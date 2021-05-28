То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.
Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.
Артист...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:36
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:48
А зеленим й похвалитись нічим за два роки преЗЕденства та ще й з монобільшістю в парламенті. Два роки – тільки негатив.
Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:59
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:16
Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?
Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?
Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.
Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.
А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет.
Додано: Суб 29 тра, 2021 05:21
Порошенковцы обвиняют зеленую власть в том, что она слишком рьяно борется со "страной агрессором", забирает трубу у кума Путина и вообще не хочет "торговать на крови" с агрессором. Вот оставили бы президентом Порошенко - он бы наверное и торговлю наладил, и кума бы не обижал, и за транзит газа с агрессором бы добазарился.
Що ж це таке діється?
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:02
Национализировать трубопровод (после чего он становится металлоломом) это "слишком рьяная борьба" с агрессором? Или с собственной экономикой? Как по мне - то же, что и семенченко-соболевская борьба с "торговлей на крови". Выглядит красиво, а на самом деле глупо. Война с РФ гибридная, то и действовать нужно гибридно, делая все, что выгодно Украине, как бы со стороны это не выглядело.
Напоминаю, дело против кума открыто в начале 2019 папередниками, но остановлено на два года зелеными, что и дало возможность куму с ожпз раскрутится и пролезть в парламент. Просто все надо делать вовремя.
Додано: Суб 29 тра, 2021 13:08
Re: Політичні дискусії
Та ну ладно. Не обобщайте. Что касается посадки, то да, крайнее решение за командиром воздушного судна (КВС). У которого есть свой "минимум",после которого он обязан уйти на второй круг или запасной. А вот эшелоны, изменение курса , то КВС строго выполняет указания диспетчера. Потому что диспетчер владеет всей информацией о воздушном движении, опасных явлениях погоды и тд. Даже если КВС думает, что он знает все, он может не знать в силу того, что у кого-то отказ связи или ещё чего-то, и это в эфире может не звучать, но диспетчер может знать. Кароч,информационное обеспечение - это только о нижнем воздушном пространстве, класса G. А на высоте диспетчер целиком управляет, а КВС выполняет. Что не мешает КВС, конечну, просить что-то своё (смену эшелона, курса). Если диспетчер разрешит. Ну или хитрить: "не могу выполнить ваше указание отвернуть вправо из-за мощной грозовой области наблюдаемой по правому борту".
Ну а команды истребителя выполнять ну просто обязан,не подвергая опасности жизнь пассажиров.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|