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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7277727872797280 Додано: Вів 25 тра, 2021 20:01 andrijk777 написав: jj1981ua написав: ну сравнивать ту войну и этот бизнес и борьбу за власть на трупах...

можем начать отдельную тему и там ты узнаешь, что на той войне у Сталина, Хрущева и многих других из руководства страны дети не только пошли воевать, а и погибли на той войне. а на этой политики посылают только чужих детей умирать, а своих по мальдивам возят и банки на них переписывают. а кто не хочет - тот агент кремля и враг. а вот стерненки, караси и прочий сброд (не дошедший до армии почему-то) - это херои.

ну сравнивать ту войну и этот бизнес и борьбу за власть на трупах...можем начать отдельную тему и там ты узнаешь, что на той войне у Сталина, Хрущева и многих других из руководства страны дети не только пошли воевать, а и погибли на той войне. а на этой политики посылают только чужих детей умирать, а своих по мальдивам возят и банки на них переписывают. а кто не хочет - тот агент кремля и враг. а вот стерненки, караси и прочий сброд (не дошедший до армии почему-то) - это херои.

Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.

Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд. Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд.

у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.

jj1981ua написав: andrijk777 написав: andrijk777 написав: А ти не узагальнюй. Події після 2014 року не мають ніякого відношення до посадки літака в Мінську.

А проблеми України "из-за таких как ты", які голосували за Януковича. Все просто. А ти не узагальнюй. Події після 2014 року не мають ніякого відношення до посадки літака в Мінську.А проблеми України "из-за таких как ты", які голосували за Януковича. Все просто.

я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.

и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас. я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас.

Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо". Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо".

я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок. у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок. jj1981ua

Повідомлень: 449 З нами з: 01.03.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 тра, 2021 20:03 Вкладчик1234 написав: А тут тема "рэволюционэров" - табу?



Зашкварились и сдались "борцы за свободу и демократию в РБ".*



* Так можно говорить, или тоже запрещено? А тут тема "рэволюционэров" - табу?Зашкварились и сдались "борцы за свободу и демократию в РБ".** Так можно говорить, или тоже запрещено?

говори, комрад.

но учти, демократия - это власть демократов, а не народа.

не перепутай! говори, комрад.но учти, демократия - это власть демократов, а не народа.не перепутай! jj1981ua

Повідомлень: 449 З нами з: 01.03.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 тра, 2021 21:17 jj1981ua написав: то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить" - пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат). то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить"- пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).

Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.

а какой страны он агент? Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.а какой страны он агент? unicdima

Повідомлень: 1495 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 тра, 2021 00:19 unicdima написав: jj1981ua написав: то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить" - пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат). то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить"- пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).

Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров. Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.



а чем адекватность меряете? в кг или см? и что такое адекватность в вашем понимании?

зы: я не расист, но ваш юмор мне нравится

unicdima написав: а какой страны он агент? а какой страны он агент?

одной западной... скоро он расскажет, а мы почитаем а чем адекватность меряете? в кг или см? и что такое адекватность в вашем понимании?зы: я не расист, но ваш юмор мне нравитсяодной западной... скоро он расскажет, а мы почитаем jj1981ua

Повідомлень: 449 З нами з: 01.03.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 тра, 2021 00:23 jj1981ua написав: andrijk777 написав: Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.

Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд. Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд.

у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.

jj1981ua написав: andrijk777 написав: я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.

и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас. я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас.

Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо". Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо".

я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок. у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок.

На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях. На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях. andrijk777

Повідомлень: 3061 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 тра, 2021 06:26 Tegularius написав: Америка строит проект "Междуморье" - сплошной пояс стран, враждебно настроенных к России и Китаю, который подобно лоботомии рассечет Евразию и обнулит китайский проект "шелкового пути". Белоруссия - ключевое звено этого "междуморья". Америка строит проект "Междуморье" - сплошной пояс стран, враждебно настроенных к России и Китаю, который подобно лоботомии рассечет Евразию и обнулит китайский проект "шелкового пути". Белоруссия - ключевое звено этого "междуморья".

Америка проти ПП2 - Польща теж проти. Так само Польща може заблокувапи і білоруський варіант Шовкового Шляху. Не в Білорусі щастя... Америка проти ПП2 - Польща теж проти. Так само Польща може заблокувапи і білоруський варіант Шовкового Шляху. Не в Білорусі щастя... lapay Повідомлень: 12222 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 тра, 2021 06:38 andrijk777 написав: Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо". Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо".

Порушиа власний закон про хибне повідомлення про мінування, та щей спихнув провину на білий і пухнастий Хамас.

Ми, літак з вагнерівцями, збирались посадити зі згоди турецької сторони, а повернули білоруський літак без вигадок про бомби і винищувачів. Порушиа власний закон про хибне повідомлення про мінування, та щей спихнув провину на білий і пухнастий Хамас.Ми, літак з вагнерівцями, збирались посадити зі згоди турецької сторони, а повернули білоруський літак без вигадок про бомби і винищувачів. lapay Повідомлень: 12222 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 тра, 2021 08:57 andrijk777 написав: На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях. На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях.

ты или плохо читаешь или до тебя не доходит суть. где пропаганда? ты или плохо читаешь или до тебя не доходит суть. где пропаганда? jj1981ua

Повідомлень: 449 З нами з: 01.03.14 Подякував: 75 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7277727872797280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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