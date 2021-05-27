Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:
1) владеет медиаресурсом;
2) вмешивается в политику
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 тра, 2021 17:08
Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:
1) владеет медиаресурсом;
2) вмешивается в политику
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:35
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:42
Re: Політичні дискусії
Лист читачам
Друзі, шановні читачі, колеги!
26 травня я передала право власності на «Українську правду» Томашу Фіалі. Я знаю його як людину демократичних поглядів і близьких мені цінностей.
Передаю дороге мені видання в хороші руки з твердою вірою в майбутнє. Знаю, що з ним «Українська правда» стане ще потужнішою, швидшою, технологічнішою, зміцниться в статусі безумовного лідера ринку.
Можливо, деякі з вас відчули печаль, розгубленість, здивування, прочитавши цю новину. Я сама мала змішані почуття – страх, невпевненість, смуток, радість, надію – і все це практично одночасно.
Щось схоже відчуваєш перед стрибком з парашутом. І завжди – перед надважливим рішенням у житті.
Що змінюється у виданні? Насправді мало що.
Севгіль Мусаєва залишається головним редактором. І я найближчі два роки продовжу працювати з колективом.
З гордістю зауважу, що ми – одне з небагатьох ЗМІ в Україні, хто може спиратися в своїй роботі на редакційну угоду між редакцією і власником, яка гарантує журналістам повну самостійність.
Трохи про мої плани.
По 100 тисяч доларів отримають від УП доньки Георгія.
Я планую виділити 250 тисяч доларів на стипендії імені Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів. Порядок їх призначення і критерії відбору повідомлю окремо.
Ще 250 тисяч доларів підуть на діяльність навколо премії Георгія Гонгадзе. Мені подобається, як розвивається премія, я безмежно ціную той факт, як багато людей, які не знали в житті Георгія, заново дізнаються про нього завдяки премії. Розчулює і те, як колеги ставляться до цієї нагороди.
Чому через 21 рік я прийняла рішення віддати УП?
Комусь може здатися це дрібницею, але як один із творців і власник УП, я перед собою ставила лише два невеликі завдання: забезпечити гарантовані щомісячні виплати зарплат, без затримок і гідного рівня, і підтримувати популярність і вплив на високому рівні, оскільки УП – це живий пам'ятник Гонгадзе, а тепер ще й Шеремету. Доки УП буде існувати, ніхто не дозволить забути про наших убитих колег.
Із цими завданнями я впоралася. Але їх явно недостатньо для амбіцій сучасного передового медіа.
Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП.
І нехай наразі це виглядає як мрія.
ОЛЕНА ПРИТУЛА
Додано: Чет 27 тра, 2021 20:06
Немає ніяких "наказів диспечера", є ТІЛЬКИ рекомендації. ВСЕ.
Наприклад смоленська катастрофа. Чому Путіну вдалося обманути усіх? Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.
В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав. Тепер удобряє землю ДНР. А до українських диспетчерів ніяких претензій не було.
Тому, підорюю, поки не прилетів винищувач, пілоти посилали диспетчерів ніфіг.
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