. Тільки не просто сприймати інформацію, а критично її осмислювати, додатково перевіряти. Лещенко викриває своїх опонентів, опоненти його. Звичайна боротьба...
Стосовно ж оцих поїздок, виправдань, торгівлі, колаборантів і тещо, для цього треба було вводити військовий стан, дійсно воювати, а не гібридити. Бо за великим рахунком суттєвої різниці між вибачитися та нести оту несінитницю немає. Гібридна ж))
Лещенко прибріхує хоч красиво, але автор роліка теж не відстає -- красиво перекручує його твердження-думки, а в назві роліку і зовсім прямо якось дуже тупо бреше.
Але все ж не згоден з автором стосовно, що не треба дивитись когось. Навпаки, треба дивитись усіх. Тільки не просто сприймати інформацію, а критично її осмислювати, додатково перевіряти. Лещенко викриває своїх опонентів, опоненти його. Звичайна боротьба...
Стосовно ж оцих поїздок, виправдань, торгівлі, колаборантів і тещо, для цього треба було вводити військовий стан, дійсно воювати, а не гібридити. Бо за великим рахунком суттєвої різниці між вибачитися та нести оту несінитницю немає. Гібридна ж))
Лещенко прибріхує хоч красиво, але автор роліка теж не відстає -- красиво перекручує його твердження-думки, а в назві роліку і зовсім прямо якось дуже тупо бреше.
Папередники діяли так, як вигідно державі – гібридили і цього не скривали (возили продукцію з ДИРИ, допоки підприємства не "націоналізували" завдяки соболевим і семенченкам, через треті руки закупали в москалів унікальні комплектуючі до військової техніки, використовували мертвечуків для повернення полонених...). А ці дєятєлі (лещенки, найєми, соболєви, семенченки, шабуніни) постійно критикували їх за це все ("торгівля на крові", "ліпєцкіє фабрікі"...). Тепер виявляється, що вони не просто брехливі лицеміри та пристосуванці, а навіть гірше, бо діють виключно у своїх дріб’язкових інтересах.
В своё время, оппонентам давалось понятие "карательной медицины" широко практикуемой в Украине. Что было воспринято грубо "в штыки". Сейчас стали прорываться комментарии, о происходящем "по политическим мотивам" от северного клона. Где не указано участие в этих процессах интерес "психиатрии", в том числе и судебной, а також методи впровадження злочинів. Рекомендую к изучению всю статью, не сношу, ибо много букаФФ. https://www.kavkazcenter.com/russ/conte ... osti.shtml Но отдельные моменты стоит указать:
................................................ Инсайдерские источники сообщают, что за несколько дней до исчезновения Александр Мураховский (будучи в крайне разгоряченном настроении) в телефонном разговоре с коллегой (женщиной), которая пыталась предупредить его, о том, что он напрасно бравирует в компании коллег своим участием в истории с отравлением Алексея Навального и даёт недвусмысленные намеки на то, насколько действующая власть ему обязана.
Мураховский ответил ей следующее: по тексту из распечатки телефонного разговора: «Да мне по ...уй кто и что, бл..ь, думает. Эти п...ры мне должны ноги мыть и воду пить. Я, б...дь, всей этой ё....ой х...не во главе с Путиным ..опу собой прикрыл. А попробуют тявкнуть, я им полный рот напихаю, так, что зае....утся сглатывать. Я им не Серёга (вероятно, имеется ввиду Сергей Максимишин), я перестраховался так, что они, б...дь, ох...еют разгребать если меня тронут.» ........................................................................