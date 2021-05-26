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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:22
jj1981ua написав: andrijk777 написав:
На прямі питання ти не відповідаєш, а "толкаєш" свою пропагандистку фігню. Ну прям як Путнін на своїх конференціях.
ты или плохо читаешь или до тебя не доходит суть. где пропаганда?
Це:
jj1981ua написав:
то, что вы называете "весь цивилизованный мир" на самом деле является лицемерным миром двойных стандартов. на них нужно просто "положить"
- пусть тявкают (понятно же, что их агента взяли вот и пищат).
І це:
jj1981ua написав:
я не вижу никаких проблем в действиях властей Беларуси - на своей земле делают, что считают нужным. это ты и такие как ты "за нарушение закона во благо". нормальные люди всегда за закон и порядок.
Типова пропаганда.
І що ще гірше - це на 50%(не пряма) проросійська пропаганда.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:06
andrijk777 написав:
Типова пропаганда.
І що ще гірше - це на 50%(не пряма) проросійська пропаганда.
ну у нынешних украинских псевдопатриотов все, кто не согласен, - агенты кремля.
по сути есть что-то кроме голословного бреда?
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Додано: Чет 27 тра, 2021 06:03
Tegularius написав:
Думаю поэтому, что когда Китай предложит им огромные материальные бонусы, поляки не станут от них отказываться только ради верности заокеанскому сюзерену.
Польща вже арештувала менеджера Хуавей, звинувативши його у шпигунстві і заблокувала інвестиції в 5G. Крім того, Шовковий Шлях вже працює, в обхід РФ, основна проблема не політика, а економіка - без дотацій китайського уряду, навіть нечислених поїздів з контейнерами не було б.
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