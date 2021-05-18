Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну). Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.
Обычный обратный ход маятника.
Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами. Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.
Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел.
А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?! Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.
Угу, схавали. Только внешне. В "разговорах на кухне" многое осталось по-прежнему.
Не хотел говорить, всё же внутрисемейное дело, но все же напишу. После Нового года позвонил двоюродной сестре в Сумы (врач с многолетним стажем), поздравил, спросил, как встретили НГ. Ответ: по интернету смотрели поздравление Путина и голубой огонек из Москвы (живет одна с сыном). Это не наши можновладци (яныки или мертвечуки) их сагитировали, это воспитанный 70 годами менталитет, Путин для них - это символ ушедшего родного СССР, а Украина - блудная дочь, которую бЕндеровцы оторвали от матери-России.
А "схавали" цены на коммуналку - вообще заблуждение, учитывая многомиллиардные долги. Просто перестали платить, да и всё, потому что наказать за это нельзя.
Но если вам проще жить с вашей теорией "всесильных можновладцев" - на здоровье. Великие люди тоже ошибались «Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» - Генрих Герц, 1894 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B7%D0%BC
ЗЫ. Я вообще-то о другом писал, но вы, как всегда, сманипулировали и повернули разговор в нужную вам сторону, чтобы лишний раз продемонстрировать могущество своей теории, ведь каждому очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, стоит только в окошко посмотреть (с).
Schmit написав:Помиляетесь. Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги. При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
Брехня. Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких. Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі. Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів. Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.
Зараз на його рахунках — понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі «100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року» видання «Фокус».
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час президентства Володимира Зеленського в 2020 році його статки сягають 1,2 мільярда доларів.
Крім того, політолог Віктор Уколов зазначив, що в період з 2013 року по 2018 рік, під час президентства лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка, статки Медведчука впали у 5 разів — з 270,5 мільйонів доларів до 55 мільйонів доларів.
Це збагачення відбулось завдяки тому, що провадження проти медведчука за держзраду та сепаратизм, відкрите ще у лютому 2019, затормозилось зеленою владою на цілих два роки. Думай-те.
Заявление МИД России о ситуации в Сюнике вызвало критику в Ереване 19 мая 2021, 05:30 Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.
Перекладаючи на людську мову: Алієв Пашиняну:- Ну що, синку, допомогли тобі твої кацапи?-
Schmit написав:Помиляетесь. Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги. При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
Брехня. Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких. Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі. Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів. Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.
Не знаю, про які преференції ти тут пишеш, але є факти - фантачтичне збагачення мертвечука, пролізання в парламент та зупинка кримінального провадження від 2019 року відбулися саме при зеленій владі, а не при папередниках.
Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов. Это противоречит нормам Международного гуманитарного права и подвергает опасности мирных жителей
Несколько дней назад компания Dronarium провела акцию с поддержку народа Израиля
Я на стороне Израиля. Израиль, как и Украина, имеет рядом с собой бесноватого соседа, который хочет уничтожить их страну и их жителей
ИЧСХ, РФ открыто поддерживает ХАМАС, проводит официальные встречи с представителя ХАМАС, РФ не считает ХАМАС террористической организацией
ХАМАС обстреливает Израиль, хммм, наверное в военторге были куплены ракеты Но в Украине есть много представителей еврейского народа, которые считают РФ хорошей страной. И на этом форуме их достаточно Что довольно странно - поддерживать РФ, которая поддерживает ХАМАС, который обстреливает Израиль
Министр энергетики Герман Галущенко обратился к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси
Запрещают импорт электроэнергии из РФ, запрещают, а он как-то сама по себе образуется
Офис президента Владимира Зеленского становится главным центром управления экономикой в системе власти Украины. Короткий ответ – все ради рейтинга
Да это уже давно секрет Полишинеля, что Бубочка всё делает ради рейтинга. Он так привык мыслить. Он не государственный деятель Выйти на сцену, теперь на трибуну, что-то ляпнуть, получить овации - Бубочка доволен
Изначально вопрос проведения местных референдумов был закреплен в общем законе 1991 года – в нем прописывались правила и для всеукраинских, и для местных референдумов. Однако этот закон в 2012 году был признан недействительным, а вместо него был принят закон о сугубо всеукраинском референдуме
Schmit написав:Помиляетесь. Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги. При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.
Брехня. Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких. Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі. Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів. Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.