Вы же можете подтвердить свои эти слова двумя фото: неподконтрольные территории на момент инаугурации и на момент прихода Зеленого??
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:54
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 07 чер, 2021 14:17
Не в цьому випадку, адже різкого росту (як у 2004-2008) не було, щоб можна було говорити про якесь вичерпання ресурсів. Просто держава не на автоматі працює і потрібні вчасні дії та рішення, а проста бездіяльність може коштувати країні мільярди. Некомпетентність у всьому веде країну у дупу.
Так, були суттєві проблеми, але все пізнається в порівнянні і виявилось, що ті проблеми були просто квіточками. "Хуже" таки стало у всьому.
А "копняк", - самі знаєте, чому відбувся. Традиційні постмайданні завищені очікування, "зубожиння", "піввареника", маніпулятори бігуси... зробили свою справу з легковірним і туповатим нарідом.[/quote]
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Як це не було великого росту?
Після падіння в наслідок різких змін (пуста казна, звр на мізерні, революція, війна, втрата територій, підприємств, порушення виробничих ланцюгів, розрив з ринками рашки, перехід від непотреби в армії за мирних часів до необхідності при нападі ворога) на цій низькій базі був самий що не є добрячий ріст.
ПАП його і забезпечив. Молодець. Мінімум зробив.
На цьому й вичерпався ріст. Ресурси для росту в такому форматі.
Для подальшого росту стали необхідні дійсно глибокі кореневі зміни, реформи в підходах у владі, в судовій і т.д.
Це як підвищення цін в Нафтогазі. Штукатурка. Ресурс такої зміни))) вичерпався і що? Знов не хватає грошей...
А нарід він такий, як є. Обиватель. Пиво, футбол-бейсбол. Можна і треба працювати з таким, як є, а не чекати поки зміниться.
Навіть по пустелі нарід не сам пішов і ходив. Його, як треба, і куди треба, "водили" можновладці.
Тому що мали мету. Мету.
Яка мета в наших?
По мінімуму...
Можна було б подякувати Порошенку за цей мінімум. Але ж ціна!!!
При такій платні за такий мінімум ... він і отримав копняка.
Бігуси не є причиною невдячності народа або поразки Порошенка.
Тому що фактор бігусів Порошенко міг би обійти.
Тільки для цього йому самому не треба було "топити" соратників.
Додано: Пон 07 чер, 2021 14:34
Умом расию не понять))
От навіщо на аеродромі ломитися на територію через ворота та ще й колонами?!
Як там було насправді...
Хоча такий варіант цілком можливий - якщо домовилися з кимось з командування, воно запевнило, що спротиву не буде, а нижчі чини самостійно приняли інше рішення або й зовсім не були "оповіщені" про здачу.
Тому й вкотре підкреслюю: навіть, якщо командири частин були "оброблені" або вагалися взяти на себе відповідальність замість Турчинова, то ящик горілки в гуртожиток лейтехам в війсьовій частині в Криму і був би опір зеленим чловічкам по повній...
А там вже й цілком ймовірним був би відкат пуйла. Бо шевронів нема не просто так. І про вибори референдуми важко співати, коли військові частини воюють.
І не було б Донбасу.
В ЗакВо, до речі, забухавшие лейтенанты не одну військову частину не дали обеззброїти. Це був біч для командирів частин)), які набивали кишені.
Додано: Пон 07 чер, 2021 16:54
Додано: Пон 07 чер, 2021 17:11
Вкладчик1234 , так себе вбросик. Гнилой как все, что вы носите сюда.
Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.
Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме.
“Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился”, - сообщил сегодня судья, ведущий заседание
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