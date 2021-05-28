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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7281728272837284
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:36

  unicdima написав:
стримувач :D

То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.
Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.
Артист...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:48

  detroytred написав:
  unicdima написав:https://www.youtube.com/watch?v=FwwNuX4pyI0&t=1s
стримувач :D

То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.
Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.
Артист...

А зеленим й похвалитись нічим за два роки преЗЕденства та ще й з монобільшістю в парламенті. Два роки – тільки негатив.
  Вкладчик1234 написав:Наконец-то агрессивный белорусский бенз из агрессивной российской нефти перестанет загрязнять чистый украинский воздух :)

Вот ещё бы агрессивный газ не транзитили через украинскую землю - было бы вообще хорошо.

Будьмо!

Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:59

  Schmit написав:Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.

За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:16

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.

За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука? :)

Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?
Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?
Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.
Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.
А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет.
Schmit
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