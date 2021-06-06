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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7298729973007301
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:54

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:за минулого величезні території з мільйонами населення.

Вы же можете подтвердить свои эти слова двумя фото: неподконтрольные территории на момент инаугурации и на момент прихода Зеленого??
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:17

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit"[quote="5240001:tumos написав:Страна банкрот. Нечем финансировать.

Еще всего-то два года назад денег хватало на реформы, преображение армии, ракетные разработки, успешное выполнение гособоронзаказов...
А тут два года свинарчуки "вже не крадуть" и "страна баркрот"?.
"Ой, а кто это сделал?"

Є така річ, як вичерпання ресурсів росту.

Не в цьому випадку, адже різкого росту (як у 2004-2008) не було, щоб можна було говорити про якесь вичерпання ресурсів. Просто держава не на автоматі працює і потрібні вчасні дії та рішення, а проста бездіяльність може коштувати країні мільярди. Некомпетентність у всьому веде країну у дупу.

  detroytred написав:До того ж, якщо б все було так гарно (грошей досить на реформи і т.д.), то не було б такого копняка той владі старих політесів на грунті невдоволенням темпів та якістю отих самих рехформ.

Так, були суттєві проблеми, але все пізнається в порівнянні і виявилось, що ті проблеми були просто квіточками. "Хуже" таки стало у всьому.
А "копняк", - самі знаєте, чому відбувся. Традиційні постмайданні завищені очікування, "зубожиння", "піввареника", маніпулятори бігуси... зробили свою справу з легковірним і туповатим нарідом.[/quote]
___________________________

Як це не було великого росту?
Після падіння в наслідок різких змін (пуста казна, звр на мізерні, революція, війна, втрата територій, підприємств, порушення виробничих ланцюгів, розрив з ринками рашки, перехід від непотреби в армії за мирних часів до необхідності при нападі ворога) на цій низькій базі був самий що не є добрячий ріст.
ПАП його і забезпечив. Молодець. Мінімум зробив.
На цьому й вичерпався ріст. Ресурси для росту в такому форматі.

Для подальшого росту стали необхідні дійсно глибокі кореневі зміни, реформи в підходах у владі, в судовій і т.д.

Це як підвищення цін в Нафтогазі. Штукатурка. Ресурс такої зміни))) вичерпався і що? Знов не хватає грошей...


А нарід він такий, як є. Обиватель. Пиво, футбол-бейсбол. Можна і треба працювати з таким, як є, а не чекати поки зміниться.
Навіть по пустелі нарід не сам пішов і ходив. Його, як треба, і куди треба, "водили" можновладці.
Тому що мали мету. Мету.

Яка мета в наших?
По мінімуму...

Можна було б подякувати Порошенку за цей мінімум. Але ж ціна!!!
При такій платні за такий мінімум ... він і отримав копняка.
Бігуси не є причиною невдячності народа або поразки Порошенка.
Тому що фактор бігусів Порошенко міг би обійти.
Тільки для цього йому самому не треба було "топити" соратників.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:34

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:А вот Кривонос - настоящий воин, за что его и выгнали. Потому что, сейчас время Хомчаков и Зеленских с Ермаками

Я так і не почув які битви виграв цей воєн?
Де знищені колони з ж/с, технікою та боєприпасами, так як знищувалися колони ЗСУ?
Де знищені ешелони з пальним та боєприпасами з Росії?


Ти краще спробуй пригадати хоч одну непровалену спецоперацію твоїм зеленим керівництвом.

Умом расию не понять))

От навіщо на аеродромі ломитися на територію через ворота та ще й колонами?!

Як там було насправді...
Хоча такий варіант цілком можливий - якщо домовилися з кимось з командування, воно запевнило, що спротиву не буде, а нижчі чини самостійно приняли інше рішення або й зовсім не були "оповіщені" про здачу.

Тому й вкотре підкреслюю: навіть, якщо командири частин були "оброблені" або вагалися взяти на себе відповідальність замість Турчинова, то ящик горілки в гуртожиток лейтехам в війсьовій частині в Криму і був би опір зеленим чловічкам по повній...
А там вже й цілком ймовірним був би відкат пуйла. Бо шевронів нема не просто так. І про вибори референдуми важко співати, коли військові частини воюють.
І не було б Донбасу.

В ЗакВо, до речі, забухавшие лейтенанты не одну військову частину не дали обеззброїти. Це був біч для командирів частин)), які набивали кишені.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:54

США неоднократно отказывали суду в Гааге в получении спутниковых снимков по MH17, выполнить этот запрос больше не представляется возможным - судья - РИА

https://t.me/markettwits/141452
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:11

Вкладчик1234 , так себе вбросик. Гнилой как все, что вы носите сюда.

Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.

Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме.

“Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился”, - сообщил сегодня судья, ведущий заседание


https://www.bbc.com/russian/features-52966629
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