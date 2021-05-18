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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7267726872697270 Додано: Вів 18 тра, 2021 22:02 pesikot написав: detroytred написав: Я розумію, що ти тільки рефлексуєш на текст і не в стані допетрити думку - Бігус підкреслив-показав, що МЕ завдяки "співпраці" з По став на ноги (після падіння до долу в Майдан і відсутністі будь-яких перспектив).

І це ніяким чином не суперечить тому, що потім вже при ЗЕ він продовжив закріплюватися (депутат, статки і т.д.). Я розумію, що ти тільки рефлексуєш на текст і не в стані допетрити думку - Бігус підкреслив-показав, що МЕ завдяки "співпраці" з По став на ноги (після падіння до долу в Майдан і відсутністі будь-яких перспектив).І це ніяким чином не суперечить тому, що потім вже при ЗЕ він продовжив закріплюватися (депутат, статки і т.д.).

Ты сам придумал, сам свои фантазии подтвердил



А факты, факты говорят об ином

При ПАП Медведчук на ноги не стал, его ПАП тупо использовал



А вот при Зеленском, Медведчук стал и депутатом, и нарастил свой капитал.

Встал на ноги

Но не при ПАП



А ты рефлексируй, сколько можешь

Как там, цена за электроэнергию не жмёт ?

Где гневные возмущения ? Ты сам придумал, сам свои фантазии подтвердилА факты, факты говорят об иномПри ПАП Медведчук на ноги не стал, его ПАП тупо использовалА вот при Зеленском, Медведчук стал и депутатом, и нарастил свой капитал.Встал на ногиНо не при ПАПА ты рефлексируй, сколько можешьКак там, цена за электроэнергию не жмёт ?Где гневные возмущения ?

Те, що ти не в змозі побачити зв'язки і час, який необхідний щоб отримати кінцевий результат у вигляді депутатства та росту статків, я розумію.

Тому й даю тобі посилання, почитай, подивись на дати, поміркуй, як це відбувалось. Це становлення ... на ноги. Замість сміттєвого баку після Майдану.



" Скуповувати телеканали Тарас Козак почав у 2018 році, коли надходження йому дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними та стабільними. І не дарма, адже медіа-імперія коштує немаленьких грошей."

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7283024/



Ти башкою розумієш, як це проворожі сили (як їх називають) стають власниками такої величини медіаресурсу у воююючій країні.

Замість сміттєвого баку...



З.и. яке обурення зростанням ціни?

Це ж продовження рехформ у стилі папередника -- тільки зростання "ринкової" ціни)) Те, що ти не в змозі побачити зв'язки і час, який необхідний щоб отримати кінцевий результат у вигляді депутатства та росту статків, я розумію.Тому й даю тобі посилання, почитай, подивись на дати, поміркуй, як це відбувалось. Це становлення ... на ноги. Замість сміттєвого баку після Майдану." Скуповувати телеканали Тарас Козак почав у 2018 році, коли надходження йому дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними та стабільними. І не дарма, адже медіа-імперія коштує немаленьких грошей."Ти башкою розумієш, як це проворожі сили (як їх називають) стають власниками такої величини медіаресурсу у воююючій країні.Замість сміттєвого баку...З.и. яке обурення зростанням ціни?Це ж продовження рехформ у стилі папередника -- тільки зростання "ринкової" ціни)) detroytred

Повідомлень: 24277 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 22:34 Schmit написав: Помиляетесь.

Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.

При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%. Помиляетесь.Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.

Брехня.

Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.

Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.

Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.

Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум. Брехня.Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум. unicdima

Повідомлень: 1463 З нами з: 10.06.19 Подякував: 60 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 22:44 detroytred написав: Starikan написав: detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну).

Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги. Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну).Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.

Обычный обратный ход маятника.



Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами.

Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.



Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел. Обычный обратный ход маятника.Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами.Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел. А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?!

Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д. А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?!Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.

Угу, схавали. Только внешне. В "разговорах на кухне" многое осталось по-прежнему.



Не хотел говорить, всё же внутрисемейное дело, но все же напишу.

После Нового года позвонил двоюродной сестре в Сумы (врач с многолетним стажем), поздравил, спросил, как встретили НГ. Ответ: по интернету смотрели поздравление Путина и голубой огонек из Москвы (живет одна с сыном). Это не наши можновладци (яныки или мертвечуки) их сагитировали, это воспитанный 70 годами менталитет, Путин для них - это символ ушедшего родного СССР, а Украина - блудная дочь, которую бЕндеровцы оторвали от матери-России.



А "схавали" цены на коммуналку - вообще заблуждение, учитывая многомиллиардные долги. Просто перестали платить, да и всё, потому что наказать за это нельзя.



Но если вам проще жить с вашей теорией "всесильных можновладцев" - на здоровье. Великие люди тоже ошибались

«Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» - Генрих Герц, 1894 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B7%D0%BC



ЗЫ. Я вообще-то о другом писал, но вы, как всегда, сманипулировали и повернули разговор в нужную вам сторону, чтобы лишний раз продемонстрировать могущество своей теории, ведь каждому очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, стоит только в окошко посмотреть (с). Угу, схавали. Только внешне. В "разговорах на кухне" многое осталось по-прежнему.Не хотел говорить, всё же внутрисемейное дело, но все же напишу.После Нового года позвонил двоюродной сестре в Сумы (врач с многолетним стажем), поздравил, спросил, как встретили НГ. Ответ: по интернету смотрели поздравление Путина и голубой огонек из Москвы (живет одна с сыном). Это не наши можновладци (яныки или мертвечуки) их сагитировали, это воспитанный 70 годами менталитет, Путин для них - это символ ушедшего родного СССР, а Украина - блудная дочь, которую бЕндеровцы оторвали от матери-России.А "схавали" цены на коммуналку - вообще заблуждение, учитывая многомиллиардные долги. Просто перестали платить, да и всё, потому что наказать за это нельзя.Но если вам проще жить с вашей теорией "всесильных можновладцев" - на здоровье. Великие люди тоже ошибались«Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» - Генрих Герц, 1894 г.ЗЫ. Я вообще-то о другом писал, но вы, как всегда, сманипулировали и повернули разговор в нужную вам сторону, чтобы лишний раз продемонстрировать могущество своей теории, ведь каждому очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, стоит только в окошко посмотреть (с). Starikan 2 Повідомлень: 18139 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2169 раз. Подякували: 2965 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7267726872697270 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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