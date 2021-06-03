Не говорила, что ей 15 лет расстрелов грозят?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:36
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:49
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:35
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:45
Ітогі подвєдьом. 2021-06-03
Ітогі подвєдьом. 2021-06-03
1)
Да ладно. Трындёж чистой воды
Ни Коломойский, ни Ахметов, не подпадут под действие закона, потому что олигархом будет признавать СНБО.
А СНБО уже превратился в бешеный принтер "санкций"
Этот закон - это цензура. Убрать неугодных из медиа-рынка и повесить ярлык "олигарха"
Почти, как на этом форуме - навесить ярлыков и призвать забанить оппонентов, да unicdima ?
2)
Медиа пытаются лишить финансирования, под предлогом заботы о здоровье украинцев.
Бляха-муха, так бы заботились об украинцах в ситуации с Covid-19.
Поэтому, это очередной этап цензуры и выдавливания СМИ, которые хоть как-то выражают своё мнение.
Пытаются СМИ подшерстить, чтобы только правильная подача информация и, боже збав, никакой критики Бубочки
У нас строят РФ 2.0. В РФ также начиналось с НТВ
3)
Это полный пиздец. В воюющей стране назначать Милованушку в стратегически важное оборонное гос.предприятие
4)
Если территории оккупированы, что и как они там собрались вводить ?
Или уже подготовились к капитуляции - деньги в ОРДЛО из Украины, руководство в ОРДЛО из РФ
5)
Та действительно. Студенты КНУ им. Шевченко или Киево-Могилянки уже очень независимы и имеют своё мнение.
Так они хотят подготовить покорных и подобостранных, которые будут лично обязаны Бубочке. Потратив на это более 7 ярдов гривен бюджетных денег и отхватив ВДНХ
Собственно, это и есть кадровая политика Бубочки - назначать угодных или тех, кто красиво рассказывает, как скоро в Украине построят Нью Васюки
Я об этом неоднократно писал с примерами.
Блядь, потратьте эти 7 ярдов на закупку нового ракетного вооружения для ВСУ
Нет, очередной мегараспил. Пацаны вошли во вкус на Великом крадівницьтві
6)
Долбоёбы
PS. Сейчас сильно занят. Некогда подбирать формулировки выражений, поэтому за матюки - выбачаюсь
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:51
Re: Політичні дискусії
Такая вот "гражданская война"
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:53
кто ж виноват, что местные недальновидные нацики разрывают все отношения с соседними государствами, потому что мы теперь дружим с западом, только с западом, и ни с кем кроме запада. Так с каких это пор РФ чем-то обязана Украине. Я б на их месте тоже всячески уходил бы от таких "надежных" партнеров, крайне зависимых от "политической конъюнктуры", Странные люди.
А вся эта борьба с "самопровозлашенным президентом и тираном Лукашенкой" - это вообще лютый треш. Какое вам/им дело до Лукашенка - они сами как-нибудь разберутся. Кто зимой во время пиковых нагрузок недостающую электроэнергию поставлял как не агрессоры (
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