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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 тра, 2021 20:01
andrijk777 написав: jj1981ua написав:
ну сравнивать ту войну и этот бизнес и борьбу за власть на трупах...
можем начать отдельную тему и там ты узнаешь, что на той войне у Сталина, Хрущева и многих других из руководства страны дети не только пошли воевать, а и погибли на той войне. а на этой политики посылают только чужих детей умирать, а своих по мальдивам возят и банки на них переписывают. а кто не хочет - тот агент кремля и враг. а вот стерненки, караси и прочий сброд (не дошедший до армии почему-то) - это херои.
Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.
Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд.
у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.
jj1981ua написав: andrijk777 написав: andrijk777 написав:
А ти не узагальнюй. Події після 2014 року не мають ніякого відношення до посадки літака в Мінську.
А проблеми України "из-за таких как ты", які голосували за Януковича. Все просто.
я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.
и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас.
Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо".
я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:03
Вкладчик1234 написав:
А тут тема "рэволюционэров" - табу?
Зашкварились и сдались "борцы за свободу и демократию в РБ".*
* Так можно говорить, или тоже запрещено?
говори, комрад.
но учти, демократия - это власть демократов, а не народа.
не перепутай!
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jj1981ua
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Додано: Вів 25 тра, 2021 21:17
jj1981ua написав:
то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить"
- пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).
Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.
а какой страны он агент?
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unicdima
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Додано: Сер 26 тра, 2021 00:19
unicdima написав: jj1981ua написав:
то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить"
- пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).
Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.
а чем адекватность меряете? в кг или см? и что такое адекватность в вашем понимании?
зы: я не расист, но ваш юмор мне нравится
unicdima написав:
а какой страны он агент?
одной западной... скоро он расскажет, а мы почитаем
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Додано: Сер 26 тра, 2021 00:23
jj1981ua написав: andrijk777 написав:
Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.
Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд.
у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.
jj1981ua написав: andrijk777 написав:
я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.
и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас.
Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо".
я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок.
На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях.
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andrijk777
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Додано: Сер 26 тра, 2021 06:26
Tegularius написав:
Америка строит проект "Междуморье" - сплошной пояс стран, враждебно настроенных к России и Китаю, который подобно лоботомии рассечет Евразию и обнулит китайский проект "шелкового пути". Белоруссия - ключевое звено этого "междуморья".
Америка проти ПП2 - Польща теж проти. Так само Польща може заблокувапи і білоруський варіант Шовкового Шляху. Не в Білорусі щастя...
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Додано: Сер 26 тра, 2021 06:38
Порушиа власний закон про хибне повідомлення про мінування, та щей спихнув провину на білий і пухнастий Хамас.
Ми, літак з вагнерівцями, збирались посадити зі згоди турецької сторони, а повернули білоруський літак без вигадок про бомби і винищувачів.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 08:57
andrijk777 написав:
На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях.
ты или плохо читаешь или до тебя не доходит суть. где пропаганда?
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