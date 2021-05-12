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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7261726272637264
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:10

Кратко. 2021-05-12

Кратко. 2021-05-12

1) Из Сектора Газа по Израилю выпустили ракеты, есть жертвы (видео)
Представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет

Израиль во время и после ракетных ударов боевиков из Газы: подборка видео и фото
С 10 мая, когда начались массированные обстрелы территории Израиля со стороны боевиков в Газе, в стране погибли по меньшей мере пять человек. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет.
Армия обороны Израиля утверждает, что границу пересекли около 850 снарядов, большинство их перехватила система ПРО Железный Купол

Если я правильно помню, то последний раз такие массовые обстрелы были 2014 году
Чёй-то вдруг арабы опять так осмелели ?

Премьер Израиля заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы

2) Разбор | Газ, слив данных и пропаганда. За что Медведчука подозревают в госизмене? Три эпизода
Первый эпизод – их возможная причастность к компании "Новые проекты" и содействие властям России в попытке "разграбить" газовые недра в оккупированном Крыму
...
Второй и третий эпизоды силовые ведомства раскрывают лишь в общих чертах. По данным главы СБУ Ивана Баканова, в августе 2020 года Медведчук при помощи Тараса Козака якобы "слил" спецслужбам России расположение и личные данные секретного военного подразделения ВСУ

Медведчук покинул Офис генпрокурора
Как сообщил Медведчук журналистам, он ознакомился с подозрением. По его мнению, предъявленные обвинения являются необоснованными и бездоказательными.

"Это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне", - заявил он.

По словам защиты Медведчука, сообщение о подозрении не было вручено в том смысле, который предполагается УПК

То бегали, искали Медведчука по всему Киеву.
Затем, Медведчук сам пришёл в ОГПУ
И ему шота там вручили.

Это какая-то постановка "борьбы" с Медведчуком.
Очередное шоу Квартал-95, только сценаристы из РФ

У этого "спектакля" несколько целей, одна из них, отвлечение внимания от Ермака и Коломойского

3) Бойня в школе: казанскому стрелку грозит пожизненное заключение
В результате стрельбы погибли девять человек

Камеры засняли, как российский студент покупал ружье перед бойней в школе (фото)
19-летний студент Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани, купил ружье в Йошкар-Оле

И сразу "нашлись" видео с камер-наблюдения в Йошкар-Оле, которая за 147 км от Казани
Какой-то супер-пупер искусственный интеллект у правоохранительных органов РФ
А почему, не нашли в Чебоксарах ?

С марта подросток начал оформлять разрешение на оружие и уже через месяц получил его

Не "бог": раскрыт диагноз казанского стрелка, который устроил бойню в школе
Отмечается, что с 2017 года он стоял на учёте в поликлинике с диагнозом "энцефалопатия". Несмотря на это, военкомат признал его пригодным к службе в армии

С таким диагнозом и получил разрешение на оружие в 19 лет ?
Блядь, ну вот не верю.

К тому же, откуда у ПТУ-шника деньги на оружие и патроны к нему

4) "Большая семерка" высказалась по поводу ситуации с "Нафтогазом"
В G7 заявили, что урегулировать вопрос управления "Нафтогазом" нужно в соответствии с международными стандартами корпоративного управления

5) Кайманский офшор заблокировал счета "Укрзализныци" благодаря подписи замглавы НБУ - СМИ
Старая, заезженная до дыр пластинка
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:55

  pesikot написав:
3) Бойня в школе: казанскому стрелку грозит пожизненное заключение
В результате стрельбы погибли девять человек

Камеры засняли, как российский студент покупал ружье перед бойней в школе (фото)
19-летний студент Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани, купил ружье в Йошкар-Оле

И сразу "нашлись" видео с камер-наблюдения в Йошкар-Оле, которая за 147 км от Казани
Какой-то супер-пупер искусственный интеллект у правоохранительных органов РФ
А почему, не нашли в Чебоксарах ?

С марта подросток начал оформлять разрешение на оружие и уже через месяц получил его

Не "бог": раскрыт диагноз казанского стрелка, который устроил бойню в школе
Отмечается, что с 2017 года он стоял на учёте в поликлинике с диагнозом "энцефалопатия". Несмотря на это, военкомат признал его пригодным к службе в армии

С таким диагнозом и получил разрешение на оружие в 19 лет ?
Блядь, ну вот не верю.

К тому же, откуда у ПТУ-шника деньги на оружие и патроны к нему

Ці всі казки - це прекрасно.
Але чому ні слова про вибухи? Двері з рамами від дробовика не вилітають.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:23

  detroytred написав:+1 Гарний ролік.

Не бачу гарного роліка.
Хамство, брехня, шизофренічні фантазії.
Лєщенко мав би спіймати цього пєдіка та розбити йому писок.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:37

  unicdima написав:
  detroytred написав:+1 Гарний ролік.

Не бачу гарного роліка.
Хамство, брехня, шизофренічні фантазії.
Лєщенко мав би спіймати цього пєдіка та розбити йому писок.

Какие же вы зелеботы ограниченные

То "липецкая фабрика", то "педик"

Только русснявый пропагандон всегда говорит о педиках
pesikot
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  #<1 ... 7261726272637264
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