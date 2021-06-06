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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7298729973007301 Додано: Пон 07 чер, 2021 13:54 Re: Політичні дискусії unicdima написав: за минулого величезні території з мільйонами населення. за минулого величезні території з мільйонами населення.

Вы же можете подтвердить свои эти слова двумя фото: неподконтрольные территории на момент инаугурации и на момент прихода Зеленого?? Вы же можете подтвердить свои эти слова двумя фото: неподконтрольные территории на момент инаугурации и на момент прихода Зеленого?? Hotab

Повідомлень: 3927 З нами з: 15.02.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 чер, 2021 14:17 Schmit написав: detroytred написав: Schmit"[quote="5240001:tumos написав: Страна банкрот. Нечем финансировать. Страна банкрот. Нечем финансировать.

Еще всего-то два года назад денег хватало на реформы, преображение армии, ракетные разработки, успешное выполнение гособоронзаказов...

А тут два года свинарчуки "вже не крадуть" и "страна баркрот"?.

"Ой, а кто это сделал?" Еще всего-то два года назад денег хватало на реформы, преображение армии, ракетные разработки, успешное выполнение гособоронзаказов...А тут два года свинарчуки "вже не крадуть" и "страна баркрот"?."Ой, а кто это сделал?"

Є така річ, як вичерпання ресурсів росту.

Є така річ, як вичерпання ресурсів росту.

Не в цьому випадку, адже різкого росту (як у 2004-2008) не було, щоб можна було говорити про якесь вичерпання ресурсів. Просто держава не на автоматі працює і потрібні вчасні дії та рішення, а проста бездіяльність може коштувати країні мільярди. Некомпетентність у всьому веде країну у дупу.



detroytred написав: До того ж, якщо б все було так гарно (грошей досить на реформи і т.д.), то не було б такого копняка той владі старих політесів на грунті невдоволенням темпів та якістю отих самих рехформ.

До того ж, якщо б все було так гарно (грошей досить на реформи і т.д.), то не було б такого копняка той владі старих політесів на грунті невдоволенням темпів та якістю отих самих рехформ.

Так, були суттєві проблеми, але все пізнається в порівнянні і виявилось, що ті проблеми були просто квіточками. "Хуже" таки стало у всьому.

А "копняк", - самі знаєте, чому відбувся. Традиційні постмайданні завищені очікування, "зубожиння", "піввареника", маніпулятори бігуси... зробили свою справу з легковірним і туповатим нарідом.[/quote]

___________________________



Як це не було великого росту?

Після падіння в наслідок різких змін (пуста казна, звр на мізерні, революція, війна, втрата територій, підприємств, порушення виробничих ланцюгів, розрив з ринками рашки, перехід від непотреби в армії за мирних часів до необхідності при нападі ворога) на цій низькій базі був самий що не є добрячий ріст.

ПАП його і забезпечив. Молодець. Мінімум зробив.

На цьому й вичерпався ріст. Ресурси для росту в такому форматі.



Для подальшого росту стали необхідні дійсно глибокі кореневі зміни, реформи в підходах у владі, в судовій і т.д.



Це як підвищення цін в Нафтогазі. Штукатурка. Ресурс такої зміни))) вичерпався і що? Знов не хватає грошей...





А нарід він такий, як є. Обиватель. Пиво, футбол-бейсбол. Можна і треба працювати з таким, як є, а не чекати поки зміниться.

Навіть по пустелі нарід не сам пішов і ходив. Його, як треба, і куди треба, "водили" можновладці.

Тому що мали мету. Мету.



Яка мета в наших?

По мінімуму...



Можна було б подякувати Порошенку за цей мінімум. Але ж ціна!!!

При такій платні за такий мінімум ... він і отримав копняка.

Бігуси не є причиною невдячності народа або поразки Порошенка.

Тому що фактор бігусів Порошенко міг би обійти.

Тільки для цього йому самому не треба було "топити" соратників. Не в цьому випадку, адже різкого росту (як у 2004-2008) не було, щоб можна було говорити про якесь вичерпання ресурсів. Просто держава не на автоматі працює і потрібні вчасні дії та рішення, а проста бездіяльність може коштувати країні мільярди. Некомпетентність у всьому веде країну у дупу.Так, були суттєві проблеми, але все пізнається в порівнянні і виявилось, що ті проблеми були просто квіточками. "Хуже" таки стало у всьому.А "копняк", - самі знаєте, чому відбувся. Традиційні постмайданні завищені очікування, "зубожиння", "піввареника", маніпулятори бігуси... зробили свою справу з легковірним і туповатим нарідом.[/quote]___________________________Як це не було великого росту?Після падіння в наслідок різких змін (пуста казна, звр на мізерні, революція, війна, втрата територій, підприємств, порушення виробничих ланцюгів, розрив з ринками рашки, перехід від непотреби в армії за мирних часів до необхідності при нападі ворога) на цій низькій базі був самий що не є добрячий ріст.ПАП його і забезпечив. Молодець. Мінімум зробив.На цьому й вичерпався ріст. Ресурси для росту в такому форматі.Для подальшого росту стали необхідні дійсно глибокі кореневі зміни, реформи в підходах у владі, в судовій і т.д.Це як підвищення цін в Нафтогазі. Штукатурка. Ресурс такої зміни))) вичерпався і що? Знов не хватає грошей...А нарід він такий, як є. Обиватель. Пиво, футбол-бейсбол. Можна і треба працювати з таким, як є, а не чекати поки зміниться.Навіть по пустелі нарід не сам пішов і ходив. Його, як треба, і куди треба, "водили" можновладці.Тому що мали мету. Мету.Яка мета в наших?По мінімуму...Можна було б подякувати Порошенку за цей мінімум. Але ж ціна!!!При такій платні за такий мінімум ... він і отримав копняка.Бігуси не є причиною невдячності народа або поразки Порошенка.Тому що фактор бігусів Порошенко міг би обійти.Тільки для цього йому самому не треба було "топити" соратників. detroytred

Повідомлень: 24283 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 чер, 2021 14:34 Schmit написав: unicdima написав: pesikot написав: А вот Кривонос - настоящий воин, за что его и выгнали. Потому что, сейчас время Хомчаков и Зеленских с Ермаками А вот Кривонос - настоящий воин, за что его и выгнали. Потому что, сейчас время Хомчаков и Зеленских с Ермаками

Я так і не почув які битви виграв цей воєн?

Де знищені колони з ж/с, технікою та боєприпасами, так як знищувалися колони ЗСУ?

Де знищені ешелони з пальним та боєприпасами з Росії? Я так і не почув які битви виграв цей воєн?Де знищені колони з ж/с, технікою та боєприпасами, так як знищувалися колони ЗСУ?Де знищені ешелони з пальним та боєприпасами з Росії?



Ти краще спробуй пригадати хоч одну непровалену спецоперацію твоїм зеленим керівництвом. Ти краще спробуй пригадати хоч одну непровалену спецоперацію твоїм зеленим керівництвом.

Умом расию не понять))



От навіщо на аеродромі ломитися на територію через ворота та ще й колонами?!



Як там було насправді...

Хоча такий варіант цілком можливий - якщо домовилися з кимось з командування, воно запевнило, що спротиву не буде, а нижчі чини самостійно приняли інше рішення або й зовсім не були "оповіщені" про здачу.



Тому й вкотре підкреслюю: навіть, якщо командири частин були "оброблені" або вагалися взяти на себе відповідальність замість Турчинова, то ящик горілки в гуртожиток лейтехам в війсьовій частині в Криму і був би опір зеленим чловічкам по повній...

А там вже й цілком ймовірним був би відкат пуйла. Бо шевронів нема не просто так. І про вибори референдуми важко співати, коли військові частини воюють.

І не було б Донбасу.



В ЗакВо, до речі, забухавшие лейтенанты не одну військову частину не дали обеззброїти. Це був біч для командирів частин)), які набивали кишені. Умом расию не понять))От навіщо на аеродромі ломитися на територію через ворота та ще й колонами?!Як там було насправді...Хоча такий варіант цілком можливий - якщо домовилися з кимось з командування, воно запевнило, що спротиву не буде, а нижчі чини самостійно приняли інше рішення або й зовсім не були "оповіщені" про здачу.Тому й вкотре підкреслюю: навіть, якщо командири частин були "оброблені" або вагалися взяти на себе відповідальність замість Турчинова, то ящик горілки в гуртожиток лейтехам в війсьовій частині в Криму і був би опір зеленим чловічкам по повній...А там вже й цілком ймовірним був би відкат пуйла. Бо шевронів нема не просто так. І про вибори референдуми важко співати, коли військові частини воюють.І не було б Донбасу.В ЗакВо, до речі, забухавшие лейтенанты не одну військову частину не дали обеззброїти. Це був біч для командирів частин)), які набивали кишені. detroytred

Повідомлень: 24283 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 чер, 2021 16:54 США неоднократно отказывали суду в Гааге в получении спутниковых снимков по MH17, выполнить этот запрос больше не представляется возможным - судья - РИА

https://t.me/markettwits/141452 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14667 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8002 раз. Подякували: 3872 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 чер, 2021 17:11 Вкладчик1234 , так себе вбросик. Гнилой как все, что вы носите сюда.



Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.



Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме.



“Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился”, - сообщил сегодня судья, ведущий заседание





https://www.bbc.com/russian/features-52966629 , так себе вбросик. Гнилой как все, что вы носите сюда.Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме.“Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился”, - сообщил сегодня судья, ведущий заседание Hotab

Повідомлень: 3927 З нами з: 15.02.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7298729973007301 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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