RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7264726572667267
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:48

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 08.09.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:46

  Schmit написав:

Прекрасне відео. Головне - факти, факти і факти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 14:57

Передбачити не важко. Проігнорують або скажуть, що "це все порохата брехня".
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 08.09.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 15:54

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Проігнорують або скажуть, що "це все порохата брехня".

А я верю всему тому, что говорит Чорновол. И тому, что привели вы, и этим ее словам о Гусеве и Свинарчуке:
"Хороший "звоночек" сейчас прозвенел относительно господина Гусева в списках. Потому что лично этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – рассказала Чорновол.

Она напомнила, что в 2015-2016 годах Гусев недолгое время занимал должность заместителя министра обороны Степана Полторака.

"Т.е. это а-ля Свинарчук, который вдруг попал в список уже Зеленского", – провела аналогию депутат.

https://news.obozrevatel.com/politics/u ... sevyim.htm

Надеюсь, вы помните, что в 2015-2016 гг. Президентом Украины был Зеленский?

P.S. Черновол была депутатом не от партии Порошенко, а от партии Яценюка "Народный фронт". Поэтому причислять ее к "порохатим" ошибка.
yanyura
 
Повідомлень: 5915
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:54

  yanyura написав:
  Schmit написав:Проігнорують або скажуть, що "це все порохата брехня".

А я верю всему тому, что говорит Чорновол. И тому, что привели вы, и этим ее словам о Гусеве и Свинарчуке:
"Хороший "звоночек" сейчас прозвенел относительно господина Гусева в списках. Потому что лично этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – рассказала Чорновол.

Она напомнила, что в 2015-2016 годах Гусев недолгое время занимал должность заместителя министра обороны Степана Полторака.

"Т.е. это а-ля Свинарчук, который вдруг попал в список уже Зеленского", – провела аналогию депутат.

https://news.obozrevatel.com/politics/u ... sevyim.htm

Надеюсь, вы помните, что в 2015-2016 гг. Президентом Украины был Зеленский?

Проблема не в воровстве и свинарчуках. Всегда воровали и свинарчуки будут при любой власти. В видео указана проблематика двухгодичного целенаправленного саботажа важных направлений оборонки.

  yanyura написав:P.S. Черновол была депутатом не от партии Порошенко, а от партии Яценюка "Народный фронт". Поэтому причислять ее к "порохатим" ошибка.

Зефаны и Бутусовых, и Стерненок, неистово критиковавших ПО в свое время, теперь к "порохатым" зачисляют.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 08.09.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:22

СНБО и воры в законе. Как Зеленский готовит Медведчуку двойной выигрыш
http://ukrrudprom.com/digest/SNBO_i_vor ... noy_v.html
............................................................................
К слову, в указе Зеленского от 19 февраля первым пунктом в списке санкций, которым подвергнуты Медведчук и его жена Оксана Марченко, записано “блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом”. И все тогда, наивные, интересовались, где же теперь чета Медведчуков будет жить. А сейчас оказалось, что ничего у них не отобрали.

Так что санкции от Зеленского — это прежде всего пиар. Ну и еще мягкое предупреждение тем, кого это касается: мы тут изображаем борьбу с контрабандистами, ворами в законе, криминальными авторитетами, а вы поизображайте, пожалуйста, что нас боитесь.

Борьба с олигархами — из той же серии. Злые языки говорят, что непопадание в список контрабандистов имело свою цену. И что этот способ заработка настолько понравился, что его решили распространить на другие категории пассажиров и теперь ждут наплыва просителей, желающих не попасть в список олигархов.

Конечно, для подавляющего большинства избирателей Зеленского главным критерием будет их личная финансовая выгода. Ведь Зеленский еще два года назад на выборах выстроил четкую и очень убедительную пропагандистскую схему из двух частей: “сажать будем” и “конец эпохи бедности”. И миллионы избирателей Зеленского до сих пор ждут, когда же он посадит олигархов, отберет у них миллиарды и раздаст их людям. Люди ждут, когда же они наконец обогатятся благодаря Зеленскому.

И вот он сказал: “Минус Медведчук”. Сегодня украинцы услышали это по телевизору, а завтра они откроют холодильник — и увидят, что никакой “плюс” там не появился. Проблема в том, что это лишь усилит позиции Медведчука. И эту проблему Зеленский создает всей Украине.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8800
З нами з: 20.09.12
Подякував: 707 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:28

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 08.09.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:35

  Вкладчик1234 написав:Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"?
Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал!
Какой команды тебе ещё не хватает?

Вы типичная жертва соцсетей :mrgreen:
Цитируете каких-то неадекватов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2168 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:37

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"?
Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал!
Какой команды тебе ещё не хватает?

Вы типичная жертва соцсетей :mrgreen:
Цитируете каких-то неадекватов.

В "определённых кругах" Юрий Бутусов и Маси Найем - это самые настоящие ЛОМы, и эксперты по всем вопросам. Поэтому нельзя их игнорировать. Мы же в "толерантном" обществе :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14597
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7977 раз.
Подякували: 3849 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 7264726572667267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22471)
17.05.2021 14:50
Укргазбанк (181)
17.05.2021 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.