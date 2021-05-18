Деньги и Власть - это тот наркотик, от которого самостоятельно могут отказаться только Личность.
И наоборот: от Денег и Власти - самостоятельно не отказываются.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:46
Деньги и Власть - это тот наркотик, от которого самостоятельно могут отказаться только Личность.
И наоборот: от Денег и Власти - самостоятельно не отказываются.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:27
Не знаю, про які преференції ти тут пишеш, але є факти - фантачтичне збагачення мертвечука, пролізання в парламент та зупинка кримінального провадження від 2019 року відбулися саме при зеленій владі, а не при папередниках.
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