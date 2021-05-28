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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:36
unicdima написав:
стримувач
То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.
Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.
Артист...
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:48
detroytred написав: unicdima написав:
https://www.youtube.com/watch?v=FwwNuX4pyI0&t=1s
стримувач
То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.
Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.
Артист...
А зеленим й похвалитись нічим за два роки преЗЕденства та ще й з монобільшістю в парламенті. Два роки – тільки негатив.
Вкладчик1234 написав:
Наконец-то агрессивный белорусский бенз из агрессивной российской нефти перестанет загрязнять чистый украинский воздух
Вот ещё бы агрессивный газ не транзитили через украинскую землю - было бы вообще хорошо.
Будьмо!
Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:59
Schmit написав:
Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.
За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука?
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:16
Вкладчик1234 написав: Schmit написав:
Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.
За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука?
Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?
Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?
Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.
Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.
А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 05:21
Schmit написав:
Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?
Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?
Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.
Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.
А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет.
Порошенковцы обвиняют зеленую власть в том, что она слишком рьяно борется со "страной агрессором", забирает трубу у кума Путина и вообще не хочет "торговать на крови" с агрессором. Вот оставили бы президентом Порошенко - он бы наверное и торговлю наладил, и кума бы не обижал, и за транзит газа с агрессором бы добазарился.
Що ж це таке діється?
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