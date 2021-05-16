............................................................................К слову, в указе Зеленского от 19 февраля первым пунктом в списке санкций, которым подвергнуты Медведчук и его жена Оксана Марченко, записано “блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом”. И все тогда, наивные, интересовались, где же теперь чета Медведчуков будет жить. А сейчас оказалось, что ничего у них не отобрали.Так что санкции от Зеленского — это прежде всего пиар. Ну и еще мягкое предупреждение тем, кого это касается: мы тут изображаем борьбу с контрабандистами, ворами в законе, криминальными авторитетами, а вы поизображайте, пожалуйста, что нас боитесь.Борьба с олигархами — из той же серии. Злые языки говорят, что непопадание в список контрабандистов имело свою цену. И что этот способ заработка настолько понравился, что его решили распространить на другие категории пассажиров и теперь ждут наплыва просителей, желающих не попасть в список олигархов.Конечно, для подавляющего большинства избирателей Зеленского главным критерием будет их личная финансовая выгода. Ведь Зеленский еще два года назад на выборах выстроил четкую и очень убедительную пропагандистскую схему из двух частей: “сажать будем” и “конец эпохи бедности”. И миллионы избирателей Зеленского до сих пор ждут, когда же он посадит олигархов, отберет у них миллиарды и раздаст их людям. Люди ждут, когда же они наконец обогатятся благодаря Зеленскому.И вот он сказал: “Минус Медведчук”. Сегодня украинцы услышали это по телевизору, а завтра они откроют холодильник — и увидят, что никакой “плюс” там не появился. Проблема в том, что это лишь усилит позиции Медведчука. И эту проблему Зеленский создает всей Украине.Юрий ВИШНЕВСКИЙ