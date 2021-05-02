, - Рибніковнеділя, 2 травень 2021,В Украине свирепствует фундаментальная наука. Универсальной разменной монетой стал судья Чаус. Руководство государства тайно перебралось в лес под Припятью, где президент Украины Владимир Зеленский обустраивает самое подходящее место для встречи с ПутинымВ Украине свирепствует фундаментальная наука. Универсальной разменной монетой стал судья Чаус. Руководство государства тайно перебралось в лес под Припятью, где президент Украины Владимир Зеленский обустраивает самое подходящее место для встречи с Путиным - Чернобыльский Ватикан. Кива показывает слайды.- Это ВПЧ-2? Что у вас там горит? - спросил Зеленский, приложив к уху руку с воображаемой телефонной трубкой и пристально вглядываясь в Ермака.- Взрыв на главном корпусе! - ответил Ермак, тоже приложив к уху руку с воображаемой телефонной трубкой. - Порошенко взорвал урановый стержень между третьим и четвертым блоком.- Немедленно провести обыски на Ленкузне и Богдан Моторс! - распорядился Зеленский. - Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!- Значит, вы выезжаете в Припять, алло? - сказал Ермак. - На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша, Порошенко украл гидрант!Зеленский убрал руку от уха, помолчал и повернулся к зрителям, сделав трагическое лицо.- Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют короткое, но очень точное название: "Самый страшный разговор ХХ века", - сказал он и поклонился.Зрители зааплодировали. Стефанчук закричал "браво" и "бис".- Сегодня, господа, мне вспоминаются слова начальника смены Чернобыльской АЭС, которыми он описал свои эмоции от увиденного, - все еще будучи в образе, сказал Ермак. - "Когда мы ехали мимо разрушенного реактора, его вид был просто ужасен".- Феноменально! - снова закричал заядлый театрал Стефанчук. - Поистине энциклопедические знания, Андрей! Браво, браво!- А теперь - слайды! - крикнул кандидат наук Кива и показал слайды. - Обратите внимание на этот урановый стержень.Стефанчук позеленел и закрыл рот руками. Ермак побелел, бросился в кусты и всхрапнул там, как раненая лошадь. Яременко тяжело задышал и расстегнул ворот рубашки.- Вообще-то слово "куннилингус" значит немножко другое, а также пишется слитно и с тремя буквами "н", - заметил невозмутимый Гетманцев. - Но я, конечно, придираюсь, все же это реально трудное слово, чай, не минет, а в целом очень достойная работа, коллега, поздравляю. Уверен, вы еще удивите нас глубокими научными знаниями.- Могу прямо здесь, - с готовностью сказал Кива. - Кива удивляет, не вынимая рук из карманов!- Не стоит, - поспешно сказал Зеленский. - Напомните, как называется ваша диссертация, Илья?- Вопрос понял полностью, ответ на него мы дадим в нашей следующей научной ра... - Кива внезапно осекся и нахмурил брови. - Эй, а ты кто такой вообще, козел? Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?На лесной поляне, где предполагалось обустроить Чернобыльский Ватикан, действительно, находился одинокий зеленый биотуалет - верный признак Большой Стройки.- Ничего, - сказал Зеленский невпопад. - Скоро вы не узнаете это место. Вот тут будет Ватиканская Лавра, тут сделаем хор красивых мальчиков, здесь Ленка организует аудиогид. Стефанчук, Юзик, надевайте ваши кардинальские шапочки и начинайте молиться за восстановление режима прекращения огня, которое бы услышали на временно оккупированных территориях. Если та сторона услышит наши молитвы, она сразу поймет, что мы не фашисты, и война закончится.- Гениальный план! - восхитился Ермак. - В отличие от наших предшественников, мы на этих мирных переговорах не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами, в отличие от наших предшественников, у нас чистые помыслы и желания. В этом - сила нашей позиции, в отличие от наших предшественников.- Кстати, господин Кива, - тонко улыбнулся член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, - наши инсайдеры сообщают, что вы начинали писать свою диссертацию при Порошенко, не так ли?- Вопрос понял полностью, ответ на него мы дадим в нашей следующей научной работе, - осторожно ответил Кива. - А то еще в туалет можем пойти, бородатенький дружочек.- Да, вот еще что, - озабоченно прервал ученого Зеленский. - Надо будет обязательно помолиться за то, чтобы наши верующие узнали о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии. Стефанчук, Юзик, да в конце концов, где ваши кардинальские шапочки?- Я свою порвал, - признался Стефанчук.- А я потерял, - сказал Юзик.- Ото вам и вакцинация такая будет, - пообещал Степанов не без злорадства.- Зато я уже практически закончил разработку семи параметров, по которым человек подпадает под определение "олигарх", что влечет за собой неотвратимое поражение в правах, - быстро сказал Стефанчук. - Первое - его имя и фамилия начинаются на одну букву. Второе - это буква "П". Третье - если на украинском языке, то его имя кончается на "О", а если на русском - на "Р". Четвертое - фамилия на обоих языках кончается на "О". Пятое - на русском языке его отчество начинается на "А", а на украинском - на "О". Шестое - если отнять от его фамилии две первые и две последние буквы, получится название его поганой корпорации. Седьмое...- Ни хрена не понятно, - пожаловался Юзик. От интеллектуального напряжения он вспотел. - Слишком сложные параметры какие-то.- Страной тоже управлять непросто, - сурово возразил ему Стефанчук. - Именно поэтому наш президент уже два года не улыбается.- Гы, - сказал Зеленский.- В туалет никто не хочет? - светским тоном поинтересовался Кива. - Мне одному скучно.На поляну выбежал Великий Рыформатор Михеил Саакашвили, потрясая газетой.- О! - обрадовался Кива. - Слышь, чернявый, газеткой не угостишь?- Сэнсация, господа рэформаторы! - крикнул Саакашвили, не обращая на него внимания. - Утром 28 апрэля в Киеве в переулке Моторном нашли сумку с расчлэненным телом человека!- Это то, что я думаю? - с надеждой спросил Ермак. - Наконец-то найден судья Чаус?- Пока ведется слэдствие, - важно ответил Саакашвили и достал из-за спины клетку с крысой. - Кстати, все знакомы с моей крисой по имени Каррупция?- Такого слова не знаю, - сказал Зеленский.- И я не знаю, - сказал Ермак.- И я, - сказал Степанов.- Надо будет у жены спросить, - сказал Юзик, - она у меня успешный предприниматель, может, когда и доводилось сталкиваться при старой власти.- Ну, вообще-то, я тоже нэ знаю эту крису, - на всякий случай сказал Саакашвили и поспешно отшвырнул клетку в траву. От удара клетки о землю Коррупция пробила дно и сбежала в лес в сторону саркофага.- Глупое животное, там же может быть радиация, - сказал Зеленский, достал из кармана баночку противорадиационного порошка и втер щепотку внутрь. - Много ли такой крохе надо?Дверь биотуалета со скрипом открылась, и оттуда осторожно выглянул судья Чаус. Все онемели. Ермак принялся лихорадочно шарить по карманам.- Мужчины, не подскажете, как пройти в Кишинев? - спросил Чаус, придерживая рукой сломанную челюсть.Ермак, наконец, выхватил из кармана свисток и оглушительно засвистел.- Разведка, ко мне! - заорал он. - Чаус объявился! Взять его немедленно!Чаус вжал голову в плечи и бросился в кусты. С другой стороны леса выбежали агенты Главного управления разведки под дипломатическим прикрытием. Первый выстрелил и сбил с головы Стефанчука рваную кардинальскую шапку, второй с разбегу врезался в дерево и потерял сознание, третий запутался в траве и стал звать на помощь, первый выстрелил снова и случайно ранил третьего, кинул гранату, забыв выдернуть чеку, зацепился за щеколду туалета, по инерции влетел внутрь и провалился.- Опять ушел Чаус проклятый, - кисло сказал Ермак. - Матерый, гад.- Могу за ним дрон пустить, я для армии закупил два десятка на передовую согласно партийному приговору за "Фермонт", - предложил Тищенко, гордо достал из сумки велосипедный насос и стал надувать дрон. Дрон лопнул. Все вскрикнули.- Какая-то странная форма была у этого дрона, - озадаченно пробормотал Зеленский. - Как будто резиновая баба, да.- Еще бы, - пожал плечами Тищенко. - А что такое, по-вашему, дрон?!В лесу со стороны саркофага что-то взревело и повалило дерево. Все вздрогнули и испуганно заозирались. В кустах с хрустом ворочалась огромная серая туша. Два немигающих черных глаза размером с голову Стефанчука уставились на испуганных друзей, а потом гигантская крыса выскочила на поляну и понеслась вперед.- Это же Каррупция! - узнал крысу Саакашвили. - По каким-то нэобъяснимым причинам она выросла на украинской земле до беспрэцедентных размэров! Очэнь странно, я бы даже сказал - нэвозможно!- Я же говорил, что радиация до добра не доведет, - испуганно прохрипел Зеленский, выхватил баночку с противорадиационным порошком, уронил ее в траву, махнул рукой и стремглав убежал в туалет. Все посмотрели на него с удивлением. Кива ухмыльнулся, поправил пенсне, втиснулся в кабинку вслед за президентом и запер дверь изнутри. Туалет зашатался.- Тихо, идет защита докторской, - благоговейно сказал Стефанчук.Крыса Коррупция подошла к нему и с мурлыканьем потерлась о ногу. Стефанчук погладил ее по голове, Степанов почесал ей под подбородком, Юзик погладил ей хвост, Ермак обнял ее за шею, Гетманцев зарылся носом в ее шерсть, Лещенко потрогал ее за вымя, Яременко - за табу, Тищенко поцеловал в лоб, Саакашвили обнял всех сразу.Где-то вдалеке плакал одинокий Мустафа. Но и он знал, что все, что ни делается, - к лучшему.Опублікував: Андрій Савчук