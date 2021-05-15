Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:МАРШАЛ - МАРОДЁР ЖУКОВ у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов: · Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями – 13 штук · Часы золотые – 9 штук · Серьги золотые с бриллиантами – 2 пары
скотство какое то гори в аду СССР наши теперешние олигархи это отрыжка СССР
Почему при моей попытке увидеть декларации, я вижу такое объявление? Уже висит на сайте НАЗК месяца четыре!!!!). Имхо это тупая отмазка, чтобы простые граждане не видели ПРАВДУ. Когда мы увидим "трудовые" заработки високопосадовцив?. Так тупа скрывать правду о нас!!!: "Увага! Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово. Якщо цей текст зник - все знову працює!"
Спасибо, что мгновенно снесли моё сообщение без уведомления. Я как раз хотел его немного перефразировать.
Впредь можно пояснять, что запретного в цитатах Маси Найема и Бутусова?
Брат экс-нардепа и экс-заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема юрист Маси Найем, ждет от президента Украины Владимира Зеленского распоряжения напасть на Россию.
Об этом он написал в комментарии к посту главреда сайта "Цензор" Юрия Бутусова в Facebook в субботу, 15 мая.
Бутусов написал в своей социальной сети пост о ситуации в зоне конфликта на Донбассе и иностранных наблюдателях, которые приехали на линию фронта на позиции украинских войск, чтобы оценить вероятные действия противника.
В комментарии к его посту Маси Найем выразил сожаление, что "мы стоим и ждем" вместо того, чтобы самим напасть на Россию.
"Безумно сложно осознать, что мы стоим и ждем. Потому что это ожидание по итогу (в сумме) увеличивает ущерб в виде человеческих жизней. Риторический вопрос: если мы вдруг решим напасть на РФ - будет меньше потерь в целом? Потому что лично я только и жду команды Главнокомандующего (то есть президента Украины Владимира Зеленского - Ред.). Только бы быстрее решились", - написал Найем.
В ответ на это Бутусов написал, что Украине не нужно нападать на Россию, а нужно только "забрать свое".
Однако Найем с такой логикой и не согласился и считает, что "это как менять штукатурку на гнилой стене. Они же еще раз и еще раз нападут. Нам нужно будет еще раз и еще раз забирать. Смысл?".
Интересно, маси пойдёт нападать на рф, если Зеленский скажет, или как его брат будет созывать других, а потом "оседлает волну"?