Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Украине свирепствует фундаментальная наука. Универсальной разменной монетой стал судья Чаус. Руководство государства тайно перебралось в лес под Припятью, где президент Украины Владимир Зеленский обустраивает самое подходящее место для встречи с Путиным
В Украине свирепствует фундаментальная наука. Универсальной разменной монетой стал судья Чаус. Руководство государства тайно перебралось в лес под Припятью, где президент Украины Владимир Зеленский обустраивает самое подходящее место для встречи с Путиным - Чернобыльский Ватикан. Кива показывает слайды.
- Это ВПЧ-2? Что у вас там горит? - спросил Зеленский, приложив к уху руку с воображаемой телефонной трубкой и пристально вглядываясь в Ермака.
- Взрыв на главном корпусе! - ответил Ермак, тоже приложив к уху руку с воображаемой телефонной трубкой. - Порошенко взорвал урановый стержень между третьим и четвертым блоком.
- Немедленно провести обыски на Ленкузне и Богдан Моторс! - распорядился Зеленский. - Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!
- Значит, вы выезжаете в Припять, алло? - сказал Ермак. - На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша, Порошенко украл гидрант!
Зеленский убрал руку от уха, помолчал и повернулся к зрителям, сделав трагическое лицо.
- Эти записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют короткое, но очень точное название: "Самый страшный разговор ХХ века", - сказал он и поклонился.
Зрители зааплодировали. Стефанчук закричал "браво" и "бис".
- Сегодня, господа, мне вспоминаются слова начальника смены Чернобыльской АЭС, которыми он описал свои эмоции от увиденного, - все еще будучи в образе, сказал Ермак. - "Когда мы ехали мимо разрушенного реактора, его вид был просто ужасен".
- А теперь - слайды! - крикнул кандидат наук Кива и показал слайды. - Обратите внимание на этот урановый стержень.
Стефанчук позеленел и закрыл рот руками. Ермак побелел, бросился в кусты и всхрапнул там, как раненая лошадь. Яременко тяжело задышал и расстегнул ворот рубашки.
- Вообще-то слово "куннилингус" значит немножко другое, а также пишется слитно и с тремя буквами "н", - заметил невозмутимый Гетманцев. - Но я, конечно, придираюсь, все же это реально трудное слово, чай, не минет, а в целом очень достойная работа, коллега, поздравляю. Уверен, вы еще удивите нас глубокими научными знаниями.
- Могу прямо здесь, - с готовностью сказал Кива. - Кива удивляет, не вынимая рук из карманов!
- Не стоит, - поспешно сказал Зеленский. - Напомните, как называется ваша диссертация, Илья?
- Вопрос понял полностью, ответ на него мы дадим в нашей следующей научной ра... - Кива внезапно осекся и нахмурил брови. - Эй, а ты кто такой вообще, козел? Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?
На лесной поляне, где предполагалось обустроить Чернобыльский Ватикан, действительно, находился одинокий зеленый биотуалет - верный признак Большой Стройки.
- Ничего, - сказал Зеленский невпопад. - Скоро вы не узнаете это место. Вот тут будет Ватиканская Лавра, тут сделаем хор красивых мальчиков, здесь Ленка организует аудиогид. Стефанчук, Юзик, надевайте ваши кардинальские шапочки и начинайте молиться за восстановление режима прекращения огня, которое бы услышали на временно оккупированных территориях. Если та сторона услышит наши молитвы, она сразу поймет, что мы не фашисты, и война закончится.
- Гениальный план! - восхитился Ермак. - В отличие от наших предшественников, мы на этих мирных переговорах не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами, в отличие от наших предшественников, у нас чистые помыслы и желания. В этом - сила нашей позиции, в отличие от наших предшественников.
- Кстати, господин Кива, - тонко улыбнулся член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, - наши инсайдеры сообщают, что вы начинали писать свою диссертацию при Порошенко, не так ли?
- Вопрос понял полностью, ответ на него мы дадим в нашей следующей научной работе, - осторожно ответил Кива. - А то еще в туалет можем пойти, бородатенький дружочек.
- Да, вот еще что, - озабоченно прервал ученого Зеленский. - Надо будет обязательно помолиться за то, чтобы наши верующие узнали о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии. Стефанчук, Юзик, да в конце концов, где ваши кардинальские шапочки?
- Я свою порвал, - признался Стефанчук.
- А я потерял, - сказал Юзик.
- Ото вам и вакцинация такая будет, - пообещал Степанов не без злорадства.
- Зато я уже практически закончил разработку семи параметров, по которым человек подпадает под определение "олигарх", что влечет за собой неотвратимое поражение в правах, - быстро сказал Стефанчук. - Первое - его имя и фамилия начинаются на одну букву. Второе - это буква "П". Третье - если на украинском языке, то его имя кончается на "О", а если на русском - на "Р". Четвертое - фамилия на обоих языках кончается на "О". Пятое - на русском языке его отчество начинается на "А", а на украинском - на "О". Шестое - если отнять от его фамилии две первые и две последние буквы, получится название его поганой корпорации. Седьмое...
- Ни хрена не понятно, - пожаловался Юзик. От интеллектуального напряжения он вспотел. - Слишком сложные параметры какие-то.
- Страной тоже управлять непросто, - сурово возразил ему Стефанчук. - Именно поэтому наш президент уже два года не улыбается.
- Гы, - сказал Зеленский.
- В туалет никто не хочет? - светским тоном поинтересовался Кива. - Мне одному скучно.
На поляну выбежал Великий Рыформатор Михеил Саакашвили, потрясая газетой.
- Сэнсация, господа рэформаторы! - крикнул Саакашвили, не обращая на него внимания. - Утром 28 апрэля в Киеве в переулке Моторном нашли сумку с расчлэненным телом человека!
- Это то, что я думаю? - с надеждой спросил Ермак. - Наконец-то найден судья Чаус?
- Пока ведется слэдствие, - важно ответил Саакашвили и достал из-за спины клетку с крысой. - Кстати, все знакомы с моей крисой по имени Каррупция?
- Такого слова не знаю, - сказал Зеленский.
- И я не знаю, - сказал Ермак.
- И я, - сказал Степанов.
- Надо будет у жены спросить, - сказал Юзик, - она у меня успешный предприниматель, может, когда и доводилось сталкиваться при старой власти.
- Ну, вообще-то, я тоже нэ знаю эту крису, - на всякий случай сказал Саакашвили и поспешно отшвырнул клетку в траву. От удара клетки о землю Коррупция пробила дно и сбежала в лес в сторону саркофага.
- Глупое животное, там же может быть радиация, - сказал Зеленский, достал из кармана баночку противорадиационного порошка и втер щепотку внутрь. - Много ли такой крохе надо?
Дверь биотуалета со скрипом открылась, и оттуда осторожно выглянул судья Чаус. Все онемели. Ермак принялся лихорадочно шарить по карманам.
- Мужчины, не подскажете, как пройти в Кишинев? - спросил Чаус, придерживая рукой сломанную челюсть.
Ермак, наконец, выхватил из кармана свисток и оглушительно засвистел.
- Разведка, ко мне! - заорал он. - Чаус объявился! Взять его немедленно!
Чаус вжал голову в плечи и бросился в кусты. С другой стороны леса выбежали агенты Главного управления разведки под дипломатическим прикрытием. Первый выстрелил и сбил с головы Стефанчука рваную кардинальскую шапку, второй с разбегу врезался в дерево и потерял сознание, третий запутался в траве и стал звать на помощь, первый выстрелил снова и случайно ранил третьего, кинул гранату, забыв выдернуть чеку, зацепился за щеколду туалета, по инерции влетел внутрь и провалился.
- Опять ушел Чаус проклятый, - кисло сказал Ермак. - Матерый, гад.
- Могу за ним дрон пустить, я для армии закупил два десятка на передовую согласно партийному приговору за "Фермонт", - предложил Тищенко, гордо достал из сумки велосипедный насос и стал надувать дрон. Дрон лопнул. Все вскрикнули.
- Какая-то странная форма была у этого дрона, - озадаченно пробормотал Зеленский. - Как будто резиновая баба, да.
- Еще бы, - пожал плечами Тищенко. - А что такое, по-вашему, дрон?!
В лесу со стороны саркофага что-то взревело и повалило дерево. Все вздрогнули и испуганно заозирались. В кустах с хрустом ворочалась огромная серая туша. Два немигающих черных глаза размером с голову Стефанчука уставились на испуганных друзей, а потом гигантская крыса выскочила на поляну и понеслась вперед.
- Это же Каррупция! - узнал крысу Саакашвили. - По каким-то нэобъяснимым причинам она выросла на украинской земле до беспрэцедентных размэров! Очэнь странно, я бы даже сказал - нэвозможно!
- Я же говорил, что радиация до добра не доведет, - испуганно прохрипел Зеленский, выхватил баночку с противорадиационным порошком, уронил ее в траву, махнул рукой и стремглав убежал в туалет. Все посмотрели на него с удивлением. Кива ухмыльнулся, поправил пенсне, втиснулся в кабинку вслед за президентом и запер дверь изнутри. Туалет зашатался.
- Тихо, идет защита докторской, - благоговейно сказал Стефанчук.
Крыса Коррупция подошла к нему и с мурлыканьем потерлась о ногу. Стефанчук погладил ее по голове, Степанов почесал ей под подбородком, Юзик погладил ей хвост, Ермак обнял ее за шею, Гетманцев зарылся носом в ее шерсть, Лещенко потрогал ее за вымя, Яременко - за табу, Тищенко поцеловал в лоб, Саакашвили обнял всех сразу.
Где-то вдалеке плакал одинокий Мустафа. Но и он знал, что все, что ни делается, - к лучшему.
Но тогда нам удалось доказать, что это не очень хорошая идея и мы заключили неформальную сделку: крупные АЗС не поднимают в течение апреля цены на бензин и дизель выше 30 грн за литр, а власть – борется с нелегалами
Нормальная сделка
После этой даты крупные АЗС решили не удерживать цены на стелах по одной важной причине – низких результатов борьбы властей с теневым рынком
Но КабМин, а по сути ОП, прокинул крупные АЗС
"Петрашко в этой истории принял лишь формальное участие. Главный инициатор этого решения – Офис президента. Петрашко – лишь исполнитель",
По словам Куюна, до сегодняшнего дня Кабмин еще никогда в истории не регулировал цены на топливо
"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которая предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене чем социально значимое топливо"
"Снятие с продажи брендового топлива – очередная демонстрация монопольного сговора. Единственная цель – давление на правительство ", – сказала Свириденко
Это у нас такая ... блядь ... "борьба" с олигархами
Потому что, профит от такого гос.регулирования получат Бенины заправки. На которых бензус продаётся дешевле, чем на ОККО, WOG. Поэтому, кабминовскую маржу эти заправки выдержат, может даже, путём бодяживания бензуса А вот остальные, будут работать на грани
Но молчат борцы с олигархами и антикарубционеры. Забыли они очереди на автозаправках при СССР или их тогда и в планах не было
Также на заседании был поднят вопрос об аудите земель в Пуще-Водице и Конча-Заспе, говорит президент. Он отметил, что в конце 2014 года постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание в этих местах
Чому порошенко за Медведчука не брався? Просто цікаво
Ну як не брався? Прослушки коли велись?, очевидно, в часи Порошенка. Так, можна було б взяти "за сраку" мертвечуків вже у 2014-15, але це тупо (у стилі зеленої влади), адже подальше отримання інформації стало б неможливе. Набагато розумніше не афішувати прослушку, продовжувати збирати інформацію та використовувати мертвечуків. Що і відбувалось. ПО як міг, використовував мертвечука у ті складні часи, збирав, накопичував компромат і тримав проросійські сили на короткому повідку. А у лютому 2019 час настав і було відкрито кримінальне провадження за підозрою у держзраді. Питання в іншому, чому після приходу зелених дане провадження заглохло на два роки?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 тра, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Чому порошенко за Медведчука не брався? Просто цікаво
Щоб відповісти на це питання, зверніть увагу на дати запису викладених плівок. Очевидно, що записи велись в часи Порошенка. Так, можна було б взяти "за сраку" мертвечуків вже у 2014-15, але це тупо (у стилі зеленої влади), адже подальше отримання інформації стало б неможливе. Набагато розумніше не афішувати прослушку, продовжувати збирати інформацію та використовувати мертвечуків. Так що відповідь очевидна. ПО як міг - використовував мертвечука у ті складні часи, збирав, накопичував компромат і тримав проросійські сили на короткому повідку.
Це не наявна відповідь, а скоріш наявна "відмазка".
Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну). Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Зрозумійте,які можуть бути нафіг рехформи в більш тонких матеріях (суди, держапарат і т.д.), якщо з мед-чуками і тещо не розібралися.
ПАП, як я пояснював раніше, робив все по-мінімуму... Можна сказати більше -- ЗЕ є теж наслідком такої позиції По.
Під час війни коло себе треба тримати не ворогів, а тих, хто сумнівається-колихається. ПАП же овсім начудив - відштовнув гриценок-наливайченків, зате підняв медчуків-кив.
Юрій Бутусов 5 год · Принял решение сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана.
Причины увольнения:
1. Угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой.
2. Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности.
3. В государстве отсутствует централизованная оборонная политика, поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне.
4. В разгар войны провален Гособоронзаказ 2020-года, и сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021-го года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям.
5. Военно-политическое руководство не планирует качественных реформ в армии. Новые документы оборонной политики, в частности, Стратегия военной безопасности, не направлены на изменение ситуации. Можно мириться с некоторыми проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать.
6. Дело о провале спецоперации по захвату российских террористов-«вагнеровцев» не расследуется уже 8 месяцев. Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. В 2020-м году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна - предательство.
Мое видение военной реформы сегодня не может быть реализовано, а я был намерен использовать такой подход:
Доктрина военной реформы
1. Оперативные цели:
а) достижение превосходства в позиционной обороне в условиях Минских ограничений;
б) минимизация боевых и небоевых потерь за счет повышения качества войск;
в) подготовка к наступательной операции на Донбассе на случай благоприятной политической обстановки в будущем;
г) подготовка к определенным сценариям действий в Приднестровье и в Крыму.
2. Принципы:
а) мы уступаем врагу в численности, на море и в воздухе, у нас нет ядерного оружия, наша система обороны должна быть максимально интегрирована в структуры НАТО для сдерживания угроз, с которыми нам трудно бороться;
б) наши союзники не будут воевать вместо нас в нашей зоне ответственности – это наземные боевые действия;
в) быть сильным везде невозможно, поэтому наша армия должна иметь превосходство качества над количеством;
г) главное качество войск – боеспособность, то есть способность нанести врагу неприемлемые потери в заданной точке за самое короткое время;
д) превосходство это: лучшие воины с лучшим оружием в нужное время в нужном месте;
е) ресурсы должны концентрироваться там, где наибольший риск для жизни воинов;
ж) военные реформы это: непрерывный анализ новых факторов в войне; оборонное планирование на основе анализа; опережающее врага внедрение изменений;
з) победу обеспечивает: ситуационная осведомленность; скорость решений; скрытность маневра; смелость действий; точность поражения целей.
Проблемы:
а) отсутствие оборонной политики и единого центра принятия решений в государстве – разобщенность органов власти, конфликты между всеми органами управления;
б) проведение военных реформ это главный мобилизационный проект государства во время войны, отсутствие реформ равнозначно деморализации общества и капитуляции;
в) коррупция и кумовство остаются одними из главных факторов в работе военно-административной системы. Действующая система обороны предельно забюрократизирована и неспособна сама себя реформировать;
г) армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов, основана на принципах тотальной мобилизации страны в условиях применения ядерного оружия, по принципу превосходства количества над качеством, что абсолютно неприемлемо в современной войне;
д) армия сохраняет худшие черты советской системы – неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО в главном – в лидерстве, отборе, комплектовании, организации, подготовке, управлении карьерой личного состава;
е) отсутствует научная работа и анализ – нет официальной истории войны; слова военачальников о полученном опыте войны не отражены в каких-либо документах планирования;
ж) из-за отсутствия реформ и доверия к военному руководству не прекращается отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов;
з) критическое положение с боеприпасами, отсутствие планирования развития вооружений согласно тактике и задачам современной войны;
и) отсутствует парламентский контроль, отсутствует объективный анализ проблем;
к) обеспечение, оплата, условия службы не позволяют привлекать на долгие контракты самых качественных и мотивированных бойцов.
Первоочередные проекты:
1. Разработка военной доктрины - целей и задач, стратегии и тактики действий, на которых должно быть основано реалистичное оборонное планирование на 2021-й год. Посмотрите с чего начинал Израиль - доктрина Хаима Ласкова была изложена на одной странице, они начинали с этой базы.
2. Изучение боевого опыта войны в Украине, Молдове, Сирии, Карабахе. Анализ факторов боеспособности войск и подготовка выводов: тактика и оперативное искусство, внесение изменений в боевые уставы, организационно-штатная структура, система комплектования, боевая подготовка, вооружение, логистика. Войска должны получать постоянный анализ боевых действий, которые ведут наши войска на фронте.
3. Новые критерии оценки качества командования. Внедрение практики After action review – послеоперационного разбора, интеллектуальных методов оперативного планирования и оценки действий, начиная с высшего военного руководства. Главные критерии оценки командира – боеспособность его подразделения или части. Оценка и продвижение командиров осуществляется только через прохождение командных должностей в войсках, в ходе боевых действий командиры оцениваются по результатам их боевых действий, профессиональному выполнению боевых задач, потерям противника и потерям вверенного подразделения. Анонимное анкетирование личного состава на предмет оценки командиров.
4. Отмена и пересмотр советской системы внутренней службы. Сократить бумажную и документальную нагрузку, возложенную на командиров в 5-10 раз. Освободить командиров от большей части бюрократической переписки для работы с личным составом.
5. Сокращение избыточных управленческих звеньев и военно-административных структур МО и ВСУ, сокращение избыточных бюрократических процедур, которые не соответствуют новым документам оборонного планирования. Сокращение числа воинских частей и аппарата управления, увеличение численности боевых частей наземных сил.
6. Реформа трех боевых частей первой линии частей по экспериментальной модели на принципах армий НАТО с предоставлением широкой инициативы и самостоятельности командирам частей, направление в эти части офицеров и сержантов, проходивших подготовку в учебных заведениях НАТО, по организационно-штатной структуре и с процедурами и уставами НАТО.
7. Анализ системы логистики и эффективности затрат армии на содержание и эксплуатацию техники в рамках жизненного цикла. Передача воинским соединениям прав на проведение тендеров на закупку продуктов и предметов снабжения, которые нецелесообразно поставлять централизованно. Контроль качества топлива в подразделениях.
8. Сокращение сроков срочной службы с целью повышения качества отбора до 4 месяцев; направление военнослужащих срочной службы в резервные подразделения в составе боевых бригад (без права привлечения к боевым действиям), подготовка по единой методике в качестве пехотинцев.
9. «Велике будівництво» служебного жилья и военных городков прежде всего для боевых частей, воюющих на фронте.
10. Реформа территориальной обороны - ТРО должна быть структурой, которая прежде всего создает условия для качественной подготовки действующих мотивированных бойцов ТРО. Приоритет не количество, а качество. Организация с особым статусом, с отбором, подготовкой на добровольной основе, близко к той модели в Литве и Эстонии.
Таковы результаты моих мыслей после пребывания на посту, это была неоплачиваемая деятельность, никаких привилегий или чего-либо материального она мне не принесла, "отбывать номер" ради статуса считаю позорным. Надо или делать или называть причины, почему сделать нельзя. Министру обороны все это оказалось совершенно неинтересно, как и руководству Офиса президента. За каждое слово в своих выводах и предложениях я готов отвечать.
Что ж, будем бороться за проведение реформ - ведь война продолжается, и от сильной обороны зависит наше будущее. Придет время, и изменения произойдут, ведь тех, кто готов сражаться за Украину неизмеримо больше, чем тех, кто заходит во власть, чтобы что-то пилить. Украина победит.
Верховная Рада приняла закон №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы". Документ в целом поддержали 272 народных депутата.