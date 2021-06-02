(Політичні дискусії)

Главный переговорщик Кремля по Донбассу Дмитрий Козак решил потроллить Киев и сказал, что вместе с Медведчуком под суд, по логике украинской власти, должны пойти и украинские олигархи, которые закупают у России продукцию, так как за счёт полученных от них денег Москва помогает «ЛДНР».



"Само государство Украина платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - все оплачивают продукцию, которая производится в России", - сказал Козак.



По его словам, за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы, а также оказывает помощь Донбассу.



"Мы открыто говорим - за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу", - заявил замглавы администрации президента РФ.



"Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги", - сказал Козак.



Отметим, что импорт из России ведут и крупные госкомпании. Например, Центрэнерго и Энергоатом. А украинская армия ездит на дизеле, закупаемом через посредников у Роснефти.



И это общеизвестные факты. Также как и то, что сериалы производства Квартала 95 показываются в России.



Но на политику украинской власти это никак не сказывалось при Порошенко. Не сказывается и сейчас.

