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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7264726572667267>
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:25

  Ukrainian написав:МАРШАЛ - МАРОДЁР ЖУКОВ
у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:
· Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями – 13 штук
· Часы золотые – 9 штук
· Серьги золотые с бриллиантами – 2 пары



скотство какое то
гори в аду СССР
наши теперешние олигархи это отрыжка СССР
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 12:19

Re: Політичні дискусії

Почему при моей попытке увидеть декларации, я вижу такое объявление? Уже висит на сайте НАЗК месяца четыре!!!!).
Имхо это тупая отмазка, чтобы простые граждане не видели ПРАВДУ. Когда мы увидим "трудовые" заработки високопосадовцив?. Так тупа скрывать правду о нас!!!:
"Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!"
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:27

  Yuri_61 написав:Почему при моей попытке увидеть декларации

А зачем вам эти декларации?
Меня, например, вся эта лабуда абсолютно не интересует. В мире существует масса намного более интересных вещей.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:55

«ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
22 апреля 2021

“Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам”, – заявив Володимир Зеленський перед другим туром президентських виборів 2019 року.

На жаль, тепер уже президент Зеленський не уточнив куди саме він піде у випадку порушення закону, можливо забув, як і про сам факт такої обіцянки.

Однак, #Букви не забули і вирішили підрахувати, скільки разів Володимир Зеленський за свою каденцію порушив закон.
...

https://bykvu.com/ru/bukvy/zeporushennj ... elenskogo/

"На сегодня" прошло уже аж 8 дней, как Зеленский не нарушaл Законы Украины:
https://bykvu.com/ua/tag/zeporushennja/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 16:10

Re: Політичні дискусії

Путин в ужасе! Украина превращается в антипод России. Этот процесс уже не остановить

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 16:17

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Почему при моей попытке увидеть декларации

А зачем вам эти декларации?
Меня, например, вся эта лабуда абсолютно не интересует. В мире существует масса намного более интересных вещей.

Не интересно, на что идут Ваши налоги? Или сами на потоках сидите?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 16:25

  BIGor написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Почему при моей попытке увидеть декларации
А зачем вам эти декларации?
Меня, например, вся эта лабуда абсолютно не интересует. В мире существует масса намного более интересных вещей.
Не интересно, на что идут Ваши налоги? Или сами на потоках сидите?

Я сижу на пенсии и слежу за тем, чтобы ее правильно платили. Не больше и не меньше.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:18

Спасибо, что мгновенно снесли моё сообщение без уведомления. Я как раз хотел его немного перефразировать.

Впредь можно пояснять, что запретного в цитатах Маси Найема и Бутусова?

Брат экс-нардепа и экс-заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема юрист Маси Найем, ждет от президента Украины Владимира Зеленского распоряжения напасть на Россию.

Об этом он написал в комментарии к посту главреда сайта "Цензор" Юрия Бутусова в Facebook в субботу, 15 мая.

Бутусов написал в своей социальной сети пост о ситуации в зоне конфликта на Донбассе и иностранных наблюдателях, которые приехали на линию фронта на позиции украинских войск, чтобы оценить вероятные действия противника.

В комментарии к его посту Маси Найем выразил сожаление, что "мы стоим и ждем" вместо того, чтобы самим напасть на Россию.

"Безумно сложно осознать, что мы стоим и ждем. Потому что это ожидание по итогу (в сумме) увеличивает ущерб в виде человеческих жизней. Риторический вопрос: если мы вдруг решим напасть на РФ - будет меньше потерь в целом? Потому что лично я только и жду команды Главнокомандующего (то есть президента Украины Владимира Зеленского - Ред.). Только бы быстрее решились", - написал Найем.

В ответ на это Бутусов написал, что Украине не нужно нападать на Россию, а нужно только "забрать свое".

Однако Найем с такой логикой и не согласился и считает, что "это как менять штукатурку на гнилой стене. Они же еще раз и еще раз нападут. Нам нужно будет еще раз и еще раз забирать. Смысл?".


Интересно, маси пойдёт нападать на рф, если Зеленский скажет, или как его брат будет созывать других, а потом "оседлает волну"?
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:35

Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"?
Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал!
Какой команды тебе ещё не хватает?
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:35

Вот как раз в продолжение предыдущей новости о желании брата Найема пойти «в наступление на Россию».

Washington Post опубликовала очень интересную аналитическую статью, в которой публикуются результаты моделирования возможных сценариев, проведённого 46 американскими и европейскими экспертами.

Вывод практически однозначный - в случае, если сама Украина начнёт эскалацию и пойдёт в наступление, то Запад ей не поможет. Результат - военная победа России над Украиной.

Поэтому, как пишется в публикации, Запад хочет видеть сдержанность не только Москвы, но и Киева.
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