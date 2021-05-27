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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7280728172827283
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:08

  Вкладчик1234 написав:Уже все слышали, что Томаш Фиала через Dragon Capital (скорее всего кипрский филиал) купил "Украинскую правду"?

Теперь вопрос: сколько с этой сделки было уплачено налогов? Или "это другое"?


Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:

1) владеет медиаресурсом;
2) вмешивается в политику

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:23

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:35

Касательно нового владельца Украинской правды.

Елена Лукаш задаёт очень болезненный для журналистов УП вопрос: не забыли ли в процессе торга и обогащения про вдову и детей Гонгадзе и их имущественные интересы?

Можем уверенно сказать, что забыли!

То, что ребята сами сообщили о неком договоре между Еленой Притулой (главная в УП) и Томашем Фиалой (кошелек Сороса) - это хорошо.

Нам же интересны детали.

Действительно, Елена Притула на 100% владеет частным предприятием Украинская правда, деятельность которого издание газет

Но..

Есть еще и общественная организация Украинская правда, которой владеют Елена Притула в компании с Севгиль Мусаевой и… Сергеем Лещенко

Какой же документ подписали Притула и Фиала?

Расскажем.

Dragon Capital получил права на компанию Сакура Парк.

Сакура Парк учреждена в апреле месяца этого года https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44157477/
и вид деятельности компании - ландшафтный дизайн.

В то же время, именно на компанию Сакура Парк перед сделкой Притулы-Фиалы было переоформлено интеллектуальные права на владение логотипом Украинская правда

:lol:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:42

Re: Політичні дискусії

Лист читачам

Друзі, шановні читачі, колеги!

26 травня я передала право власності на «Українську правду» Томашу Фіалі. Я знаю його як людину демократичних поглядів і близьких мені цінностей.

Передаю дороге мені видання в хороші руки з твердою вірою в майбутнє. Знаю, що з ним «Українська правда» стане ще потужнішою, швидшою, технологічнішою, зміцниться в статусі безумовного лідера ринку.

Можливо, деякі з вас відчули печаль, розгубленість, здивування, прочитавши цю новину. Я сама мала змішані почуття – страх, невпевненість, смуток, радість, надію – і все це практично одночасно.

Щось схоже відчуваєш перед стрибком з парашутом. І завжди – перед надважливим рішенням у житті.

Що змінюється у виданні? Насправді мало що.

Севгіль Мусаєва залишається головним редактором. І я найближчі два роки продовжу працювати з колективом.

З гордістю зауважу, що ми – одне з небагатьох ЗМІ в Україні, хто може спиратися в своїй роботі на редакційну угоду між редакцією і власником, яка гарантує журналістам повну самостійність.
Трохи про мої плани.

По 100 тисяч доларів отримають від УП доньки Георгія.

Я планую виділити 250 тисяч доларів на стипендії імені Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів. Порядок їх призначення і критерії відбору повідомлю окремо.

Ще 250 тисяч доларів підуть на діяльність навколо премії Георгія Гонгадзе. Мені подобається, як розвивається премія, я безмежно ціную той факт, як багато людей, які не знали в житті Георгія, заново дізнаються про нього завдяки премії. Розчулює і те, як колеги ставляться до цієї нагороди.

Чому через 21 рік я прийняла рішення віддати УП?

Комусь може здатися це дрібницею, але як один із творців і власник УП, я перед собою ставила лише два невеликі завдання: забезпечити гарантовані щомісячні виплати зарплат, без затримок і гідного рівня, і підтримувати популярність і вплив на високому рівні, оскільки УП – це живий пам'ятник Гонгадзе, а тепер ще й Шеремету. Доки УП буде існувати, ніхто не дозволить забути про наших убитих колег.

Із цими завданнями я впоралася. Але їх явно недостатньо для амбіцій сучасного передового медіа.

Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП.

І нехай наразі це виглядає як мрія.

ОЛЕНА ПРИТУЛА
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:06

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати

Якщо пілоти не можуть виконати наказ диспечера, вони повинні про це його повідомити і чекати подальших інструкцій, або повідомляють його про подальший план дій, в разі форс-мажора, якщо це можливо зробити.

Немає ніяких "наказів диспечера", є ТІЛЬКИ рекомендації. ВСЕ.
Наприклад смоленська катастрофа. Чому Путіну вдалося обманути усіх? Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.
В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав. Тепер удобряє землю ДНР. А до українських диспетчерів ніяких претензій не було.
Тому, підорюю, поки не прилетів винищувач, пілоти посилали диспетчерів ніфіг.
andrijk777
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