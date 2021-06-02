(Політичні дискусії)

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Главный переговорщик Кремля по Донбассу Дмитрий Козак решил потроллить Киев и сказал, что вместе с Медведчуком под суд, по логике украинской власти, должны пойти и украинские олигархи, которые закупают у России продукцию, так как за счёт полученных от них денег Москва помогает «ЛДНР».
"Само государство Украина платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - все оплачивают продукцию, которая производится в России", - сказал Козак.
По его словам, за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы, а также оказывает помощь Донбассу.
"Мы открыто говорим - за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу", - заявил замглавы администрации президента РФ.
"Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", - сказал Козак.
Отметим, что импорт из России ведут и крупные госкомпании. Например, Центрэнерго и Энергоатом. А украинская армия ездит на дизеле, закупаемом через посредников у Роснефти.
И это общеизвестные факты. Также как и то, что сериалы производства Квартала 95 показываются в России.
Но на политику украинской власти это никак не сказывалось при Порошенко. Не сказывается и сейчас.
суть верная - медведчук, порошенко, фирташ, коломойский, пинчук и т.д. (полный список ежегодно публикуется журналом Форбс) мерзавцы одного порпядка и их место на скамье подсудимых..
... DW поговорила с немецким экспертом в области авиационного права профессором Эльмаром Гимуллой (Elmar Giemulla).
DW: Может ли государство вынудить к посадке гражданский самолет иностранной авиакомпании? Насколько это допустимо с точки зрения международного воздушного права?
Эльмар Гимулла: Беларусь является государством-участником Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года, действующая с 1947 года, участниками которой в настоящее время являются 193 государства. - Ред.) с 1993 года.
Согласно статье 5, договаривающиеся государства соглашаются, что все воздушные суда, не занятые в регулярных международных воздушных сообщениях, имеют право на беспосадочные перелеты через их территорию. Однако в статье 5 есть оговорка, предусматривающая, что любое государство-участник оставляет за собой право требовать совершения посадки. Именно на нее, по всей видимости, и будет ссылаться Беларусь, тем более, что в положении не указаны конкретные условия для реализации этой оговорки. ...
Попытался понять по приведенным ссылкам с вашу точку зрения. Не удалось.
Правильно ли я понял, что после получения сообщения о минировании пилот хотел осуществить посадку в Вильнюсе, но его принудили сесть на в минском аэропорту ? Какой фрагмент переговоров говорит о том, что решение садиться в Минске не есть самостоятельное решение пилота ?
Что касается мнения Мальцева. Вполне вероятно это порядочный человек. Только его комментарии оставили вопросы. МиГ принудил пилота к решению осуществить посадку на территории РБ ? Тут бы сравнить даты, когда он делал свои выводы и когда была опубликована стенограмма переговоров. И был ли он с ней знаком ? Кроме того появлялась информация, что МиГ подлетел к борту в качестве сопровождения после разворота борта на Минск.
Попытался понять по приведенным ссылкам с вашу точку зрения. Не удалось.
Моя точка зрения выделена красным:
Пилот не отказывался продолжать лететь в Вильнюс и не просил для экстренной посадки именно аэродром Минска. Т.ч. вот это
С учетом решения, самостоятельно принятого экипажем, от органов управления воздушным движением Республики Беларусь ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь.
явная ложь.
Какой фрагмент переговоров говорит о том, что решение садиться в Минске не есть самостоятельное решение пилота ?
Эти фрагменты:
... ATC: 09:31:42: RYR 1TZ for security reason we recommend you to land at UMMS.
Pilot: Ok...that..it..understood give us alternate please. ... Pilot: Could you give us frequency for (unreadable) company so that we would be able to (unreadable).
ATC: RYR 1TZ say again what frequency do you need.
Pilot: We just need to quawk with the operation of the company, if there any frequency for that (unreadable).
ATC. Do you need RYR operation frequency?
Pilot: That is correct 1TZ. ... Pilot: Can you say again the IATA code of the airport that authorities recommended us to divert to?
ATC: RYR 1TZ roger, standby please.
Pilot: OK, I give you (unreadable) can you say again IATA code of the airport that authorities have recommended us to divert to? ... Pilot: 09:41:58: RYR 1TZ Again, this recommendation to divert to Minsk where did it come from?Where did it come from?Company? Did it come from departure airport authorities or arrival airport authorities?
ATC: RYR 1TZ this is our recommendations.
Pilot: can you say again?
ATC: RYR 1TZ this is our recommendations.
Pilot : unreadable.
Pilot:Did you say that your recommendation?
ATC: RYR 1TZ , Charlie-Charlie.
Как видите, пилот просил альтернативу посадки в Минске, просил связаться с руководством своей авиакомпании (для принятия окончательного решения, но связаться не удалось), он несколько раз запрашивал диспетчеров, чья рекомендация сажать самолет в Минске и получал один и тот же ответ - "Это наша рекомендация". В отсутствие альтернативы и связи с Райнаром пилот и согласился с рекомендациями диспетчеров.