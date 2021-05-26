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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7280728172827283
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:42

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Пілоти повинні беззаперечно виконувати накази діспечера.

Не пишіть дурниць, якщо не в темі.
Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати.

типичный недообразованный человек, каких и выращивают сейчас в школах.
да, именно пилоты решают! они же боги, сошедшие с небес!
пилотами всегда рулят диспетчеры.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:39

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати

Якщо пілоти не можуть виконати наказ диспечера, вони повинні про це його повідомити і чекати подальших інструкцій, або повідомляють його про подальший план дій, в разі форс-мажора, якщо це можливо зробити.
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