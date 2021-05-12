1)
Представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет
С 10 мая, когда начались массированные обстрелы территории Израиля со стороны боевиков в Газе, в стране погибли по меньшей мере пять человек. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет.
Армия обороны Израиля утверждает, что границу пересекли около 850 снарядов, большинство их перехватила система ПРО Железный Купол
Если я правильно помню, то последний раз такие массовые обстрелы были 2014 году
Чёй-то вдруг арабы опять так осмелели ?
2)
Первый эпизод – их возможная причастность к компании "Новые проекты" и содействие властям России в попытке "разграбить" газовые недра в оккупированном Крыму
...
Второй и третий эпизоды силовые ведомства раскрывают лишь в общих чертах. По данным главы СБУ Ивана Баканова, в августе 2020 года Медведчук при помощи Тараса Козака якобы "слил" спецслужбам России расположение и личные данные секретного военного подразделения ВСУ
Как сообщил Медведчук журналистам, он ознакомился с подозрением. По его мнению, предъявленные обвинения являются необоснованными и бездоказательными.
"Это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне", - заявил он.
По словам защиты Медведчука, сообщение о подозрении не было вручено в том смысле, который предполагается УПК
То бегали, искали Медведчука по всему Киеву.
Затем, Медведчук сам пришёл в ОГПУ
И ему шота там вручили.
Это какая-то постановка "борьбы" с Медведчуком.
Очередное шоу Квартал-95, только сценаристы из РФ
У этого "спектакля" несколько целей, одна из них, отвлечение внимания от Ермака и Коломойского
3)
В результате стрельбы погибли девять человек
19-летний студент Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани, купил ружье в Йошкар-Оле
И сразу "нашлись" видео с камер-наблюдения в Йошкар-Оле, которая за 147 км от Казани
Какой-то супер-пупер искусственный интеллект у правоохранительных органов РФ
А почему, не нашли в Чебоксарах ?
С марта подросток начал оформлять разрешение на оружие и уже через месяц получил его
Отмечается, что с 2017 года он стоял на учёте в поликлинике с диагнозом "энцефалопатия". Несмотря на это, военкомат признал его пригодным к службе в армии
С таким диагнозом и получил разрешение на оружие в 19 лет ?
Блядь, ну вот не верю.
К тому же, откуда у ПТУ-шника деньги на оружие и патроны к нему
4)
В G7 заявили, что урегулировать вопрос управления "Нафтогазом" нужно в соответствии с международными стандартами корпоративного управления
5)
Старая, заезженная до дыр пластинка