типичный недообразованный человек, каких и выращивают сейчас в школах.
да, именно пилоты решают! они же боги, сошедшие с небес!
пилотами всегда рулят диспетчеры.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:42
типичный недообразованный человек, каких и выращивают сейчас в школах.
да, именно пилоты решают! они же боги, сошедшие с небес!
пилотами всегда рулят диспетчеры.
Додано: Чет 27 тра, 2021 15:39
Re: Політичні дискусії
Якщо пілоти не можуть виконати наказ диспечера, вони повинні про це його повідомити і чекати подальших інструкцій, або повідомляють його про подальший план дій, в разі форс-мажора, якщо це можливо зробити.
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