Додано: Сер 12 тра, 2021 20:10

Представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет

С 10 мая, когда начались массированные обстрелы территории Израиля со стороны боевиков в Газе, в стране погибли по меньшей мере пять человек. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет.

Армия обороны Израиля утверждает, что границу пересекли около 850 снарядов, большинство их перехватила система ПРО Железный Купол

Первый эпизод – их возможная причастность к компании "Новые проекты" и содействие властям России в попытке "разграбить" газовые недра в оккупированном Крыму

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Второй и третий эпизоды силовые ведомства раскрывают лишь в общих чертах. По данным главы СБУ Ивана Баканова, в августе 2020 года Медведчук при помощи Тараса Козака якобы "слил" спецслужбам России расположение и личные данные секретного военного подразделения ВСУ



Как сообщил Медведчук журналистам, он ознакомился с подозрением. По его мнению, предъявленные обвинения являются необоснованными и бездоказательными.



"Это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне", - заявил он.



По словам защиты Медведчука, сообщение о подозрении не было вручено в том смысле, который предполагается УПК



В результате стрельбы погибли девять человек

19-летний студент Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани, купил ружье в Йошкар-Оле

С марта подросток начал оформлять разрешение на оружие и уже через месяц получил его

Отмечается, что с 2017 года он стоял на учёте в поликлинике с диагнозом "энцефалопатия". Несмотря на это, военкомат признал его пригодным к службе в армии



В G7 заявили, что урегулировать вопрос управления "Нафтогазом" нужно в соответствии с международными стандартами корпоративного управления

Кратко. 2021-05-12Если я правильно помню, то последний раз такие массовые обстрелы были 2014 годуЧёй-то вдруг арабы опять так осмелели ?То бегали, искали Медведчука по всему Киеву.Затем, Медведчук сам пришёл в ОГПУИ ему шота там вручили.Это какая-то постановка "борьбы" с Медведчуком.Очередное шоу Квартал-95, только сценаристы из РФУ этого "спектакля" несколько целей, одна из них, отвлечение внимания от Ермака и КоломойскогоИ сразу "нашлись" видео с камер-наблюдения в Йошкар-Оле, которая за 147 км от КазаниКакой-то супер-пупер искусственный интеллект у правоохранительных органов РФА почему, не нашли в Чебоксарах ?С таким диагнозом и получил разрешение на оружие в 19 лет ?Блядь, ну вот не верю.К тому же, откуда у ПТУ-шника деньги на оружие и патроны к немуСтарая, заезженная до дыр пластинка