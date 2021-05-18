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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7266726772687269
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:37

  detroytred написав:Це не наявна відповідь, а скоріш наявна "відмазка".

Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну).
Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.

Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:06

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"?
Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал!
Какой команды тебе ещё не хватает?
Вы типичная жертва соцсетей :mrgreen:
Цитируете каких-то неадекватов.
В "определённых кругах" Юрий Бутусов и Маси Найем - это самые настоящие ЛОМы, и эксперты по всем вопросам. Поэтому нельзя их игнорировать. Мы же в "толерантном" обществе :)

Бутусов действительно известен, про Маси Найема первый раз слышу.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:45

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат,

Хз чи по знав про цей компромат, який і його компрометує в тому числі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:56

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат,

Хз чи по знав про цей компромат, який і його компрометує в тому числі.

Думаю, знав. В розмовах компроментації ПО не почув, тільки в недоречних коментарях Бігуса.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 тра, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:22

  detroytred написав:Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.

Да, да :)
Это при ПАП Медведчук стал депутатом, это при ПАП Медведчук стал в десятки раз богаче

А Бигус, как обычно, его использовали как сливной бачок. Как о Свинарчуках
Что там слышно по Свинарчукам ? Ась ? То-то же

Но хомячки, вроде тебя, снова повторяют мантры

А надо смотреть шире, скоро очередная прессуха Бубочки. И надо о чём-то говорить
Ну не о просранной вакцинации говорить же, не о проблемах в экономике, не о проблемах в кадровой политике, не о проблемах в международной политике

Клоуны готовят шоу :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:23

Re: Політичні дискусії

"Нам не нужны ЛДНР! Это лишь инструмент для покорения Украины!" Затулин открыто назвал цели России


Об этом "порохоботы" говорили с 2014 года
pesikot
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  #<1 ... 7266726772687269
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