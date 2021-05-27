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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7280728172827283
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:08

  Вкладчик1234 написав:Уже все слышали, что Томаш Фиала через Dragon Capital (скорее всего кипрский филиал) купил "Украинскую правду"?

Теперь вопрос: сколько с этой сделки было уплачено налогов? Или "это другое"?


Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:

1) владеет медиаресурсом;
2) вмешивается в политику

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:23

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:35

Касательно нового владельца Украинской правды.

Елена Лукаш задаёт очень болезненный для журналистов УП вопрос: не забыли ли в процессе торга и обогащения про вдову и детей Гонгадзе и их имущественные интересы?

Можем уверенно сказать, что забыли!

То, что ребята сами сообщили о неком договоре между Еленой Притулой (главная в УП) и Томашем Фиалой (кошелек Сороса) - это хорошо.

Нам же интересны детали.

Действительно, Елена Притула на 100% владеет частным предприятием Украинская правда, деятельность которого издание газет

Но..

Есть еще и общественная организация Украинская правда, которой владеют Елена Притула в компании с Севгиль Мусаевой и… Сергеем Лещенко

Какой же документ подписали Притула и Фиала?

Расскажем.

Dragon Capital получил права на компанию Сакура Парк.

Сакура Парк учреждена в апреле месяца этого года https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44157477/
и вид деятельности компании - ландшафтный дизайн.

В то же время, именно на компанию Сакура Парк перед сделкой Притулы-Фиалы было переоформлено интеллектуальные права на владение логотипом Украинская правда

:lol:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:42

Re: Політичні дискусії

Лист читачам

Друзі, шановні читачі, колеги!

26 травня я передала право власності на «Українську правду» Томашу Фіалі. Я знаю його як людину демократичних поглядів і близьких мені цінностей.

Передаю дороге мені видання в хороші руки з твердою вірою в майбутнє. Знаю, що з ним «Українська правда» стане ще потужнішою, швидшою, технологічнішою, зміцниться в статусі безумовного лідера ринку.

Можливо, деякі з вас відчули печаль, розгубленість, здивування, прочитавши цю новину. Я сама мала змішані почуття – страх, невпевненість, смуток, радість, надію – і все це практично одночасно.

Щось схоже відчуваєш перед стрибком з парашутом. І завжди – перед надважливим рішенням у житті.

Що змінюється у виданні? Насправді мало що.

Севгіль Мусаєва залишається головним редактором. І я найближчі два роки продовжу працювати з колективом.

З гордістю зауважу, що ми – одне з небагатьох ЗМІ в Україні, хто може спиратися в своїй роботі на редакційну угоду між редакцією і власником, яка гарантує журналістам повну самостійність.
Трохи про мої плани.

По 100 тисяч доларів отримають від УП доньки Георгія.

Я планую виділити 250 тисяч доларів на стипендії імені Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів. Порядок їх призначення і критерії відбору повідомлю окремо.

Ще 250 тисяч доларів підуть на діяльність навколо премії Георгія Гонгадзе. Мені подобається, як розвивається премія, я безмежно ціную той факт, як багато людей, які не знали в житті Георгія, заново дізнаються про нього завдяки премії. Розчулює і те, як колеги ставляться до цієї нагороди.

Чому через 21 рік я прийняла рішення віддати УП?

Комусь може здатися це дрібницею, але як один із творців і власник УП, я перед собою ставила лише два невеликі завдання: забезпечити гарантовані щомісячні виплати зарплат, без затримок і гідного рівня, і підтримувати популярність і вплив на високому рівні, оскільки УП – це живий пам'ятник Гонгадзе, а тепер ще й Шеремету. Доки УП буде існувати, ніхто не дозволить забути про наших убитих колег.

Із цими завданнями я впоралася. Але їх явно недостатньо для амбіцій сучасного передового медіа.

Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП.

І нехай наразі це виглядає як мрія.

ОЛЕНА ПРИТУЛА
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:06

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Рішення приймають пілоти і ТІЛЬКИ пілоти. Диспетчера можуть тільки рекомендувати

Якщо пілоти не можуть виконати наказ диспечера, вони повинні про це його повідомити і чекати подальших інструкцій, або повідомляють його про подальший план дій, в разі форс-мажора, якщо це можливо зробити.

Немає ніяких "наказів диспечера", є ТІЛЬКИ рекомендації. ВСЕ.
Наприклад смоленська катастрофа. Чому Путіну вдалося обманути усіх? Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.
В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав. Тепер удобряє землю ДНР. А до українських диспетчерів ніяких претензій не було.
Тому, підорюю, поки не прилетів винищувач, пілоти посилали диспетчерів ніфіг.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:51

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже все слышали, что Томаш Фиала через Dragon Capital (скорее всего кипрский филиал) купил "Украинскую правду"?

Теперь вопрос: сколько с этой сделки было уплачено налогов? Или "это другое"?


Налоги платят только трУсы (с) Тут другое интересно - подпадет ли Фиала под президентский закон об олигархах? Формальные критерии (исходя из озвученных Зеркалом недели), вроде, соблюдены:

1) владеет медиаресурсом;
2) вмешивается в политику

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Главное, что ни Пинчук, ни Коломойский, ни Ахметов под этот закон не попадают
Но тебе же, поржать. Честный ты наш
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:45

Ітогі подвєдьом. 2021-05-28

Ітогі подвєдьом. 2021-05-28

1) Политика, крупный бизнес, СМИ: ZN.UA опубликовало детали закона об олигархах
Под определение олигарха в Украине попадают лица, которые одновременно принимают участие в политической жизни страны, имеют значительное влияние на СМИ и контролируют значительную по объему хозяйственную деятельность

Согласно документу, под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным лицами, финансирование или непосредственное руководство партией, контроль над СМИ, которое "распространяет информацию политического характера"

Контролирующие крупный бизнес лица – это конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (2,28 млрд грн, или $84 млн)

Согласно законопроекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины

То ли решат, то ли не решат.
Но учитывая, как совсем недавно СНБО ложило прибор на законы и раздавали санкции налево и направо. То признание кого-то олигархом будет полностью в ручном режиме

2) Закон об олигархах. В ОП назвали фантазией опубликованный в СМИ текст документа
Опубликованное редакцией ZN.UA содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту, который подготовили в Офисе президента. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует Украинская правда

Значит, текст правдивый

3) Беларусь может остановить поставки бензина А-95 в Украину с июня
Белорусская нефтяная компания может в июне остановить поставки бензина А-95 в Украину и создать дефицит. Она занимает 50% рынка А-95 в Украине

Обновлено в 12:01. В отделе продаж "БНК Украина" корреспонденту LIGA.net сообщили, что продажи по долгосрочным договорам не остановлены. При этом остановлены спотовые продажи

Обновлено в 12:45. Топ-менеджер в одной из крупных сетей АЗС подтвердил LIGA.net остановку поставок А-95 по долгосрочным контрактам от БНК

Беларусь ввела санкции против импорта ряда украинских товаров
По данным ведомства, режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларуси.

4) Захват самолета в Минске. Глава Ryanair обвинил во лжи Беларусь и ее диспетчеров – Reuters
Беларуские диспетчеры соврали, что компания Ryanair якобы не отвечала на звонки во время принудительной посадки в Минске самолета, на котором летели беларуский оппозиционер Роман Протасевич и его спутница София Сапега. А власти Беларуси опубликовали ложную расшифровку переговоров экипажа и диспетчеров

Лукашенко вынудил посадить самолёт, чтобы арестовать Протасевича
Всё остальное - гнилые отмазки

ИЧСХ, жалкое повторение операции по вагнеровцам, только сделанное тупо. С тупыми отмазками
Настолько тупыми, что ХАМАС заявил, мол, мы террористы, но не ебанутые

5) Прокуратура хочет конфисковать квартиру нардепа от Батькивщины после расследования "Схем"
Отмечается, что вышеуказанный депутат в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен. Именно такой суммы ему не хватало для покупки имущества, учитывая размер его законных доходов, говорят в прокуратуре

Волынец ещё не понял, с кем имеет дело
Он думал, что будет немного бузит и ему за это ничего не будет
Ан нет, будет
Кудрявый, твой выход :-)

6) В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Украины - СМИ
Сегодня утром, 28 мая, в Египте во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю

Когда умирает глава разведки любой страны при странных обстоятельствах - это всегда подозрительно
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:51

Re: Політичні дискусії

Пропуски, блокпосты, унижения. Добро пожаловать на главный курорт ДНР


"Освобожденный" народ Донбасса вынужден ездить на курорт по спец.пропускам

Это вам не при Украине, когда везде свободно можно было проехать. Это же было "угнетение" народа Донбасса

Только в колючей проволоке, народ Донбассе обрёл "свободу"

Тьфу, блядь. Мерзко
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