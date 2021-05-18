Додано: Сер 19 тра, 2021 18:37

Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов. Это противоречит нормам Международного гуманитарного права и подвергает опасности мирных жителей

Армия обороны Израиля показала, как боевики военного крыла исламистского движения ХАМАС устанавливают в густонаселенных кварталах Газы пусковые установки для ударов ракетами по Израилю

Несколько дней назад компания Dronarium провела акцию с поддержку народа Израиля

В состав созданной ТСК войдут восемь депутатов Слуги народа, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Кличко обвиняет офис Зеленского в давлении, а в команде президента намекают на причастность мэра Киева к коррупционным схемам и нового главу КГГА

Офис президента Владимира Зеленского становится главным центром управления экономикой в системе власти Украины. Короткий ответ – все ради рейтинга

Изначально вопрос проведения местных референдумов был закреплен в общем законе 1991 года – в нем прописывались правила и для всеукраинских, и для местных референдумов. Однако этот закон в 2012 году был признан недействительным, а вместо него был принят закон о сугубо всеукраинском референдуме

Скабеева утверждает, что "гей-атаку" лично организовал Джо Байден

Ітогі подвєдьом. 2021-05-19Одинаковая тактика террористов - вести обстрелы из жилых кварталовИЧСХ, что ОРДЛО, то ХАМАС активно поддерживает РФЯ на стороне Израиля.Израиль, как и Украина, имеет рядом с собой бесноватого соседа, который хочет уничтожить их страну и их жителейИЧСХ, РФ открыто поддерживает ХАМАС, проводит официальные встречи с представителя ХАМАС, РФ не считает ХАМАС террористической организациейХАМАС обстреливает Израиль, хммм, наверное в военторге были куплены ракетыНо в Украине есть много представителей еврейского народа, которые считают РФ хорошей страной. И на этом форуме их достаточноЧто довольно странно - поддерживать РФ, которая поддерживает ХАМАС, который обстреливает ИзраильМедведчук от ОПЗЖ обвиняется в гос.измене, против него наложены санкции за финансирование терроризмаПри этом Шуфрича от ОПЗЖ, берут замом ТСКСлились СН и ОПЗЖ в едином порывеЗапрещают импорт электроэнергии из РФ, запрещают, а он как-то сама по себе образуетсяТеперь взялись и за КличкоНелояльный мер зелёную плесень категорически не устраивает.Профессионализм ? Опыт ? Пофиг. Главное, лояльностьДа это уже давно секрет Полишинеля, что Бубочка всё делает ради рейтинга. Он так привык мыслить. Он не государственный деятельВыйти на сцену, теперь на трибуну, что-то ляпнуть, получить овации - Бубочка доволенТворчество душевнобольныхPS. Вечернее чтиво