Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я розумію, що ти тільки рефлексуєш на текст і не в стані допетрити думку - Бігус підкреслив-показав, що МЕ завдяки "співпраці" з По став на ноги (після падіння до долу в Майдан і відсутністі будь-яких перспектив). І це ніяким чином не суперечить тому, що потім вже при ЗЕ він продовжив закріплюватися (депутат, статки і т.д.).
Ты сам придумал, сам свои фантазии подтвердил
А факты, факты говорят об ином При ПАП Медведчук на ноги не стал, его ПАП тупо использовал
А вот при Зеленском, Медведчук стал и депутатом, и нарастил свой капитал. Встал на ноги Но не при ПАП
А ты рефлексируй, сколько можешь Как там, цена за электроэнергию не жмёт ? Где гневные возмущения ?
Те, що ти не в змозі побачити зв'язки і час, який необхідний щоб отримати кінцевий результат у вигляді депутатства та росту статків, я розумію. Тому й даю тобі посилання, почитай, подивись на дати, поміркуй, як це відбувалось. Це становлення ... на ноги. Замість сміттєвого баку після Майдану.
" Скуповувати телеканали Тарас Козак почав у 2018 році, коли надходження йому дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними та стабільними. І не дарма, адже медіа-імперія коштує немаленьких грошей." https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7283024/
Ти башкою розумієш, як це проворожі сили (як їх називають) стають власниками такої величини медіаресурсу у воююючій країні. Замість сміттєвого баку...
З.и. яке обурення зростанням ціни? Це ж продовження рехформ у стилі папередника -- тільки зростання "ринкової" ціни))
Schmit написав:Помиляетесь. Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги. При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
Брехня. Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких. Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі. Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів. Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.
detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну). Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Обычный обратный ход маятника.
Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами. Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.
Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел.
А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?! Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.
Угу, схавали. Только внешне. В "разговорах на кухне" многое осталось по-прежнему.
Не хотел говорить, всё же внутрисемейное дело, но все же напишу. После Нового года позвонил двоюродной сестре в Сумы (врач с многолетним стажем), поздравил, спросил, как встретили НГ. Ответ: по интернету смотрели поздравление Путина и голубой огонек из Москвы (живет одна с сыном). Это не наши можновладци (яныки или мертвечуки) их сагитировали, это воспитанный 70 годами менталитет, Путин для них - это символ ушедшего родного СССР, а Украина - блудная дочь, которую бЕндеровцы оторвали от матери-России.
А "схавали" цены на коммуналку - вообще заблуждение, учитывая многомиллиардные долги. Просто перестали платить, да и всё, потому что наказать за это нельзя.
Но если вам проще жить с вашей теорией "всесильных можновладцев" - на здоровье. Великие люди тоже ошибались «Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» - Генрих Герц, 1894 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B7%D0%BC
ЗЫ. Я вообще-то о другом писал, но вы, как всегда, сманипулировали и повернули разговор в нужную вам сторону, чтобы лишний раз продемонстрировать могущество своей теории, ведь каждому очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, стоит только в окошко посмотреть (с).