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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7281728272837284 Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:36 unicdima написав:

стримувач стримувач

То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.

Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.

Артист... То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.Артист... detroytred

Повідомлень: 24278 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1990 раз. Подякували: 3212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:48 detroytred написав: unicdima написав: https://www.youtube.com/watch?v=FwwNuX4pyI0&t=1s

стримувач https://www.youtube.com/watch?v=FwwNuX4pyI0&t=1sстримувач

То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.

Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.

Артист... То запевняв, що безпеку забезпечує найсильніша армія в Європі, яку він створив.Тепер заспівав, що безпека залежить від труби.Артист...

А зеленим й похвалитись нічим за два роки преЗЕденства та ще й з монобільшістю в парламенті. Два роки – тільки негатив.

Вкладчик1234 написав: Наконец-то агрессивный белорусский бенз из агрессивной российской нефти перестанет загрязнять чистый украинский воздух



Вот ещё бы агрессивный газ не транзитили через украинскую землю - было бы вообще хорошо.



Будьмо! Наконец-то агрессивный белорусский бенз из агрессивной российской нефти перестанет загрязнять чистый украинский воздухВот ещё бы агрессивный газ не транзитили через украинскую землю - было бы вообще хорошо.Будьмо!

Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет. А зеленим й похвалитись нічим за два роки преЗЕденства та ще й з монобільшістю в парламенті. Два роки – тільки негатив.Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет. Schmit

Повідомлень: 2173 З нами з: 08.09.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:59 Schmit написав: Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет. Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.

За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука? За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14621 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7990 раз. Подякували: 3858 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:16 Вкладчик1234 написав: Schmit написав: Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет. Интересно, как там работает трубопровод, с помпой отобранный у мертвечука (который долгие годы принадлежал Транснефти)? Качает воздух на полную, принося миллиарды в бюджет.

За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука? За "чиєї каденції" трубопровод уплыл в руки Медведчука?

Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?

Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?

Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.

Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.

А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет. Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет. Schmit

Повідомлень: 2173 З нами з: 08.09.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 тра, 2021 05:21 Schmit написав: Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?

Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?

Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.

Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.

А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет. Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет.

Порошенковцы обвиняют зеленую власть в том, что она слишком рьяно борется со "страной агрессором", забирает трубу у кума Путина и вообще не хочет "торговать на крови" с агрессором. Вот оставили бы президентом Порошенко - он бы наверное и торговлю наладил, и кума бы не обижал, и за транзит газа с агрессором бы добазарился.

Що ж це таке діється? Порошенковцы обвиняют зеленую власть в том, что она слишком рьяно борется со "страной агрессором", забирает трубу у кума Путина и вообще не хочет "торговать на крови" с агрессором. Вот оставили бы президентом Порошенко - он бы наверное и торговлю наладил, и кума бы не обижал, и за транзит газа с агрессором бы добазарился.Що ж це таке діється? Tegularius Повідомлень: 1517 З нами з: 11.02.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 тра, 2021 11:02 Tegularius написав: Schmit написав: Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?

Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?

Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.

Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.

А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет. Лучше бы трубопровод остался в собственности Транснефти?Или лучше бы его национализировали и порезали на металл?Вот у зеленых сейчас будет шанс пополнить бюджет металлом из трубы.Зато патриотично, а-ля борьба с "торговлей на крови" от семенченко/соболева.А уже совсем скоро и ГТС патриотично "пополнит" бюджет.

Порошенковцы обвиняют зеленую власть в том, что она слишком рьяно борется со "страной агрессором", забирает трубу у кума Путина и вообще не хочет "торговать на крови" с агрессором. Порошенковцы обвиняют зеленую власть в том, что она слишком рьяно борется со "страной агрессором", забирает трубу у кума Путина и вообще не хочет "торговать на крови" с агрессором.

Национализировать трубопровод (после чего он становится металлоломом) это "слишком рьяная борьба" с агрессором? Или с собственной экономикой? Как по мне - то же, что и семенченко-соболевская борьба с "торговлей на крови". Выглядит красиво, а на самом деле глупо. Война с РФ гибридная, то и действовать нужно гибридно, делая все, что выгодно Украине, как бы со стороны это не выглядело.

Tegularius написав: Вот оставили бы президентом Порошенко - он бы наверное и торговлю наладил, и кума бы не обижал, и за транзит газа с агрессором бы добазарился.

Що ж це таке діється? Вот оставили бы президентом Порошенко - он бы наверное и торговлю наладил, и кума бы не обижал, и за транзит газа с агрессором бы добазарился.Що ж це таке діється?

Напоминаю, дело против кума открыто в начале 2019 папередниками, но остановлено на два года зелеными, что и дало возможность куму с ожпз раскрутится и пролезть в парламент. Просто все надо делать вовремя. Национализировать трубопровод (после чего он становится металлоломом) это "слишком рьяная борьба" с агрессором? Или с собственной экономикой? Как по мне - то же, что и семенченко-соболевская борьба с "торговлей на крови". Выглядит красиво, а на самом деле глупо. Война с РФ гибридная, то и действовать нужно гибридно, делая все, что выгодно Украине, как бы со стороны это не выглядело.Напоминаю, дело против кума открыто в начале 2019 папередниками, но остановлено на два года зелеными, что и дало возможность куму с ожпз раскрутится и пролезть в парламент. Просто все надо делать вовремя. Schmit

Повідомлень: 2173 З нами з: 08.09.09 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 тра, 2021 13:08 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.

В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав. Тому що диспетчера рекомендували не сідати, але пілот вирішив сідати. А диспетчера були не в курсі "спецоперації", їх використали в темну.В катастрофі Боїнга українські диспетчери рекомендували піднятись вище. Пілот не послухав.



Та ну ладно. Не обобщайте. Что касается посадки, то да, крайнее решение за командиром воздушного судна (КВС). У которого есть свой "минимум",после которого он обязан уйти на второй круг или запасной. А вот эшелоны, изменение курса , то КВС строго выполняет указания диспетчера. Потому что диспетчер владеет всей информацией о воздушном движении, опасных явлениях погоды и тд. Даже если КВС думает, что он знает все, он может не знать в силу того, что у кого-то отказ связи или ещё чего-то, и это в эфире может не звучать, но диспетчер может знать. Кароч,информационное обеспечение - это только о нижнем воздушном пространстве, класса G. А на высоте диспетчер целиком управляет, а КВС выполняет. Что не мешает КВС, конечну, просить что-то своё (смену эшелона, курса). Если диспетчер разрешит. Ну или хитрить: "не могу выполнить ваше указание отвернуть вправо из-за мощной грозовой области наблюдаемой по правому борту".

Ну а команды истребителя выполнять ну просто обязан,не подвергая опасности жизнь пассажиров. Та ну ладно. Не обобщайте. Что касается посадки, то да, крайнее решение за командиром воздушного судна (КВС). У которого есть свой "минимум",после которого он обязан уйти на второй круг или запасной. А вот эшелоны, изменение курса , то КВС строго выполняет указания диспетчера. Потому что диспетчер владеет всей информацией о воздушном движении, опасных явлениях погоды и тд. Даже если КВС думает, что он знает все, он может не знать в силу того, что у кого-то отказ связи или ещё чего-то, и это в эфире может не звучать, но диспетчер может знать. Кароч,информационное обеспечение - это только о нижнем воздушном пространстве, класса G. А на высоте диспетчер целиком управляет, а КВС выполняет. Что не мешает КВС, конечну, просить что-то своё (смену эшелона, курса). Если диспетчер разрешит. Ну или хитрить: "не могу выполнить ваше указание отвернуть вправо из-за мощной грозовой области наблюдаемой по правому борту".Ну а команды истребителя выполнять ну просто обязан,не подвергая опасности жизнь пассажиров. Hotab

Повідомлень: 3867 З нами з: 15.02.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7281728272837284 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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