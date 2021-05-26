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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:04
Replay написав:
И Вывод, наконец.думаю, посадка самолёта в Минске - результат совместной работы с ФСБ российским.
Сам, вряд ли Лука на такое бы решился.
И Инфа о "заминировании", скорее всего - через ФСБ пришла.
Это простейший Технический Анализ произошедшего.
Написав багато фігні, але висновки, як не дивно, правильні.
По-перше, Протасевич не "рядовий блогер". Дудь про нього зняв передачу. Його значення напевно більше ніж значення Тихановської.
По-друге, "если бы пассажирский самолёт сбили ракетой, запущеной с территории Беларуси, у границы" - ну ви вже прирівняли Білорусь до ІДІЛ. Навіть ДНР збила Боїнг випадково. Якщо б таке сталось Білорусь би визнали терористичною державою, без варіантів.
І останнє - є версія що інфа поступила до Луки з Росії і в Луки не було часу довго обмірковувати рішення. Це найбільш вірогідний сценарій, тому що він пояснює чому літак не посадили біля Бресту, тобто відразу при вльоті на територію Білорусі.
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andrijk777
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:07
unicdima Думаю тут більшість навіть не знає про УП,
это да
мы блумберг, CNBC и пр.
УП для селян, там нет инфы о экономике...
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Replay
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:09
jj1981ua написав: andrijk777 написав: jj1981ua написав:
ну у нынешних украинских псевдопатриотов все, кто не согласен, - агенты кремля.
по сути есть что-то кроме голословного бреда?
Ну ВЕСЬ СВІТ осудив дії Луки, тільки Кремль і ти підтримав.
Висновки зробиш сам, чи розжувати?
этот "весь мир" мне не интересен - там сплошные двойные стандарты. каждая страна должна думать о своих интересах. и где был "весь мир" в 2016 с самолетом белавиа из Киева? обычные двойные стандарты: одним можно, другим нет.
и вообще аргумент "ВЕСЬ СВІТ осудив" смешной - это как в селе "шо люди скажуть". у вас есть своя голова? не слушайте тявкание наших агентов типа кулебы - они все западное хвалят и подлизываются как могут к работодателю. есть такое понятие "суверенитет". так вот у нас его нет. а у деда какой-никакой, но есть. он решает, а не за него.
В такому випадку ваша думка тут, в Україні, нікого не цікавить.
Такі як ви повинні здохнути, а такі як ми попадемо в Рай. Ось і все.
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andrijk777
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Додано: Чет 27 тра, 2021 13:25
Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.
Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 13:32
andrijk777 написав:
І останнє - є версія що інфа поступила до Луки з Росії і в Луки не було часу довго обмірковувати рішення. Це найбільш вірогідний сценарій, тому що він пояснює чому літак не посадили біля Бресту, тобто відразу при вльоті на територію Білорусі.
Тоді б таке "мінування" було б таким же звичним явищем, як і "мінування" шкіл і ТЦ. В сучасних аеропортах жорстка система безпеки, і я щось не пригадую, щоб хтось ще садив літак, з винищувами, після анонимного повідомлення про "мінування". Бацька короновірусу не боїться, а тут раптом злякався, що можуть зірвати улюбленого блогера.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 13:49
lapay написав: andrijk777 написав:
І останнє - є версія що інфа поступила до Луки з Росії і в Луки не було часу довго обмірковувати рішення. Це найбільш вірогідний сценарій, тому що він пояснює чому літак не посадили біля Бресту, тобто відразу при вльоті на територію Білорусі.
Тоді б таке "мінування" було б таким же звичним явищем, як і "мінування" шкіл і ТЦ. В сучасних аеропортах жорстка система безпеки, і я щось не пригадую, щоб хтось ще садив літак, з винищувами, після анонимного повідомлення про "мінування". Бацька короновірусу не боїться, а тут раптом злякався, що можуть зірвати улюбленого блогера.
Не зрозумів що ви хочете сказати. Мінування це фейк видуманий білоруською стороною - це розуміють усі без виключення(навіть в Кремлі
).
*В "моїй" версії також є пробіли. Виявляється в 12:30 літак перетнув кордон. А в 12:33 чи відразу в 12:30 йому сказали про мінування. А тільки в 12:47 літак розвернувся і полетів на Мінськ. Чому так довго 14(17) хвилин приймалось рішення? Поки це не зрозуміло. Але я вже не сумніваюсь - саме винищувач примусив літак полетіти в Мінськ.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:12
andrijk777 написав:
Чому так довго 14(17) хвилин приймалось рішення? Поки це не зрозуміло. Але я вже не сумніваюсь - саме винищувач примусив літак полетіти в Мінськ.
Пілоти повинні беззаперечно виконувати накази діспечера. Діспечерка наполеглево рекомендувала сісти в Мінську, а винищувач як супровід. Пілоти послухали рекомендації диспечерки, так і повинно бути, бо безпека пасажирів найгоовніше.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:27
andrijk777 написав: jj1981ua написав: andrijk777 написав:
Ну ВЕСЬ СВІТ осудив дії Луки, тільки Кремль і ти підтримав.
Висновки зробиш сам, чи розжувати?
этот "весь мир" мне не интересен - там сплошные двойные стандарты. каждая страна должна думать о своих интересах. и где был "весь мир" в 2016 с самолетом белавиа из Киева? обычные двойные стандарты: одним можно, другим нет.
и вообще аргумент "ВЕСЬ СВІТ осудив" смешной - это как в селе "шо люди скажуть". у вас есть своя голова? не слушайте тявкание наших агентов типа кулебы - они все западное хвалят и подлизываются как могут к работодателю. есть такое понятие "суверенитет". так вот у нас его нет. а у деда какой-никакой, но есть. он решает, а не за него.
В такому випадку ваша думка тут, в Україні, нікого не цікавить.
Такі як ви повинні здохнути, а такі як ми попадемо в Рай. Ось і все.
Рабів до раю не пускають
тут ты в полной мере подтвердил свою холопскую и рабскую сущность: главное, что скажут в мире!
а здохнут такие как ты компрадоры. ладно сам холоп, так и детей вырастишь с таким же рабским мышлением. детей жалко.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:30
lapay написав:
Пілоти повинні беззаперечно виконувати накази діспечера.
Не пишіть дурниць, якщо не в темі.
Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:39
unicdima написав:
Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.
Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року.
к сожалению, у клоуна яйца не выросли чтобы пороха посадить, как обещал. а жаль.
компрадоры бы быстро толпой начали валить отсюда к своим хозяевам.
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