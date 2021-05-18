Предвыборная программа Зеленского выполнена только на 25% - КИУ19.05.2021 12:35.Предвыборная программа президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время выполнена только на 25%. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины."Из избирательной программы В. Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 - не выполнено, 8 - частично или полностью выполнены. Таким образом программа является выполненной только на 25%. Преимущественно реализованы «второстепенные» обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончании войны, повышение качества жизни, борьбы с коррупцией, проведения важных реформ не выполнены. Не реализованы положения программы по налоговой либерализации и снижения давления на бизнес, не решен вопрос о повышении доверия к судам, не проведена образовательная реформа не осуществлен переход в энергетике на собственные ресурсы. Кроме того, за два года у власти возник ряд коррупционных скандалов по их работе, которая касалась, в том числе, окружения президента. Также продолжается так называемая практика «кумовства», использование «телефонного права» и вмешательство в деятельность других ветвей власти", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.В частности, не выполнены пункты, предусматривающие возможности оформления бизнеса за час, получения загранпаспорта за 15 минут и голосования за секунду, которые будут реализованы с помощью Интернета. Кроме того, среди пунктов, которые не удалось реализовать, вопрос завершения конфликта на Донбассе, возврат временно оккупированных территорий и принуждение России к возмещению нанесенного ею ущерба Украине.Также нет таких условий жизни в Украине, которые бы заставили граждан нашей страны вернуться с заработков за границей, а также вопросы повышения пенсионного обеспечения и полного перехода от солидарной к накопительной пенсионной системе, а также ряд других.Не решен вопрос автоматического основания для лишения депутатского мандата за прогул для нардепов; нет доверии и уважения к судебной системе; нет экономического паспорта украинца (каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ; нет страховой медицины.При этом, как отмечает КИУ, среди выполненных или частично выполненных пунктов предвыборной программы: формирование прозрачного рынка земли; выборы в парламент и местные советы должны проходить по открытым спискам; законопроект «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; законопроект «О импичмент Президента Украины»; законопроект «О народовластии»; строительство дорог по европейским стандартам; автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона.