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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7267726872697270
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:02

  pesikot написав:
  detroytred написав:Я розумію, що ти тільки рефлексуєш на текст і не в стані допетрити думку - Бігус підкреслив-показав, що МЕ завдяки "співпраці" з По став на ноги (після падіння до долу в Майдан і відсутністі будь-яких перспектив).
І це ніяким чином не суперечить тому, що потім вже при ЗЕ він продовжив закріплюватися (депутат, статки і т.д.).

Ты сам придумал, сам свои фантазии подтвердил

А факты, факты говорят об ином
При ПАП Медведчук на ноги не стал, его ПАП тупо использовал

А вот при Зеленском, Медведчук стал и депутатом, и нарастил свой капитал.
Встал на ноги
Но не при ПАП

А ты рефлексируй, сколько можешь
Как там, цена за электроэнергию не жмёт ?
Где гневные возмущения ? :)

Те, що ти не в змозі побачити зв'язки і час, який необхідний щоб отримати кінцевий результат у вигляді депутатства та росту статків, я розумію.
Тому й даю тобі посилання, почитай, подивись на дати, поміркуй, як це відбувалось. Це становлення ... на ноги. Замість сміттєвого баку після Майдану.

" Скуповувати телеканали Тарас Козак почав у 2018 році, коли надходження йому дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними та стабільними. І не дарма, адже медіа-імперія коштує немаленьких грошей."
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7283024/

Ти башкою розумієш, як це проворожі сили (як їх називають) стають власниками такої величини медіаресурсу у воююючій країні.
Замість сміттєвого баку...

З.и. яке обурення зростанням ціни?
Це ж продовження рехформ у стилі папередника -- тільки зростання "ринкової" ціни))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:34

  Schmit написав:Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.

Брехня.
Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.
Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.
Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.
Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:44

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну).
Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.

Обычный обратный ход маятника.

Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами.
Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.

Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел.
А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?!
Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.

Угу, схавали. Только внешне. В "разговорах на кухне" многое осталось по-прежнему.

Не хотел говорить, всё же внутрисемейное дело, но все же напишу.
После Нового года позвонил двоюродной сестре в Сумы (врач с многолетним стажем), поздравил, спросил, как встретили НГ. Ответ: по интернету смотрели поздравление Путина и голубой огонек из Москвы (живет одна с сыном). Это не наши можновладци (яныки или мертвечуки) их сагитировали, это воспитанный 70 годами менталитет, Путин для них - это символ ушедшего родного СССР, а Украина - блудная дочь, которую бЕндеровцы оторвали от матери-России.

А "схавали" цены на коммуналку - вообще заблуждение, учитывая многомиллиардные долги. Просто перестали платить, да и всё, потому что наказать за это нельзя.

Но если вам проще жить с вашей теорией "всесильных можновладцев" - на здоровье. Великие люди тоже ошибались :mrgreen:
«Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» - Генрих Герц, 1894 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B7%D0%BC

ЗЫ. Я вообще-то о другом писал, но вы, как всегда, сманипулировали и повернули разговор в нужную вам сторону, чтобы лишний раз продемонстрировать могущество своей теории, ведь каждому очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, стоит только в окошко посмотреть (с).
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