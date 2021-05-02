Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Украине свирепствует фундаментальная наука. Универсальной разменной монетой стал судья Чаус. Руководство государства тайно перебралось в лес под Припятью, где президент Украины Владимир Зеленский обустраивает самое подходящее место для встречи с Путиным
В Украине свирепствует фундаментальная наука. Универсальной разменной монетой стал судья Чаус. Руководство государства тайно перебралось в лес под Припятью, где президент Украины Владимир Зеленский обустраивает самое подходящее место для встречи с Путиным - Чернобыльский Ватикан. Кива показывает слайды.
- Это ВПЧ-2? Что у вас там горит? - спросил Зеленский, приложив к уху руку с воображаемой телефонной трубкой и пристально вглядываясь в Ермака.
- Взрыв на главном корпусе! - ответил Ермак, тоже приложив к уху руку с воображаемой телефонной трубкой. - Порошенко взорвал урановый стержень между третьим и четвертым блоком.
- Немедленно провести обыски на Ленкузне и Богдан Моторс! - распорядился Зеленский. - Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!
- Значит, вы выезжаете в Припять, алло? - сказал Ермак. - На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша, Порошенко украл гидрант!
Зеленский убрал руку от уха, помолчал и повернулся к зрителям, сделав трагическое лицо.
- Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют короткое, но очень точное название: "Самый страшный разговор ХХ века", - сказал он и поклонился.
Зрители зааплодировали. Стефанчук закричал "браво" и "бис".
- Сегодня, господа, мне вспоминаются слова начальника смены Чернобыльской АЭС, которыми он описал свои эмоции от увиденного, - все еще будучи в образе, сказал Ермак. - "Когда мы ехали мимо разрушенного реактора, его вид был просто ужасен".
- А теперь - слайды! - крикнул кандидат наук Кива и показал слайды. - Обратите внимание на этот урановый стержень.
Стефанчук позеленел и закрыл рот руками. Ермак побелел, бросился в кусты и всхрапнул там, как раненая лошадь. Яременко тяжело задышал и расстегнул ворот рубашки.
- Вообще-то слово "куннилингус" значит немножко другое, а также пишется слитно и с тремя буквами "н", - заметил невозмутимый Гетманцев. - Но я, конечно, придираюсь, все же это реально трудное слово, чай, не минет, а в целом очень достойная работа, коллега, поздравляю. Уверен, вы еще удивите нас глубокими научными знаниями.
- Могу прямо здесь, - с готовностью сказал Кива. - Кива удивляет, не вынимая рук из карманов!
- Не стоит, - поспешно сказал Зеленский. - Напомните, как называется ваша диссертация, Илья?
- Вопрос понял полностью, ответ на него мы дадим в нашей следующей научной ра... - Кива внезапно осекся и нахмурил брови. - Эй, а ты кто такой вообще, козел? Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?
На лесной поляне, где предполагалось обустроить Чернобыльский Ватикан, действительно, находился одинокий зеленый биотуалет - верный признак Большой Стройки.
- Ничего, - сказал Зеленский невпопад. - Скоро вы не узнаете это место. Вот тут будет Ватиканская Лавра, тут сделаем хор красивых мальчиков, здесь Ленка организует аудиогид. Стефанчук, Юзик, надевайте ваши кардинальские шапочки и начинайте молиться за восстановление режима прекращения огня, которое бы услышали на временно оккупированных территориях. Если та сторона услышит наши молитвы, она сразу поймет, что мы не фашисты, и война закончится.
- Гениальный план! - восхитился Ермак. - В отличие от наших предшественников, мы на этих мирных переговорах не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами, в отличие от наших предшественников, у нас чистые помыслы и желания. В этом - сила нашей позиции, в отличие от наших предшественников.
- Кстати, господин Кива, - тонко улыбнулся член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, - наши инсайдеры сообщают, что вы начинали писать свою диссертацию при Порошенко, не так ли?
- Вопрос понял полностью, ответ на него мы дадим в нашей следующей научной работе, - осторожно ответил Кива. - А то еще в туалет можем пойти, бородатенький дружочек.
- Да, вот еще что, - озабоченно прервал ученого Зеленский. - Надо будет обязательно помолиться за то, чтобы наши верующие узнали о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии. Стефанчук, Юзик, да в конце концов, где ваши кардинальские шапочки?
- Я свою порвал, - признался Стефанчук.
- А я потерял, - сказал Юзик.
- Ото вам и вакцинация такая будет, - пообещал Степанов не без злорадства.
- Зато я уже практически закончил разработку семи параметров, по которым человек подпадает под определение "олигарх", что влечет за собой неотвратимое поражение в правах, - быстро сказал Стефанчук. - Первое - его имя и фамилия начинаются на одну букву. Второе - это буква "П". Третье - если на украинском языке, то его имя кончается на "О", а если на русском - на "Р". Четвертое - фамилия на обоих языках кончается на "О". Пятое - на русском языке его отчество начинается на "А", а на украинском - на "О". Шестое - если отнять от его фамилии две первые и две последние буквы, получится название его поганой корпорации. Седьмое...
- Ни хрена не понятно, - пожаловался Юзик. От интеллектуального напряжения он вспотел. - Слишком сложные параметры какие-то.
- Страной тоже управлять непросто, - сурово возразил ему Стефанчук. - Именно поэтому наш президент уже два года не улыбается.
- Гы, - сказал Зеленский.
- В туалет никто не хочет? - светским тоном поинтересовался Кива. - Мне одному скучно.
На поляну выбежал Великий Рыформатор Михеил Саакашвили, потрясая газетой.
- Сэнсация, господа рэформаторы! - крикнул Саакашвили, не обращая на него внимания. - Утром 28 апрэля в Киеве в переулке Моторном нашли сумку с расчлэненным телом человека!
- Это то, что я думаю? - с надеждой спросил Ермак. - Наконец-то найден судья Чаус?
- Пока ведется слэдствие, - важно ответил Саакашвили и достал из-за спины клетку с крысой. - Кстати, все знакомы с моей крисой по имени Каррупция?
- Такого слова не знаю, - сказал Зеленский.
- И я не знаю, - сказал Ермак.
- И я, - сказал Степанов.
- Надо будет у жены спросить, - сказал Юзик, - она у меня успешный предприниматель, может, когда и доводилось сталкиваться при старой власти.
- Ну, вообще-то, я тоже нэ знаю эту крису, - на всякий случай сказал Саакашвили и поспешно отшвырнул клетку в траву. От удара клетки о землю Коррупция пробила дно и сбежала в лес в сторону саркофага.
- Глупое животное, там же может быть радиация, - сказал Зеленский, достал из кармана баночку противорадиационного порошка и втер щепотку внутрь. - Много ли такой крохе надо?
Дверь биотуалета со скрипом открылась, и оттуда осторожно выглянул судья Чаус. Все онемели. Ермак принялся лихорадочно шарить по карманам.
- Мужчины, не подскажете, как пройти в Кишинев? - спросил Чаус, придерживая рукой сломанную челюсть.
Ермак, наконец, выхватил из кармана свисток и оглушительно засвистел.
- Разведка, ко мне! - заорал он. - Чаус объявился! Взять его немедленно!
Чаус вжал голову в плечи и бросился в кусты. С другой стороны леса выбежали агенты Главного управления разведки под дипломатическим прикрытием. Первый выстрелил и сбил с головы Стефанчука рваную кардинальскую шапку, второй с разбегу врезался в дерево и потерял сознание, третий запутался в траве и стал звать на помощь, первый выстрелил снова и случайно ранил третьего, кинул гранату, забыв выдернуть чеку, зацепился за щеколду туалета, по инерции влетел внутрь и провалился.
- Опять ушел Чаус проклятый, - кисло сказал Ермак. - Матерый, гад.
- Могу за ним дрон пустить, я для армии закупил два десятка на передовую согласно партийному приговору за "Фермонт", - предложил Тищенко, гордо достал из сумки велосипедный насос и стал надувать дрон. Дрон лопнул. Все вскрикнули.
- Какая-то странная форма была у этого дрона, - озадаченно пробормотал Зеленский. - Как будто резиновая баба, да.
- Еще бы, - пожал плечами Тищенко. - А что такое, по-вашему, дрон?!
В лесу со стороны саркофага что-то взревело и повалило дерево. Все вздрогнули и испуганно заозирались. В кустах с хрустом ворочалась огромная серая туша. Два немигающих черных глаза размером с голову Стефанчука уставились на испуганных друзей, а потом гигантская крыса выскочила на поляну и понеслась вперед.
- Это же Каррупция! - узнал крысу Саакашвили. - По каким-то нэобъяснимым причинам она выросла на украинской земле до беспрэцедентных размэров! Очэнь странно, я бы даже сказал - нэвозможно!
- Я же говорил, что радиация до добра не доведет, - испуганно прохрипел Зеленский, выхватил баночку с противорадиационным порошком, уронил ее в траву, махнул рукой и стремглав убежал в туалет. Все посмотрели на него с удивлением. Кива ухмыльнулся, поправил пенсне, втиснулся в кабинку вслед за президентом и запер дверь изнутри. Туалет зашатался.
- Тихо, идет защита докторской, - благоговейно сказал Стефанчук.
Крыса Коррупция подошла к нему и с мурлыканьем потерлась о ногу. Стефанчук погладил ее по голове, Степанов почесал ей под подбородком, Юзик погладил ей хвост, Ермак обнял ее за шею, Гетманцев зарылся носом в ее шерсть, Лещенко потрогал ее за вымя, Яременко - за табу, Тищенко поцеловал в лоб, Саакашвили обнял всех сразу.
Где-то вдалеке плакал одинокий Мустафа. Но и он знал, что все, что ни делается, - к лучшему.
Но тогда нам удалось доказать, что это не очень хорошая идея и мы заключили неформальную сделку: крупные АЗС не поднимают в течение апреля цены на бензин и дизель выше 30 грн за литр, а власть – борется с нелегалами
Нормальная сделка
После этой даты крупные АЗС решили не удерживать цены на стелах по одной важной причине – низких результатов борьбы властей с теневым рынком
Но КабМин, а по сути ОП, прокинул крупные АЗС
"Петрашко в этой истории принял лишь формальное участие. Главный инициатор этого решения – Офис президента. Петрашко – лишь исполнитель",
По словам Куюна, до сегодняшнего дня Кабмин еще никогда в истории не регулировал цены на топливо
"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которая предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене чем социально значимое топливо"
"Снятие с продажи брендового топлива – очередная демонстрация монопольного сговора. Единственная цель – давление на правительство ", – сказала Свириденко
Это у нас такая ... блядь ... "борьба" с олигархами
Потому что, профит от такого гос.регулирования получат Бенины заправки. На которых бензус продаётся дешевле, чем на ОККО, WOG. Поэтому, кабминовскую маржу эти заправки выдержат, может даже, путём бодяживания бензуса А вот остальные, будут работать на грани
Но молчат борцы с олигархами и антикарубционеры. Забыли они очереди на автозаправках при СССР или их тогда и в планах не было
Также на заседании был поднят вопрос об аудите земель в Пуще-Водице и Конча-Заспе, говорит президент. Он отметил, что в конце 2014 года постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание в этих местах