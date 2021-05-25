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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7277727872797280
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:01

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:ну сравнивать ту войну и этот бизнес и борьбу за власть на трупах...
можем начать отдельную тему и там ты узнаешь, что на той войне у Сталина, Хрущева и многих других из руководства страны дети не только пошли воевать, а и погибли на той войне. а на этой политики посылают только чужих детей умирать, а своих по мальдивам возят и банки на них переписывают. а кто не хочет - тот агент кремля и враг. а вот стерненки, караси и прочий сброд (не дошедший до армии почему-то) - это херои.

Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.
Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд.

у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.
  jj1981ua написав:
  andrijk777 написав:
  andrijk777 написав:А ти не узагальнюй. Події після 2014 року не мають ніякого відношення до посадки літака в Мінську.
А проблеми України "из-за таких как ты", які голосували за Януковича. Все просто.

я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.
и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас.

Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо". :D :D

я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:03

  Вкладчик1234 написав:А тут тема "рэволюционэров" - табу?

Зашкварились и сдались "борцы за свободу и демократию в РБ".*

* Так можно говорить, или тоже запрещено?

говори, комрад.
но учти, демократия - это власть демократов, а не народа. :D
не перепутай!
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 21:17

  jj1981ua написав:то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить" :D - пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).

Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.
а какой страны он агент?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:19

  unicdima написав:
  jj1981ua написав:то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить" :D - пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).

Хоть у всяких гейропейцев есть свои мухи но они на порядок адекватнее русских и прочих негров.


а чем адекватность меряете? в кг или см? и что такое адекватность в вашем понимании?
зы: я не расист, но ваш юмор мне нравится :D
  unicdima написав:а какой страны он агент?

одной западной... скоро он расскажет, а мы почитаем :lol:
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:23

  jj1981ua написав:
  andrijk777 написав:Відповідь в стилі чого крокодил зелений? Тому що він довгий.
Я запитав: давай разкажи мне про благо СССР начиная с 1941 и начиная с 1945? Це повторення твого питання один в один. Відповіді немає... якийсь брєд.

у тебя просто нарушена причинно-следственная связь (хотя это и так ясно по твоей политической позиции). я тебе написал - ВОВ и бред на востоке это разные вещи, просто несравнимые.
  jj1981ua написав:
  andrijk777 написав:я никогда не голосовал за яныка и партию регионов. вот ни разу.
и это был ответ на "нарушение закона во благо". так не бывает. закон есть закон и должен выполняться. и отменяться только по регламенту, а не по политической целесообразности. иначе - бардак как у нас сейчас.

Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо". :D :D

я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок.

На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:26

  Tegularius написав:Америка строит проект "Междуморье" - сплошной пояс стран, враждебно настроенных к России и Китаю, который подобно лоботомии рассечет Евразию и обнулит китайский проект "шелкового пути". Белоруссия - ключевое звено этого "междуморья".

Америка проти ПП2 - Польща теж проти. Так само Польща може заблокувапи і білоруський варіант Шовкового Шляху. Не в Білорусі щастя...
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:38

  andrijk777 написав:Так ти оприділися - Лука порушив "закон" чи ні? А то ти виляєш хвостом, як лисиця - в одному пості він нічого не порушив, а в цьому пості "нарушение закона во благо". :D :D

Порушиа власний закон про хибне повідомлення про мінування, та щей спихнув провину на білий і пухнастий Хамас. :D
Ми, літак з вагнерівцями, збирались посадити зі згоди турецької сторони, а повернули білоруський літак без вигадок про бомби і винищувачів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:57

  andrijk777 написав:На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях.

ты или плохо читаешь или до тебя не доходит суть. где пропаганда?
jj1981ua
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