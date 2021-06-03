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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7289729072917292
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:36

  unicdima написав:Вчора спілкувався з дівчиною яка втекла з Мінська, там жах, найбільш схоже з подіями в Венесуелі.

Не говорила, что ей 15 лет расстрелов грозят?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:46

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:49

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:Вчора спілкувався з дівчиною яка втекла з Мінська, там жах, найбільш схоже з подіями в Венесуелі.

Не говорила, что ей 15 лет расстрелов грозят?

Не сомневается, что посадили бы, парень который в суде ручку в горло воткнул ее знакомый.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:35

  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:Дуже просто. Літак вилетів з України і пасажири формально знаходились в Україні. Ніяких проблем немає.

Самолёт был Белавиа.
Чья территория? :)

Територія України.
Не важливо чий літак. Важливо звідки і куди він летить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:45

Ітогі подвєдьом. 2021-06-03

Ітогі подвєдьом. 2021-06-03

1) Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах: кого к ним отнесут и как будут бороться
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине

Да ладно. Трындёж чистой воды
Ни Коломойский, ни Ахметов, не подпадут под действие закона, потому что олигархом будет признавать СНБО.
А СНБО уже превратился в бешеный принтер "санкций"

Этот закон - это цензура. Убрать неугодных из медиа-рынка и повесить ярлык "олигарха"
Почти, как на этом форуме - навесить ярлыков и призвать забанить оппонентов, да unicdima ?

2) НСЖУ: дополнительные запреты на рекламу нельзя вводить без консультаций с медиаотраслью
Он уточнил, что правки предусматривают запрет на рекламу табака и алкоголя во всех видах медиа

Медиа пытаются лишить финансирования, под предлогом заботы о здоровье украинцев.
Бляха-муха, так бы заботились об украинцах в ситуации с Covid-19.

Поэтому, это очередной этап цензуры и выдавливания СМИ, которые хоть как-то выражают своё мнение.
Пытаются СМИ подшерстить, чтобы только правильная подача информация и, боже збав, никакой критики Бубочки

У нас строят РФ 2.0. В РФ также начиналось с НТВ

3) Назвавший себя "дебилом" экс-министр экономики возглавил набсовет "Укроборонпрома"
Как отмечается, накануне состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета, члены которого единогласно избрали Милованова его новым председателем

Это полный пиздец. В воюющей стране назначать Милованушку в стратегически важное оборонное гос.предприятие

4) Зеленский ввел в действие решение СНБО о мирном урегулировании на Донбассе: что в нем
СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях правосудия переходного периода и внести их на рассмотрение Верховной Рады

Если территории оккупированы, что и как они там собрались вводить ?

Или уже подготовились к капитуляции - деньги в ОРДЛО из Украины, руководство в ОРДЛО из РФ

5) У Зеленского объяснили цель создания президентского университета
Советник руководителя ОП согласился с тем, что в Украине есть весьма неплохие высшие учебные заведения, но, по его мнению, все они интегрированы в традиционные системы преподавания и в традиционные системы организации учебно-исследовательского процесса

Та действительно. Студенты КНУ им. Шевченко или Киево-Могилянки уже очень независимы и имеют своё мнение.

Так они хотят подготовить покорных и подобостранных, которые будут лично обязаны Бубочке. Потратив на это более 7 ярдов гривен бюджетных денег и отхватив ВДНХ

Собственно, это и есть кадровая политика Бубочки - назначать угодных или тех, кто красиво рассказывает, как скоро в Украине построят Нью Васюки
Я об этом неоднократно писал с примерами.

Блядь, потратьте эти 7 ярдов на закупку нового ракетного вооружения для ВСУ
Нет, очередной мегараспил. Пацаны вошли во вкус на Великом крадівницьтві

6) Украина вводит "налог на Google": Верховная Рада приняла закон
Депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №4184, обязывающий компании-нерезидентов оплачивать НДС на онлайн-услуги в Украине, говорится на сайте Верховной Рады

Долбоёбы

PS. Сейчас сильно занят. Некогда подбирать формулировки выражений, поэтому за матюки - выбачаюсь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:51

Re: Політичні дискусії

Мой сын прошел подготовку в России. Мать ДНРовца рассказала правду


Такая вот "гражданская война"
pesikot
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  #<1 ... 7289729072917292
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