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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7267726872697270
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 22:44

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Придивіться, Бігус декілька разів спеціально підкреслював (щоб до глядача дійшло дійсно головне) -- після Революції, в результаті Майдану МЕ став ніким (всі!!! ці мед-чуки, прорашсили і тещо) стали ніким і нічим (власне для цього дійсно патріоти боролись і клали життя; за це було сплачено суспільством таку ціну).
Але в результаті славетної влади ПАПа і Ко прорашсили, а також власне МЕ стали ... на ноги.

Обычный обратный ход маятника.

Бывшие рыги и прочие пророссийцы - это всё-таки не почившая в бозе "Свобода", электоральный потенциал у них огромный. Частичное восстановление их влияния произошло бы при любой власти, неспособной создать для нарида молочные реки с кисельными берегами.
Нужно иметь очень убедительный компромат, чтобы устранить подобные фигуры. Подозреваю, что ни у прошлых, ни у нынешних нет таких материалов.

Впрочем, нарид, избирающий Киву депутатом, вполне достоин нынешнего положения дел.
А я знов нагадаю свою думку -- який нафіг нарід (електоральна база в риів і тещо)?!
Зхавають вони усе - від заборони коммі, радянських символів і т.д. до підвищення цін на комуналь, медрехформ і т.д.

Угу, схавали. Только внешне. В "разговорах на кухне" многое осталось по-прежнему.

Не хотел говорить, всё же внутрисемейное дело, но все же напишу.
После Нового года позвонил двоюродной сестре в Сумы (врач с многолетним стажем), поздравил, спросил, как встретили НГ. Ответ: по интернету смотрели поздравление Путина и голубой огонек из Москвы (живет одна с сыном). Это не наши можновладци (яныки или мертвечуки) их сагитировали, это воспитанный 70 годами менталитет, Путин для них - это символ ушедшего родного СССР, а Украина - блудная дочь, которую бЕндеровцы оторвали от матери-России.

А "схавали" цены на коммуналку - вообще заблуждение, учитывая многомиллиардные долги. Просто перестали платить, да и всё, потому что наказать за это нельзя.

Но если вам проще жить с вашей теорией "всесильных можновладцев" - на здоровье. Великие люди тоже ошибались :mrgreen:
«Все физики согласны с тем, что задача физики состоит в приведении явлений природы к простым законам механики» - Генрих Герц, 1894 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B7%D0%BC

ЗЫ. Я вообще-то о другом писал, но вы, как всегда, сманипулировали и повернули разговор в нужную вам сторону, чтобы лишний раз продемонстрировать могущество своей теории, ведь каждому очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, стоит только в окошко посмотреть (с).
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:05

  unicdima написав:
  Schmit написав:Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.

Брехня.
Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.
Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.
Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.
Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.

Та невже?
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз
Зараз на його рахунках — понад 1,2 мільярда доларів.

Про це йдеться в матеріалі «100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року» видання «Фокус».

Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час президентства Володимира Зеленського в 2020 році його статки сягають 1,2 мільярда доларів.

Крім того, політолог Віктор Уколов зазначив, що в період з 2013 року по 2018 рік, під час президентства лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка, статки Медведчука впали у 5 разів — з 270,5 мільйонів доларів до 55 мільйонів доларів.

Це збагачення відбулось завдяки тому, що провадження проти медведчука за держзраду та сепаратизм, відкрите ще у лютому 2019, затормозилось зеленою владою на цілих два роки. Думай-те.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:55

  Schmit написав:Та невже?
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз
Зараз на його рахунках — понад 1,2 мільярда доларів.

Про це йдеться в матеріалі «100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року» видання «Фокус».

Це збагачення відбулось завдяки тому, що провадження проти медведчука за держзраду та сепаратизм, відкрите ще у лютому 2019, затормозилось зеленою владою на цілих два роки. Думай-те.

Медведчук отримав від Порошенка преференції по дизелю, по СПГ, на чому той і підняв свої статки, але на думку порохоботів винен Зеленський.
Повторюю, які преференції отримав Медведчук від Зеленського?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:59

Re: Політичні дискусії

Заявление МИД России о ситуации в Сюнике вызвало критику в Ереване
19 мая 2021, 05:30
Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Перекладаючи на людську мову:
Алієв Пашиняну:- Ну що, синку, допомогли тобі твої кацапи?- :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:27

  unicdima написав:
  Schmit написав:Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.

Брехня.
Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.
Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.
Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.
Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.

Не знаю, про які преференції ти тут пишеш, але є факти - фантачтичне збагачення мертвечука, пролізання в парламент та зупинка кримінального провадження від 2019 року відбулися саме при зеленій владі, а не при папередниках.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:37

Ітогі подвєдьом. 2021-05-19

Ітогі подвєдьом. 2021-05-19

1) Боевики открыли огонь по ВСУ из жилых кварталов Донецка: схема обстрела
Украинская сторона СЦКК сообщает, что незаконные вооруженные формирования ведут провокационные обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов. Это противоречит нормам Международного гуманитарного права и подвергает опасности мирных жителей

Израиль показал, как боевики ХАМАС прячут в Газе ракетные установки среди домов – видео
Армия обороны Израиля показала, как боевики военного крыла исламистского движения ХАМАС устанавливают в густонаселенных кварталах Газы пусковые установки для ударов ракетами по Израилю

Одинаковая тактика террористов - вести обстрелы из жилых кварталов
ИЧСХ, что ОРДЛО, то ХАМАС активно поддерживает РФ

2) "С*ка жи**вская": владельцу Dronarium поступают угрозы из-за демонстрации флага Израиля над Киевом (фото)
Несколько дней назад компания Dronarium провела акцию с поддержку народа Израиля

Я на стороне Израиля.
Израиль, как и Украина, имеет рядом с собой бесноватого соседа, который хочет уничтожить их страну и их жителей

ИЧСХ, РФ открыто поддерживает ХАМАС, проводит официальные встречи с представителя ХАМАС, РФ не считает ХАМАС террористической организацией

ХАМАС обстреливает Израиль, хммм, наверное в военторге были куплены ракеты
Но в Украине есть много представителей еврейского народа, которые считают РФ хорошей страной. И на этом форуме их достаточно
Что довольно странно - поддерживать РФ, которая поддерживает ХАМАС, который обстреливает Израиль

3) Рада провалила создание ТСК по ЧВК Вагнера, но создала другую с Шуфричем и "слугами"
В состав созданной ТСК войдут восемь депутатов Слуги народа, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Медведчук от ОПЗЖ обвиняется в гос.измене, против него наложены санкции за финансирование терроризма
При этом Шуфрича от ОПЗЖ, берут замом ТСК

Слились СН и ОПЗЖ в едином порыве

4) Потенциальная угроза. Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из России
Министр энергетики Герман Галущенко обратился к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Запрещают импорт электроэнергии из РФ, запрещают, а он как-то сама по себе образуется

5) Тема дня | Война за Киев. Зачем СБУ приходила в дом Кличко и чего добивается Зеленский
Кличко обвиняет офис Зеленского в давлении, а в команде президента намекают на причастность мэра Киева к коррупционным схемам и нового главу КГГА

Теперь взялись и за Кличко
Нелояльный мер зелёную плесень категорически не устраивает.
Профессионализм ? Опыт ? Пофиг. Главное, лояльность

6) Истории | Эволюция экономиста Зеленского: от либертарианства к госкапитализму с привкусом социализма
Офис президента Владимира Зеленского становится главным центром управления экономикой в системе власти Украины. Короткий ответ – все ради рейтинга

Да это уже давно секрет Полишинеля, что Бубочка всё делает ради рейтинга. Он так привык мыслить. Он не государственный деятель
Выйти на сцену, теперь на трибуну, что-то ляпнуть, получить овации - Бубочка доволен

7) Третий за последние девять лет. В Раду внесли проект о местном референдуме: восемь тезисов
Изначально вопрос проведения местных референдумов был закреплен в общем законе 1991 года – в нем прописывались правила и для всеукраинских, и для местных референдумов. Однако этот закон в 2012 году был признан недействительным, а вместо него был принят закон о сугубо всеукраинском референдуме

8) Переплюнула фейк про распятого мальчика: пропагандистка РФ Скабеева заявила, что на Донбасс идут "колонны украинских гомосексуалистов" (видео)
Скабеева утверждает, что "гей-атаку" лично организовал Джо Байден

Творчество душевнобольных

PS. Вечернее чтиво
Профайл | Фаворит Зеленского. Министром инфраструктуры может стать Александр Кубраков. Кто он?
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:41

  unicdima написав:
  Schmit написав:Помиляетесь.
Лише з приходом до влади Зе мертвечуки та вся промосковська шобла вийшли з під контролю (памятаєте, як вони раділи перемозі зелених), а після дочасних парламентських - твердо стали на ноги.
При ПО за кілька років якраз і був зібраний цей компромат, маніпулятивно озвучений бігусами та відкрите провадження за держзраду. Чому справа заглохла вже при Зе на цілих два роки, що і дало можливість ОЖПЗ влізти в парламент? Питання до 73%.

Брехня.
Саме від ПОПа Медведчук отримав економічні преференції, а які від Зеленського? Ніяких.
Саме ПОП знову підняв Медведчука на вищі політичні щабелі.
Це ПОП забезпечив йому купівлю телеканалів.
Це у Порошенка Медведчук частенько гостював удома, а не у Зеленського, це Порошенку Медведчук кум.

Трепло ты сам. И свой трёп ничем не подтверждаешь

Рада провалила создание ТСК по ЧВК Вагнера, но создала другую с Шуфричем и "слугами"
В состав созданной ТСК войдут восемь депутатов Слуги народа, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Медведчук от ОПЗЖ обвиняется в гос.измене, против него наложены санкции за финансирование терроризма
При этом Шуфрича от ОПЗЖ, берут замом ТСК

Слились СН и ОПЗЖ в едином порыве. Вот это и есть договорняки между СН и ОПЗЖ
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