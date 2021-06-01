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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7285728672877288
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 06:57


Ось вони, здобутки зелених.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:32

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Назовите, в чем "пророссийскость" Зеленского

Дубинский, Татаров, Ермак, Портнов, Венедиктова - ребята явно не за Украину топят. Что там в СБУ и контрразведке творится - боюсь даже представить. Но это проблема всех президентов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:00

Голосовалка на сайте Гармаша - участника ТКГ

Результат на данный момент:

Как Вы оцениваете 2-летие президентства В. Зеленского?
негативно 1023 (57%)
делает, что может, но хотелось бы большего 489 (27%)
позитивно 169 (9%)
трудно сказать 100 (6%)
avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:21

  avax написав:Голосовалка на сайте Гармаша - участника ТКГ

Результат на данный момент:

Как Вы оцениваете 2-летие президентства В. Зеленского?
негативно 1023 (57%)
делает, что может, но хотелось бы большего 489 (27%)
позитивно 169 (9%)
трудно сказать 100 (6%)

Одной картинкой:
https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/ze ... 7915b2.jpg
Из статьи:
https://ua24ua.net/zelenskiy-za-dva-god ... tvennikov/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:31

  Kudrjavuy написав:
  avax написав:Голосовалка на сайте Гармаша - участника ТКГ
Результат на данный момент:
Как Вы оцениваете 2-летие президентства В. Зеленского?
негативно 1023 (57%)
делает, что может, но хотелось бы большего 489 (27%)
позитивно 169 (9%)
трудно сказать 100 (6%)

Одной картинкой:
https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/ze ... 7915b2.jpg
Из статьи:
https://ua24ua.net/zelenskiy-za-dva-god ... tvennikov/

Типичный желтый мусорный сайт.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:43

  Starikan написав:Типичный желтый мусорный сайт.

На 100% согласен.
Но, как раз в дерьме и случаются "изюминки". :lol:
- Это зависит от пользователя - чем он "кормится".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:33

Re: Політичні дискусії

Тю, а де пости про Чаплигу? ))
Про цього медведчуковського алкача і дружбана Мураєва тут теж не можна писати? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:26

Дебіли бл….

Ситуацію прокоментувала також журналістка Алла Хаятова:

– Казкові довбні

Фотографією українського прикордонника авторства Serhiy Hudak нєкій нікалай валуєв привітав запорєбрікових. Геніально, явважаю.
http://uzhgorod.in/na-rosiyi-svitlynu-u ... -fotofakt/
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:51

  detroytred написав:Дебіли бл….

Ситуацію прокоментувала також журналістка Алла Хаятова:

– Казкові довбні

Фотографією українського прикордонника авторства Serhiy Hudak нєкій нікалай валуєв привітав запорєбрікових. Геніально, явважаю.
http://uzhgorod.in/na-rosiyi-svitlynu-u ... -fotofakt/

А что тебе не нравится ?
Что поздравил Валуев ?
Или что поздравил такой фоткой ?

Это же ты - адепт русского мира.
Так вот он - русский мир. Тупой и беспощадный, где даже фотки подобрать не в состоянии

Или ты видишь, только явные проёбы русского мира ? И потому возмущаешься
А в целом, ты за эфимерный русский мир розовых пони ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:06

  Hotab написав:
  Тракторист написав:соглашениями...

полезную информацию можете почерпнуть в этом посте viewtopic.php?p=5236171#p5236171

Нет там ответа.
Для "имеют право посадить" должны быть причины. Их не было. Принуждение при помощи истребителя - это вообще вне всяких берегов.
Ну и соответственно если Беларусь трактует ваше "соглашениями" на свой манер, то получает авиационную изоляцию. Непонятно ,что вас возмущает и удивляет тогда.

меня давно уже ничто не удивляет, но жить в мире двойных стандартов просто противно...

кстати ещё не известно кто больше потеряет от "авиационной изоляции"...

и прежде чем "западу" учить нас жить ему стоит самому многому поучиться...
Тракторист
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