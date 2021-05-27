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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7280728172827283 Додано: Чет 27 тра, 2021 17:08 Вкладчик1234 написав: Уже все слышали, что Томаш Фиала через Dragon Capital (скорее всего кипрский филиал) купил "Украинскую правду"?



Теперь вопрос: сколько с этой сделки было уплачено налогов? Или "это другое"? Уже все слышали, что Томаш Фиала через Dragon Capital (скорее всего кипрский филиал) купил "Украинскую правду"?Теперь вопрос: сколько с этой сделки было уплачено налогов? Или "это другое"?



Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:



1) владеет медиаресурсом;

2) вмешивается в политику



Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:1) владеет медиаресурсом;2) вмешивается в политику zРадио

Повідомлень: 10106 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2180 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 тра, 2021 19:23 Schmit

Повідомлень: 2170 З нами з: 08.09.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 тра, 2021 19:35



Елена Лукаш задаёт очень болезненный для журналистов УП вопрос: не забыли ли в процессе торга и обогащения про вдову и детей Гонгадзе и их имущественные интересы?



Можем уверенно сказать, что забыли!



То, что ребята сами сообщили о неком договоре между Еленой Притулой (главная в УП) и Томашем Фиалой (кошелек Сороса) - это хорошо.



Нам же интересны детали.



Действительно, Елена Притула на 100% владеет частным предприятием Украинская правда, деятельность которого издание газет



Но..



Есть еще и общественная организация Украинская правда, которой владеют Елена Притула в компании с Севгиль Мусаевой и… Сергеем Лещенко



Какой же документ подписали Притула и Фиала?



Расскажем.



Dragon Capital получил права на компанию Сакура Парк.



Сакура Парк учреждена в апреле месяца этого года https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44157477/

и вид деятельности компании - ландшафтный дизайн.



В то же время, именно на компанию Сакура Парк перед сделкой Притулы-Фиалы было переоформлено интеллектуальные права на владение логотипом Украинская правда Касательно нового владельца Украинской правды.Елена Лукаш задаёт очень болезненный для журналистов УП вопрос: не забыли ли в процессе торга и обогащения про вдову и детей Гонгадзе и их имущественные интересы?Можем уверенно сказать, что забыли!То, что ребята сами сообщили о неком договоре между Еленой Притулой (главная в УП) и Томашем Фиалой (кошелек Сороса) - это хорошо.Нам же интересны детали.Действительно, Елена Притула на 100% владеет частным предприятием Украинская правда, деятельность которого издание газетНо..Есть еще и общественная организация Украинская правда, которой владеют Елена Притула в компании с Севгиль Мусаевой и… Сергеем ЛещенкоКакой же документ подписали Притула и Фиала?Расскажем.Dragon Capital получил права на компанию Сакура Парк.Сакура Парк учреждена в апреле месяца этого годаи вид деятельности компании - ландшафтный дизайн.В то же время, именно на компанию Сакура Парк перед сделкой Притулы-Фиалы было переоформлено интеллектуальные права на владение логотипом Украинская правда

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14617 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7989 раз. Подякували: 3858 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 тра, 2021 19:42 Re: Політичні дискусії Лист читачам



Друзі, шановні читачі, колеги!



26 травня я передала право власності на «Українську правду» Томашу Фіалі. Я знаю його як людину демократичних поглядів і близьких мені цінностей.



Передаю дороге мені видання в хороші руки з твердою вірою в майбутнє. Знаю, що з ним «Українська правда» стане ще потужнішою, швидшою, технологічнішою, зміцниться в статусі безумовного лідера ринку.



Можливо, деякі з вас відчули печаль, розгубленість, здивування, прочитавши цю новину. Я сама мала змішані почуття – страх, невпевненість, смуток, радість, надію – і все це практично одночасно.



Щось схоже відчуваєш перед стрибком з парашутом. І завжди – перед надважливим рішенням у житті.



Що змінюється у виданні? Насправді мало що.



Севгіль Мусаєва залишається головним редактором. І я найближчі два роки продовжу працювати з колективом.



З гордістю зауважу, що ми – одне з небагатьох ЗМІ в Україні, хто може спиратися в своїй роботі на редакційну угоду між редакцією і власником, яка гарантує журналістам повну самостійність.

Трохи про мої плани.



По 100 тисяч доларів отримають від УП доньки Георгія.



Я планую виділити 250 тисяч доларів на стипендії імені Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів. Порядок їх призначення і критерії відбору повідомлю окремо.



Ще 250 тисяч доларів підуть на діяльність навколо премії Георгія Гонгадзе. Мені подобається, як розвивається премія, я безмежно ціную той факт, як багато людей, які не знали в житті Георгія, заново дізнаються про нього завдяки премії. Розчулює і те, як колеги ставляться до цієї нагороди.



Чому через 21 рік я прийняла рішення віддати УП?



Комусь може здатися це дрібницею, але як один із творців і власник УП, я перед собою ставила лише два невеликі завдання: забезпечити гарантовані щомісячні виплати зарплат, без затримок і гідного рівня, і підтримувати популярність і вплив на високому рівні, оскільки УП – це живий пам'ятник Гонгадзе, а тепер ще й Шеремету. Доки УП буде існувати, ніхто не дозволить забути про наших убитих колег.



Із цими завданнями я впоралася. Але їх явно недостатньо для амбіцій сучасного передового медіа.



Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП.



І нехай наразі це виглядає як мрія.



ОЛЕНА ПРИТУЛА unicdima

Повідомлень: 1499 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 тра, 2021 20:06 lapay написав: andrijk777 написав: Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати

Якщо пілоти не можуть виконати наказ диспечера, вони повинні про це його повідомити і чекати подальших інструкцій, або повідомляють його про подальший план дій, в разі форс-мажора, якщо це можливо зробити. Якщо пілоти не можуть виконати наказ диспечера, вони повинні про це його повідомити і чекати подальших інструкцій, або повідомляють його про подальший план дій, в разі форс-мажора, якщо це можливо зробити.

Немає ніяких "наказів диспечера", є ТІЛЬКИ рекомендації. ВСЕ.

Наприклад смоленська катастрофа. Чому Путіну вдалося обманути усіх? Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.

В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав. Тепер удобряє землю ДНР. А до українських диспетчерів ніяких претензій не було.

Тому, підорюю, поки не прилетів винищувач, пілоти посилали диспетчерів ніфіг. Немає ніяких "наказів диспечера", є ТІЛЬКИ рекомендації. ВСЕ.Наприклад смоленська катастрофа. Чому Путіну вдалося обманути усіх? Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав. Тепер удобряє землю ДНР. А до українських диспетчерів ніяких претензій не було.Тому, підорюю, поки не прилетів винищувач, пілоти посилали диспетчерів ніфіг. andrijk777

Повідомлень: 3068 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7280728172827283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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