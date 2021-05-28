То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.
Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.
Артист...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:36
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