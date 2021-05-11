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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7260726172627263 Додано: Вів 11 тра, 2021 22:21 Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.



Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —



это 813,9 тыс. грн в месяц. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14581 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7963 раз. Подякували: 3844 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 05:51 Ukrainian

Повідомлень: 9796 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 679 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 07:01 Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ

Ukrainian

Повідомлень: 9796 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 679 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 07:58 Вкладчик1234 написав: Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.



Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —



это 813,9 тыс. грн в месяц.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Но и тут во всем виноват Порошенко.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.Но и тут во всем виноват Порошенко. Schmit

Повідомлень: 2146 З нами з: 08.09.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 08:58 Ukrainian написав:



С позволения, выскажу мнение.



Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии.

Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!



Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше?

Помните у Шарикова "душили мы их душили"?



Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить!

Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?



Вернёмся к стрелку казанскому.

Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр.

Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!



Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.



Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами.

Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела.

Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил.

Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?



Теперь основное.

Причины казанского расстрела.

Отсутствие смысла жизни.

Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится.

Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни.

Нет никакой перспективы!

Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?



Просто, посмотри вперёд.

Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо!

Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы!

А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас.

То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).



Вот он, ответ.

Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание!

Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии?



Не греет.

Нет никакого желания жить, чтобы не сдохнуть, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США, живут- чтобы Жить!

Вот такие вот расклады в игре.

Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти.

Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин.

И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя". С позволения, выскажу мнение.Итак, по запрету роликов в youtube со стороны россии.Если у человека интеллект не ниже среднего, он сможет посмотреть ролики на youtube, ведь их может заблокировать от сторонних пользователей - только youtube а не фсб!Хотя, с точки зрения логики - подобные ролики, стоило бы заблокировать, т.к. изучая поведение человека, я давно пришел к мнению, что до двух-третей населения в мире, живут не Разумом а инстинктами и эмоциями. Если сосед взял новую тачку в кредит, то и ты берёшь себе тачку(даже, если на выплаты уходит 60% семейного бюджета), если все кричат "бей котов", ты тоже орешь эту фразу, участвуешь в жертвоприношении и сам не можешь понять, почему именно "уничтожая котов", ты делаешь мир лучше?Помните у Шарикова "душили мы их душили"?Проще говоря, когда я включал ТВ(в том числе и наше), я видел непрерывные сводки с мест боевых действий, информацию о тысячах умерших от короновируса за сутки, о убийствах и расстрелах, грабежах и изнасилованиях, непрерывном повышении цен на коммунальные услуги, энергоносители и пр. и - как следствие, час такого "вечера у Савика" и абсолютно пропадает желание не то, что расширять предприятие, а жить!Зачем жить, если завтра всё будет дороже, обороты меньше, могут убить "рашенской ракетой" или же короновирусом?Вернёмся к стрелку казанскому.Посмотрев ролики и всё проанализировав, могу спрогнозировать, что тот придур - не просто последователь учения, он насмотрелся керченских роликов, наигрался в контр страйк и пр.Он просто копировал Убийц, чтобы привлечь к себе внимание, стать известным!Так что, запрет на подобные ролики - вполне таки был бы разумен, учитывая неразумность толпы.Оружие. Учитывая неразумность "человека-разумного", стоило бы запретить любое ношение оружия физлицами.Оружие -только у силовиков, за необоснованное применение оружия, нужна ответственность, вплоть до расстрела.Увы, по Украине сейчас столько оружия, что сосед, вышедший на стук в дверь с автоматом, уже никого не удивил.Какова вероятность того, что этот сосед, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не начнёт шмалять по школе или детсадику? А может ему там демоны привидятся из игры, а себя он тоже "в боги" запишет?Теперь основное.Причины казанского расстрела.Отсутствие смысла жизни.Человеку - нужна мечта, цель, к которой - он стремится.Увы, я сам не вижу никаких целей в своей жизни.Нет никакой перспективы!Пусть миллиарды остаются у олигархов, но -где украинская наука, ракетостроение, где справедливое налогообложение, порядок, нормальная коммуналка, где медицина, в конце-концов?Просто, посмотри вперёд.Предположим, пройдёт 10-ть лет. С Россией построим высокую границу, это хорошо!Но, в ЕС нас не примут, пока мы не выйдем на уровень стандартов жизни Европы!А чтобы выйти на тот уровень, нам нужно совершенно другую политику проводить, нежели сейчас.То есть, Покращення невозможно в ближайшие лет 50-т, пока какие-нибудь китайцы, не начнут строить в Украине свои фабрики и заводы(кто ж им разрешит то?).Вот он, ответ.Ближайшие десятилетия, нас ждут "Вечный бой", борьба за выживание!Какой приз? К моей пенсии, выйти на уровень экономического развития Румынии?Не греет.Нет никакого желания, особенно - если твои друзья и родственники, уехавшие в ЕС и в США,Вот такие вот расклады в игре.Естественно, идти на убийство детей - это беспредел и если россия не введёт смертную казнь к подобным "стрелкам", их число - будет расти.Но, что касается своей собственной жизни, тут - я сам себе хозяин.И не скрываю, что после просмотра ТВ, общения как с соседями так и с "органами номенклатуры", всё чаще появляется желание... закрыть глаза и не видеть "двуногих существ, готовых убивать всё живое вокруг себя". Востаннє редагувалось Replay в Сер 12 тра, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2252 З нами з: 20.06.08 Подякував: 132 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 09:04 Schmit Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Глубже копайте

Были эти "товарищи"(именно товарищи) и при Порошенко и при Ющенко.

Обычные карьеристы, которые нашли "востребованную нишу для самореализации".

Если бы эти "товарищи", жили при Сталине, были бы ярыми коммунистами, участвовали бы в расстрелах "куркулей", конфисковывали бы зерно до последнего зёрнышка и Клеймили бы "врагов савецкага народа" с трибун ЦК КПСС!



Понимаете ли, но если посмотреть на их "творчество", оно никакое.

Явно просматривается отсутствие Способностей, Дара, Креативных мыслей... но ясно прослеживается Жадность.



Неполноценные "товарищи" - хотят хорошо жить!

Вот и весь ответ.

Чем ты тупее, тем ты наглее и более жесток, т.к. понимаешь свою неполноценность.

Ну и... "тобой - легче управлять, тебя легче купить". Глубже копайтеБыли эти "товарищи"(именно товарищи) и при Порошенко и при Ющенко.Обычные карьеристы, которые нашли "востребованную нишу для самореализации".Если бы эти "товарищи", жили при Сталине, были бы ярыми коммунистами, участвовали бы в расстрелах "куркулей", конфисковывали бы зерно до последнего зёрнышка и Клеймили бы "врагов савецкага народа" с трибун ЦК КПСС!Понимаете ли, но если посмотреть на их "творчество", оно никакое.Явно просматривается отсутствие Способностей, Дара, Креативных мыслей... но ясно прослеживается Жадность.Неполноценные "товарищи" - хотят хорошо жить!Вот и весь ответ. Replay

Повідомлень: 2252 З нами з: 20.06.08 Подякував: 132 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 11:01 Schmit написав: Вкладчик1234 написав: Мустафа Найем, которого неделю назад уволили с заместителя гендиректора по управлению активами «Укроборонпрома», отчитался о получении в госкорпорации зарплаты в размере 3,3 млн грн за 2021 год.



Отчет охватывает период с 1 января по 29 апреля 2021 года, за которые Найем получил 3,3 млн грн —



это 813,9 тыс. грн в месяц.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Но и тут во всем виноват Порошенко.

Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.Но и тут во всем виноват Порошенко.

+1 Гарний ролік.



Але все ж не згоден з автором стосовно, що не треба дивитись когось.

Навпаки, треба дивитись усіх. Тільки не просто сприймати інформацію, а критично її осмислювати, додатково перевіряти.

Лещенко викриває своїх опонентів, опоненти його. Звичайна боротьба...



Стосовно ж оцих поїздок, виправдань, торгівлі, колаборантів і тещо, для цього треба було вводити військовий стан, дійсно воювати, а не гібридити.

Бо за великим рахунком суттєвої різниці між вибачитися та нести оту несінитницю немає.

Гібридна ж))





Лещенко прибріхує хоч красиво, але автор роліка теж не відстає -- красиво перекручує його твердження-думки, а в назві роліку і зовсім прямо якось дуже тупо бреше. +1 Гарний ролік.Але все ж не згоден з автором стосовно, що не треба дивитись когось.Навпаки, треба дивитись усіх. Тільки не просто сприймати інформацію, а критично її осмислювати, додатково перевіряти.Лещенко викриває своїх опонентів, опоненти його. Звичайна боротьба...Стосовно ж оцих поїздок, виправдань, торгівлі, колаборантів і тещо, для цього треба було вводити військовий стан, дійсно воювати, а не гібридити.Бо за великим рахунком суттєвої різниці між вибачитися та нести оту несінитницю немає.Гібридна ж))Лещенко прибріхує хоч красиво, але автор роліка теж не відстає -- красиво перекручує його твердження-думки, а в назві роліку і зовсім прямо якось дуже тупо бреше. detroytred

Повідомлень: 24270 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 14:05 detroytred написав: Schmit написав: Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.

Но и тут во всем виноват Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=op59yhVkrGc Все эти найемы, лещенки... - одна зеленая команда.Но и тут во всем виноват Порошенко.

+1 Гарний ролік.



Але все ж не згоден з автором стосовно, що не треба дивитись когось.

Навпаки, треба дивитись усіх. Тільки не просто сприймати інформацію, а критично її осмислювати, додатково перевіряти.

Лещенко викриває своїх опонентів, опоненти його. Звичайна боротьба...



Стосовно ж оцих поїздок, виправдань, торгівлі, колаборантів і тещо, для цього треба було вводити військовий стан, дійсно воювати, а не гібридити.

Бо за великим рахунком суттєвої різниці між вибачитися та нести оту несінитницю немає.

Гібридна ж))





Лещенко прибріхує хоч красиво, але автор роліка теж не відстає -- красиво перекручує його твердження-думки, а в назві роліку і зовсім прямо якось дуже тупо бреше. +1 Гарний ролік.Але все ж не згоден з автором стосовно, що не треба дивитись когось.Навпаки, треба дивитись усіх. Тільки не просто сприймати інформацію, а критично її осмислювати, додатково перевіряти.Лещенко викриває своїх опонентів, опоненти його. Звичайна боротьба...Стосовно ж оцих поїздок, виправдань, торгівлі, колаборантів і тещо, для цього треба було вводити військовий стан, дійсно воювати, а не гібридити.Бо за великим рахунком суттєвої різниці між вибачитися та нести оту несінитницю немає.Гібридна ж))Лещенко прибріхує хоч красиво, але автор роліка теж не відстає -- красиво перекручує його твердження-думки, а в назві роліку і зовсім прямо якось дуже тупо бреше.



Папередники діяли так, як вигідно державі – гібридили і цього не скривали (возили продукцію з ДИРИ, допоки підприємства не "націоналізували" завдяки соболевим і семенченкам, через треті руки закупали в москалів унікальні комплектуючі до військової техніки, використовували мертвечуків для повернення полонених...).

А ці дєятєлі (лещенки, найєми, соболєви, семенченки, шабуніни) постійно критикували їх за це все ("торгівля на крові", "ліпєцкіє фабрікі"...). Тепер виявляється, що вони не просто брехливі лицеміри та пристосуванці, а навіть гірше, бо діють виключно у своїх дріб’язкових інтересах. Папередники діяли так, як вигідно державі – гібридили і цього не скривали (возили продукцію з ДИРИ, допоки підприємства не "націоналізували" завдяки соболевим і семенченкам, через треті руки закупали в москалів унікальні комплектуючі до військової техніки, використовували мертвечуків для повернення полонених...).А ці дєятєлі (лещенки, найєми, соболєви, семенченки, шабуніни) постійно критикували їх за це все ("торгівля на крові", "ліпєцкіє фабрікі"...). Тепер виявляється, що вони не просто брехливі лицеміри та пристосуванці, а навіть гірше, бо діють виключно у своїх дріб’язкових інтересах. Schmit

Повідомлень: 2146 З нами з: 08.09.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 15:27

Что было воспринято грубо "в штыки".

Сейчас стали прорываться комментарии, о происходящем "по политическим мотивам" от северного клона.

Где не указано участие в этих процессах интерес "психиатрии", в том числе и судебной, а також методи впровадження злочинів.

Рекомендую к изучению всю статью, не сношу, ибо много букаФФ. https://www.kavkazcenter.com/russ/conte ... osti.shtml

Но отдельные моменты стоит указать:

................................................

Инсайдерские источники сообщают, что за несколько дней до исчезновения Александр Мураховский (будучи в крайне разгоряченном настроении) в телефонном разговоре с коллегой (женщиной), которая пыталась предупредить его, о том, что он напрасно бравирует в компании коллег своим участием в истории с отравлением Алексея Навального и даёт недвусмысленные намеки на то, насколько действующая власть ему обязана.



Мураховский ответил ей следующее: по тексту из распечатки телефонного разговора: «Да мне по ...уй кто и что, бл..ь, думает. Эти п...ры мне должны ноги мыть и воду пить. Я, б...дь, всей этой ё....ой х...не во главе с Путиным ..опу собой прикрыл. А попробуют тявкнуть, я им полный рот напихаю, так, что зае....утся сглатывать. Я им не Серёга (вероятно, имеется ввиду Сергей Максимишин), я перестраховался так, что они, б...дь, ох...еют разгребать если меня тронут.»

........................................................................

И с какой лёгкостью "решаются все вопросы". В своё время, оппонентам давалось понятие "карательной медицины" широко практикуемой в Украине.Что было воспринято грубо "в штыки".Сейчас стали прорываться комментарии, о происходящем "по политическим мотивам" от северного клона.Где не указано участие в этих процессах интерес "психиатрии", в том числе и судебной, а також методи впровадження злочинів.Рекомендую к изучению всю статью, не сношу, ибо много букаФФ.Но отдельные моменты стоит указать:И с какой лёгкостью "решаются все вопросы". Kudrjavuy

Повідомлень: 8798 З нами з: 20.09.12 Подякував: 706 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7260726172627263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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