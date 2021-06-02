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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7287728872897290
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:58

  Вкладчик1234 написав:
Главный переговорщик Кремля по Донбассу Дмитрий Козак решил потроллить Киев и сказал, что вместе с Медведчуком под суд, по логике украинской власти, должны пойти и украинские олигархи, которые закупают у России продукцию, так как за счёт полученных от них денег Москва помогает «ЛДНР».

"Само государство Украина платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - все оплачивают продукцию, которая производится в России", - сказал Козак.

По его словам, за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы, а также оказывает помощь Донбассу.

"Мы открыто говорим - за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу", - заявил замглавы администрации президента РФ.

"Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", - сказал Козак.

Отметим, что импорт из России ведут и крупные госкомпании. Например, Центрэнерго и Энергоатом. А украинская армия ездит на дизеле, закупаемом через посредников у Роснефти.

И это общеизвестные факты. Также как и то, что сериалы производства Квартала 95 показываются в России.

Но на политику украинской власти это никак не сказывалось при Порошенко. Не сказывается и сейчас.

суть верная - медведчук, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук и т.д. (полный список ежегодно публикуется журналом Форбс) мерзавцы одного порпядка и их место на скамье подсудимых..
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:14

  yanyura написав:Hotab
Теоретически Тракторист прав:
...
DW поговорила с немецким экспертом в области авиационного права профессором Эльмаром Гимуллой (Elmar Giemulla).

DW: Может ли государство вынудить к посадке гражданский самолет иностранной авиакомпании? Насколько это допустимо с точки зрения международного воздушного права?

Эльмар Гимулла: Беларусь является государством-участником Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года, действующая с 1947 года, участниками которой в настоящее время являются 193 государства. - Ред.) с 1993 года.

Согласно статье 5, договаривающиеся государства соглашаются, что все воздушные суда, не занятые в регулярных международных воздушных сообщениях, имеют право на беспосадочные перелеты через их территорию. Однако в статье 5 есть оговорка, предусматривающая, что любое государство-участник оставляет за собой право требовать совершения посадки. Именно на нее, по всей видимости, и будет ссылаться Беларусь, тем более, что в положении не указаны конкретные условия для реализации этой оговорки.
...

https://www.dw.com/ru/jekspert-minsku-p ... a-57646814

Но практически
Но, разумеется, эта оговорка не дает карт-бланш для произвола, а должна соответствовать духу соглашения.

(там же).

По поводу
"разрешении по запросу экипажа"

24-го я написал
Главный нюанс в том, действительно ли пилот самостоятельно отказался лететь в Вильнюс и запросил Минск, как аэродром для экстренной посадки, как об этом пишут белорусские власти.

Політичні дискусії

Как видно из опубликованной официальным беларусским органом (Департамент по Авиации Минтранспорта Беларуси)
Выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж-диспетчер за 23.05.2021 г, рейс RYR1TZ РДЦ Запад

http://caa.gov.by/ru/news-ru/view/1-203/
(Політичні дискусії)

ничего подобного не было. Пилот не отказывался продолжать лететь в Вильнюс и не просил для экстренной посадки именно аэродром Минска. Т.ч. вот это
С учетом решения, самостоятельно принятого экипажем, от органов управления воздушным движением Республики Беларусь ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь.

явная ложь.

Даже (оказывается и в России есть порядочные люди!)
экс-начальник Главного штаба Войск противовоздушной обороны заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

в интервью «Газете.Ru» критикует и действия властей Беларуси, и действия командира самолета Ryanair. Кто захочет, прочтет это его интервью (но только через VPN) тут - https://www.gazeta.ru/army/2021/05/24/13605506.shtml


Попытался понять по приведенным ссылкам с вашу точку зрения. Не удалось.

Правильно ли я понял, что после получения сообщения о минировании пилот хотел осуществить посадку в Вильнюсе, но его принудили сесть на в минском аэропорту ? Какой фрагмент переговоров говорит о том, что решение садиться в Минске не есть самостоятельное решение пилота ?

Что касается мнения Мальцева. Вполне вероятно это порядочный человек. Только его комментарии оставили вопросы. МиГ принудил пилота к решению осуществить посадку на территории РБ ? Тут бы сравнить даты, когда он делал свои выводы и когда была опубликована стенограмма переговоров. И был ли он с ней знаком ? Кроме того появлялась информация, что МиГ подлетел к борту в качестве сопровождения после разворота борта на Минск.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:26

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:суть всё равно остаётся неизменной - любая страна имеет право посадить любой самолёт пролетающий над её территорией

Вы счас включаете дурака. Полицейский имеет право стрелять в людей? Да, ему дано такое право. Но в определенных случаях. И потом приводится разбирательство, правомерно ли.
  Тракторист написав:Белосуссия действовала в рамках международного законодательства...
Это очевидно для вас, но это не так. И это скоро докажет расследование.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:37

tumos
Попытался понять по приведенным ссылкам с вашу точку зрения. Не удалось.

Моя точка зрения выделена красным:
Пилот не отказывался продолжать лететь в Вильнюс и не просил для экстренной посадки именно аэродром Минска. Т.ч. вот это
С учетом решения, самостоятельно принятого экипажем, от органов управления воздушным движением Республики Беларусь ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь.

явная ложь.


Какой фрагмент переговоров говорит о том, что решение садиться в Минске не есть самостоятельное решение пилота ?

Эти фрагменты:
...
ATC: 09:31:42: RYR 1TZ for security reason we recommend you to land at UMMS.

Pilot: Ok...that..it..understood give us alternate please.
...
Pilot: Could you give us frequency for (unreadable) company so that we would be able to (unreadable).

ATC: RYR 1TZ say again what frequency do you need.

Pilot: We just need to quawk with the operation of the company, if there any frequency for that (unreadable).

ATC. Do you need RYR operation frequency?

Pilot: That is correct 1TZ.
...
Pilot: Can you say again the IATA code of the airport that authorities recommended us to divert to?

ATC: RYR 1TZ roger, standby please.

Pilot: OK, I give you (unreadable) can you say again IATA code of the airport that authorities have recommended us to divert to?
...
Pilot: 09:41:58: RYR 1TZ Again, this recommendation to divert to Minsk where did it come from?Where did it come from?Company? Did it come from departure airport authorities or arrival airport authorities?

ATC: RYR 1TZ this is our recommendations.

Pilot: can you say again?

ATC: RYR 1TZ this is our recommendations.

Pilot : unreadable.

Pilot:Did you say that your recommendation?

ATC: RYR 1TZ , Charlie-Charlie.

Как видите, пилот просил альтернативу посадки в Минске, просил связаться с руководством своей авиакомпании (для принятия окончательного решения, но связаться не удалось), он несколько раз запрашивал диспетчеров, чья рекомендация сажать самолет в Минске и получал один и тот же ответ - "Это наша рекомендация". В отсутствие альтернативы и связи с Райнаром пилот и согласился с рекомендациями диспетчеров.

Если что, https://translate.google.com/?hl=ru или https://www.bing.com/translator в помощь.

По поводу истребителя я писал в Політичні дискусії
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:34

Re: Політичні дискусії

Шарій заявляє, що Україна заарештувала його нерухомість і рахунки
Під арештом опинилося майно в Європі, Росії та Канаді.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/shariy-zay ... 41197.html
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