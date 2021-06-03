Додано: Чет 03 чер, 2021 18:45

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине

Он уточнил, что правки предусматривают запрет на рекламу табака и алкоголя во всех видах медиа

Как отмечается, накануне состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета, члены которого единогласно избрали Милованова его новым председателем

СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях правосудия переходного периода и внести их на рассмотрение Верховной Рады

Советник руководителя ОП согласился с тем, что в Украине есть весьма неплохие высшие учебные заведения, но, по его мнению, все они интегрированы в традиционные системы преподавания и в традиционные системы организации учебно-исследовательского процесса

Депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №4184, обязывающий компании-нерезидентов оплачивать НДС на онлайн-услуги в Украине, говорится на сайте Верховной Рады

Ітогі подвєдьом. 2021-06-03Да ладно. Трындёж чистой водыНи Коломойский, ни Ахметов, не подпадут под действие закона, потому что олигархом будет признавать СНБО.А СНБО уже превратился в бешеный принтер "санкций"Этот закон - это цензура. Убрать неугодных из медиа-рынка и повесить ярлык "олигарха"Почти, как на этом форуме - навесить ярлыков и призвать забанить оппонентов, даМедиа пытаются лишить финансирования, под предлогом заботы о здоровье украинцев.Бляха-муха, так бы заботились об украинцах в ситуации с Covid-19.Поэтому, это очередной этап цензуры и выдавливания СМИ, которые хоть как-то выражают своё мнение.Пытаются СМИ подшерстить, чтобы только правильная подача информация и, боже збав, никакой критики БубочкиУ нас строят РФ 2.0. В РФ также начиналось с НТВЭто полный пиздец. В воюющей стране назначать Милованушку в стратегически важное оборонное гос.предприятиеЕсли территории оккупированы, что и как они там собрались вводить ?Или уже подготовились к капитуляции - деньги в ОРДЛО из Украины, руководство в ОРДЛО из РФТа действительно. Студенты КНУ им. Шевченко или Киево-Могилянки уже очень независимы и имеют своё мнение.Так они хотят подготовить покорных и подобостранных, которые будут лично обязаны Бубочке. Потратив на это более 7 ярдов гривен бюджетных денег и отхватив ВДНХСобственно, это и есть кадровая политика Бубочки - назначать угодных или тех, кто красиво рассказывает, как скоро в Украине построят Нью ВасюкиЯ об этом неоднократно писал с примерами.Блядь, потратьте эти 7 ярдов на закупку нового ракетного вооружения для ВСУНет, очередной мегараспил. Пацаны вошли во вкус на Великом крадівницьтвіДолбоёбыPS. Сейчас сильно занят. Некогда подбирать формулировки выражений, поэтому за матюки - выбачаюсь