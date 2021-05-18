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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7268726972707271
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:46

Деньги и Власть - это тот наркотик, от которого самостоятельно могут отказаться только Личность.

И наоборот: от Денег и Власти - самостоятельно не отказываются.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:27

  unicdima написав:
  Schmit написав:Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.

Брехня.
Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.
Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.
Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.
Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.

Не знаю, про які преференції ти тут пишеш, але є факти - фантачтичне збагачення мертвечука, пролізання в парламент та зупинка кримінального провадження від 2019 року відбулися саме при зеленій владі, а не при папередниках.
Schmit
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