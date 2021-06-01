Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
avax написав:Голосовалка на сайте Гармаша - участника ТКГ Результат на данный момент: Как Вы оцениваете 2-летие президентства В. Зеленского? негативно 1023 (57%) делает, что может, но хотелось бы большего 489 (27%) позитивно 169 (9%) трудно сказать 100 (6%)
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Нет там ответа. Для "имеют право посадить" должны быть причины. Их не было. Принуждение при помощи истребителя - это вообще вне всяких берегов. Ну и соответственно если Беларусь трактует ваше "соглашениями" на свой манер, то получает авиационную изоляцию. Непонятно ,что вас возмущает и удивляет тогда.
меня давно уже ничто не удивляет, но жить в мире двойных стандартов просто противно...
кстати ещё не известно кто больше потеряет от "авиационной изоляции"...
и прежде чем "западу" учить нас жить ему стоит самому многому поучиться...