|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:37
detroytred написав:
Це не наявна відповідь, а скоріш наявна "відмазка".
Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну).
Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:06
Вкладчик1234 написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"?
Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал!
Какой команды тебе ещё не хватает?
Вы типичная жертва соцсетей
Цитируете каких-то неадекватов.
В "определённых кругах" Юрий Бутусов и Маси Найем - это самые настоящие ЛОМы, и эксперты по всем вопросам. Поэтому нельзя их игнорировать. Мы же в "толерантном" обществе
Бутусов действительно известен, про Маси Найема первый раз слышу.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18138
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2169 раз.
- Подякували: 2965 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|