Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Це не наявна відповідь, а скоріш наявна "відмазка".
Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну). Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Помиляетесь. Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги. При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
Вкладчик1234 написав:Интересно, а нет ли в претензиях Маси Найема о том, что "мы стоим и ждём", - "отрицания агрессии"? Чего ты "стоишь и ждёшь", Маси Найем, питун уже напал! Какой команды тебе ещё не хватает?
Вы типичная жертва соцсетей Цитируете каких-то неадекватов.
В "определённых кругах" Юрий Бутусов и Маси Найем - это самые настоящие ЛОМы, и эксперты по всем вопросам. Поэтому нельзя их игнорировать. Мы же в "толерантном" обществе
Бутусов действительно известен, про Маси Найема первый раз слышу.
detroytred написав:Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Да, да Это при ПАП Медведчук стал депутатом, это при ПАП Медведчук стал в десятки раз богаче
А Бигус, как обычно, его использовали как сливной бачок. Как о Свинарчуках Что там слышно по Свинарчукам ? Ась ? То-то же
Но хомячки, вроде тебя, снова повторяют мантры
А надо смотреть шире, скоро очередная прессуха Бубочки. И надо о чём-то говорить Ну не о просранной вакцинации говорить же, не о проблемах в экономике, не о проблемах в кадровой политике, не о проблемах в международной политике
detroytred написав:Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Да, да Это при ПАП Медведчук стал депутатом, это при ПАП Медведчук стал в десятки раз богаче
А Бигус, как обычно, его использовали как сливной бачок. Как о Свинарчуках Что там слышно по Свинарчукам ? Ась ? То-то же
Но хомячки, вроде тебя, снова повторяют мантры
А надо смотреть шире, скоро очередная прессуха Бубочки. И надо о чём-то говорить Ну не о просранной вакцинации говорить же, не о проблемах в экономике, не о проблемах в кадровой политике, не о проблемах в международной политике
Клоуны готовят шоу
Я розумію, що ти тільки рефлексуєш на текст і не в стані допетрити думку - Бігус підкреслив-показав, що МЕ завдяки "співпраці" з По став на ноги (після падіння до долу в Майдан і відсутністі будь-яких перспектив). І це ніяким чином не суперечить тому, що потім вже при ЗЕ він продовжив закріплюватися (депутат, статки і т.д.).
detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну). Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Обычный обратный ход маятника.
Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами. Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.
Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел.
А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?! Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.
Головне -- можновладці, їх можновладці (тобто ті можновладці, які їх використовують). Після Майдану їх можновладці (медчуки та ін.) молились аби їх в бак не сунули і все відібрали...
Нормальний лохторат. Йому виліплять, він і з'їсть. Функція не дати виліпити (підняти) Мед-чука для цього лохторат лежала на кому? На простих отих майданівцях чи на владі? Але По топив грицнків-наливайченків й зпівпрацював з Ме. Чому? Можна гадати.
detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну). Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Обычный обратный ход маятника.
Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами. Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.
Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел.
А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?! Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.
Головне -- можновладці, їх можновладці (тобто ті можновладці, які їх використовують). Після Майдану їх можновладці (медчуки та ін.) молились аби їх в бак не сунули і все відібрали...
Нормальний лохторат. Йому виліплять, він і з'їсть. Функція не дати виліпити (підняти) Мед-чука для цього лохторат лежала на кому? На простих отих майданівцях чи на владі? Але По топив грицнків-наливайченків й зпівпрацював з Ме. Чому? Можна гадати.
detroytred написав:Я розумію, що ти тільки рефлексуєш на текст і не в стані допетрити думку - Бігус підкреслив-показав, що МЕ завдяки "співпраці" з По став на ноги (після падіння до долу в Майдан і відсутністі будь-яких перспектив). І це ніяким чином не суперечить тому, що потім вже при ЗЕ він продовжив закріплюватися (депутат, статки і т.д.).
Ты сам придумал, сам свои фантазии подтвердил
А факты, факты говорят об ином При ПАП Медведчук на ноги не стал, его ПАП тупо использовал
А вот при Зеленском, Медведчук стал и депутатом, и нарастил свой капитал. Встал на ноги Но не при ПАП
А ты рефлексируй, сколько можешь Как там, цена за электроэнергию не жмёт ? Где гневные возмущения ?