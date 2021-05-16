Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Проігнорують або скажуть, що "це все порохата брехня".
А я верю всему тому, что говорит Чорновол. И тому, что привели вы, и этим ее словам о Гусеве и Свинарчуке:
"Хороший "звоночек" сейчас прозвенел относительно господина Гусева в списках. Потому что лично этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – рассказала Чорновол.
Она напомнила, что в 2015-2016 годах Гусев недолгое время занимал должность заместителя министра обороны Степана Полторака.
"Т.е. это а-ля Свинарчук, который вдруг попал в список уже Зеленского", – провела аналогию депутат.
Schmit написав:Проігнорують або скажуть, що "це все порохата брехня".
А я верю всему тому, что говорит Чорновол. И тому, что привели вы, и этим ее словам о Гусеве и Свинарчуке:
"Хороший "звоночек" сейчас прозвенел относительно господина Гусева в списках. Потому что лично этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – рассказала Чорновол.
Она напомнила, что в 2015-2016 годах Гусев недолгое время занимал должность заместителя министра обороны Степана Полторака.
"Т.е. это а-ля Свинарчук, который вдруг попал в список уже Зеленского", – провела аналогию депутат.
СНБО и воры в законе. Как Зеленский готовит Медведчуку двойной выигрыш http://ukrrudprom.com/digest/SNBO_i_vor ... noy_v.html ............................................................................ К слову, в указе Зеленского от 19 февраля первым пунктом в списке санкций, которым подвергнуты Медведчук и его жена Оксана Марченко, записано “блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом”. И все тогда, наивные, интересовались, где же теперь чета Медведчуков будет жить. А сейчас оказалось, что ничего у них не отобрали.
Так что санкции от Зеленского — это прежде всего пиар. Ну и еще мягкое предупреждение тем, кого это касается: мы тут изображаем борьбу с контрабандистами, ворами в законе, криминальными авторитетами, а вы поизображайте, пожалуйста, что нас боитесь.
Борьба с олигархами — из той же серии. Злые языки говорят, что непопадание в список контрабандистов имело свою цену. И что этот способ заработка настолько понравился, что его решили распространить на другие категории пассажиров и теперь ждут наплыва просителей, желающих не попасть в список олигархов.
Конечно, для подавляющего большинства избирателей Зеленского главным критерием будет их личная финансовая выгода. Ведь Зеленский еще два года назад на выборах выстроил четкую и очень убедительную пропагандистскую схему из двух частей: “сажать будем” и “конец эпохи бедности”. И миллионы избирателей Зеленского до сих пор ждут, когда же он посадит олигархов, отберет у них миллиарды и раздаст их людям. Люди ждут, когда же они наконец обогатятся благодаря Зеленскому.
И вот он сказал: “Минус Медведчук”. Сегодня украинцы услышали это по телевизору, а завтра они откроют холодильник — и увидят, что никакой “плюс” там не появился. Проблема в том, что это лишь усилит позиции Медведчука. И эту проблему Зеленский создает всей Украине.
Вкладчик1234 написав:Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"? Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал! Какой команды тебе ещё не хватает?
Вы типичная жертва соцсетей Цитируете каких-то неадекватов.
Вкладчик1234 написав:Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"? Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал! Какой команды тебе ещё не хватает?
Вы типичная жертва соцсетей Цитируете каких-то неадекватов.
В "определённых кругах" Юрий Бутусов и Маси Найем - это самые настоящие ЛОМы, и эксперты по всем вопросам. Поэтому нельзя их игнорировать. Мы же в "толерантном" обществе